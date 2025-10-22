منظمة الهجرة الدولية: عودة أكثر من 2.6 مليون نازح ولاجئ إلى السودان

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عودة أكثر من 2.6 مليون من النازحين واللاجئين إلى ديارهم في جميع أنحاء السودان خلال الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى سبتمبر/أيلول 2025. وقالت نائبة المدير العام للعمليات في المنظمة الدولية أوغوتشي دانيلز، التي زارت السودان أخيرًا، في تصريحات صحافية: "إن حجم العودة إلى الخرطوم يُمثّل مؤشرًا إلى الصمود وتحذيرًا في آنٍ واحد"، مضيفة: "التقيت بأشخاص عائدين إلى مدن سودانية لا تزال تعاني من آثار النزاع، حيث تضررت المنازل، والخدمات الأساسية بالكاد تعمل".

وأوضحت أن التقديرات تشير إلى أن ما يقرب من 3.8 ملايين شخص غادروا العاصمة الخرطوم جراء الحرب، لافتة إلى أن العائدين الحاليين لا يُمثّلون سوى ربع عدد النازحين من الولاية، ومعظمهم عادوا من مصر وجنوب السودان وليبيا.

وبينت دانيلز أن 2.7 مليون شخص آخرين قد يعودون إلى ديارهم إذا تحسّنت الظروف، محذرة من أن الوضع الإنساني لا يزال حرجًا، حيث تنتشر الكوليرا وحمى الضنك والملاريا في جميع أنحاء البلاد، وهو ما يزيد الحاجة إلى توفير المياه النظيفة والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية حتى يتمكن الناس من البدء من جديد.

وفي مطلع الأسبوع الجاري، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 1730 شخصاً من ولايتي شمال كردفان (جنوب)، وشمال دارفور (غرب)، من جراء تفاقم انعدام الأمن واستمرار الاشتباكات المسلحة في السودان. وأفادت المنظمة الدولية في بيان بأن فرقها الميدانية المختصة برصد أعداد النازحين قدّرت نزوح 230 شخصا من منطقة المزروب، غرب مدينة بارا، في شمال كردفان، الخميس الماضي، نتيجة لتفاقم انعدام الأمن. وأشار البيان إلى أنهم نزحوا إلى مواقع متفرقة داخل منطقة غرب مدينة بارا بولاية شمال كردفان (جنوب السودان)، ولا يزال الوضع متوترا ومتقلبا.

يذكر أنه في 15 إبريل/ نيسان 2023، اندلع القتال بين الجيش السوداني من جهة، وقوات التدخل السريع من جهة أخرى، ما أدى لمقتل آلاف المدنيين ومغادرة الملايين منازلهم بسبب العنف.

(قنا، الأناضول، العربي الجديد)