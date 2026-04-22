منظمة الهجرة الدولية: عودة 4 ملايين نازح في السودان

- عودة نحو 4 ملايين نازح إلى منازلهم في السودان تواجه تحديات كبيرة، حيث تحتاج إلى استثمارات عاجلة لاستعادة الخدمات الأساسية والبنية التحتية، خاصة في ولايتي الجزيرة والخرطوم. - العائدون يواجهون ظروفًا صعبة بسبب الأضرار الجسيمة في المنازل والبنى التحتية، بينما تتحمل المجتمعات المضيفة في شرق وشمال السودان عبء الأزمة وسط ضغوط اقتصادية وتغيرات مناخية. - رغم عودة المزارعين إلى حقولهم، إلا أن تضرر شبكات الري والمعدات الزراعية يهدد سبل العيش والإنتاج الغذائي في السودان بشكل خطير.

قالت منظمة الهجرة الدولية إن ما يقرب من 4 ملايين نازح عادوا طواعية إلى بيوتهم في مختلف أنحاء السودان، محذرة من أن هذه العودة قد تصبح غير مستدامة ما لم تُضَخ استثمارات عاجلة لاستعادة الخدمات الأساسية، وإعادة بناء البنية التحتية، وإنعاش سبل العيش. وقالت نائبة المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة للشؤون الإدارية والإصلاحات، سونغ آه، في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء: "إن العائلات تقطع رحلات شاقة للغاية للعودة إلى ديارها"، مشيرة إلى أن عمليات العودة تركزت بشكل خصوصاً في ولايتي الجزيرة والخرطوم.

وأضافت: "يعود الكثيرون لاعتقادهم أن الوضع الأمني قد تحسن، بينما يعود آخرون لأن الحياة في ظل النزوح أصبحت لا تطاق، أو بسبب الضغوط الاقتصادية، وكذلك للمّ شملهم مع عائلاتهم، أو لأن الظروف المعيشية في البلدان المجاورة تزداد قسوة". وأوضحت المسؤولة الأممية عقب انتهاء زيارتها للخرطوم، أنها شاهدت أعداداً كبيرة من الناس يعودون إلى مناطق تعرضت فيها المنازل والبنى التحتية الحيوية - بما في ذلك مرافق المياه والصحة والكهرباء - لأضرار جسيمة.

وأشارت إلى المجتمعات المضيفة التي تحملت عبء هذه الأزمة قائلة: "تحملت المجتمعات المضيفة في جميع أنحاء شرق السودان وشماله - وهو ما يشمل ولايات كسلا، والقضارف، والبحر الأحمر، والشمالية، ونهر النيل - عبئاً كبيراً من هذه الأزمة، إذ رحبت بالعائلات النازحة في وقت كانت تواجه فيه بالفعل صعوبات اقتصادية وضغوطاً مرتبطة بالتغير المناخي، وأدى هذا الوضع إلى استنزاف البنى التحتية المتاحة ودفعها إلى أقصى حدود طاقتها تقريباً".

ولفتت سونغ آه إلى أنه رغم أن المزارعين يعودون إلى حقولهم، لكن في المناطق التي تضررت فيها شبكات الري والمعدات الزراعية، باتت سبل العيش والإنتاج الغذائي مهددة بخطر جسيم، وذلك في لحظة حرجة للغاية يمر بها السودان.

