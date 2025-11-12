منظمة الهجرة الدولية: وفاة 42 مهاجراً بينهم 29 سودانياً قبالة سواحل ليبيا

12 نوفمبر 2025
قارب مهاجرين في سواحل ليبيا، 25 إبريل 2023 (فرانس برس)
- لقي 42 مهاجراً حتفهم قبالة سواحل ليبيا بعد غرق مركب كان يقل 49 شخصاً، بينهم 29 سودانياً، ولم ينجُ سوى سبعة مهاجرين بعد انجراف المركب في البحر لمدة ستة أيام.
- الحادثة تبرز المخاطر الجسيمة التي يواجهها المهاجرون في رحلاتهم البحرية بحثاً عن الأمان، حيث تُعد المنطقة الوسطى في البحر الأبيض المتوسط من أخطر طرق الهجرة في العالم.
- وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، توفي 378 مهاجراً هذا العام خلال محاولات عبور البحر الأبيض المتوسط من سواحل ليبيا وتونس.

لقي 42 مهاجراً من بينهم 29 سودانياً حتفهم، في أحدث مأساة قبالة سواحل ليبيا، إثر غرق مركب كان قد غادر منطقة زوارة منذ أكثر من أسبوع. ووفق ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الأربعاء، كان المركب المنكوب يقل 49 مهاجرا، من بينهم امرأتان، ولم يتسن إنقاذ سوى سبعة مهاجرين منهم خلال عملية بحث وإنقاذ قامت بها السلطات الليبية.

ووفق رواية الناجين، غادر المركب يوم الثالث من الشهر الجاري ولكن بعد حوالي ست ساعات، تسببت الأمواج العاتية في تعطل المحرك، ما أدى إلى انقلاب المركب. وبعد انجرافه في البحر لمدة ستة أيام، لم يتم إنقاذ سوى سبعة رجال، من بينهم أربعة من السودان واثنان من نيجيريا وواحد من الكاميرون. ومن بين الضحايا أيضا ثمانية من الصومال وثلاثة من الكاميرون واثنان من نيجيريا.

أطباء بلا حدود تنقذ قارب مهاجرين بالمتوسط، 3 أغسطس 2024 (Getty)
لجوء واغتراب
التحديثات الحية

"أطباء بلا حدود" تستأنف عمليات إنقاذ اللاجئين في المتوسط

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قضى 18 شخصاً في انقلاب مركب خشبي كان يحمل عشرات المهاجرين قبالة سواحل ليبيا، فيما أنقذ 64 شخصا، وفق المنظمة الدولية للهجرة. وأشارت المنظمة إلى أن هذه الحادثة هي "تذكير صارخ بالأخطار الجسيمة التي يواجهها الأشخاص الذين يقومون برحلات بحرية خطرة بحثا عن الأمان والفرص". وأضافت أن المنطقة الوسطى في البحر الأبيض المتوسط، التي تربط شمال أفريقيا بأوروبا، تبقى "من أخطر طرق الهجرة في العالم".

وبحسب بيانات المنظمة، توفي 378 مهاجرا خلال العام الجاري في عمليات عبور لوسط البحر الأبيض المتوسط التي تشمل أساسا القوارب من سواحل ليبيا وتونس.

(فرانس برس، أسوشييتد برس)

