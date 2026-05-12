رأى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، اليوم الثلاثاء، أن عمل السلطات الصحية "لم ينته بعد" رغم نجاح عملية إجلاء أكثر من مئة راكب وعضو طاقم من السفينة "إم في هونديوس" التي تفشّى فيها فيروس هانتا خلال الأسابيع الأخيرة. وقال غيبرييسوس، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مدريد، غداة انتهاء عمليات إجلاء ركاب السفينة السياحية: "عملنا لم ينته بعد"، منبها إلى أن "حالات أخرى قد تظهر في الأسابيع المقبلة (...) نظرا إلى فترة حضانة الفيروس الطويلة"، وأمل في أن تلتزم الدول بـ"النصائح والتوصيات" الصادرة عن المنظمة في شأن مكافحة الفيروس.

وقال غيبرييسوس: "لدى منظمة الصحة العالمية إرشادات واضحة"، قبل أن يتطرق إلى "مسألة السيادة" الوطنية، مضيفا: "لا يمكننا أن نُجبر الدول على تطبيق بروتوكولاتنا، يمكننا فقط أن ننصح ونوصي"، موضحا أن "توصية منظمة الصحة العالمية هي المتابعة النشطة لمن شملهم الإجلاء، سواء في مركز حجر صحي مخصص أو في منازلهم، لمدة 42 يوما اعتبارا من آخر تعرّض للفيروس في العاشر من مايو/ أيار، أي إلى 21 يونيو/ حزيران"، معربا عن تفهمه "التام" قلق سكان تينيريفي "من رسوّ السفينة على سواحلهم". وشدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على أن "الخطر محدود، سواء بالنسبة لسكان تينيريفي أو على الصعيد العالمي". وأضاف "كل جهودنا خلال الأسبوع المنصرم انصبّت على الإبقاء عليه عند هذا المستوى"، مؤكّدا أنه يتعامل مع الوضع "بجدية كبيرة".

وأشاد رئيس الوزراء الإسباني بنجاح عملية الإجلاء، معتبرا أن "العالم لم يكن يحتاج إلى مزيد من الأنانية، ولا إلى مزيد من الخوف"، في إشارة إلى تردّد بعض الأطراف في إسبانيا، ولا سيما في جزر الكناري، في استقبال السفينة لتنفيذ عملية الإجلاء، قائلا: "خلال الأيام الأخيرة، سمعنا الكثير من المسؤولين العموميين يتساءلون لماذا لا يستضيف البلد الأفريقي الرأس الأخضر العملية"، في تلميح خصوصا إلى رئيس حكومة إقليم الكناري فرناندو كلافيخو، من دون أن يسمّيه. وأضاف: "بالنسبة إلينا، كان واضحا أن هذا لم يكن هو السؤال، بل إن السؤال الحقيقي كان شيئا آخر (...) لماذا لا نساعد أولئك الذين هم في حاجة إلى المساعدة إذا كانت لدينا القدرة على ذلك؟".

وتتنوع جنسيات الركاب وأفراد الطاقم الذين شملهم الإجلاء، إذ ينتمون إلى نحو 20 بلدا. وتوجهت السفينة مساء الاثنين من جزر الكناري إلى هولندا وعلى متنها جزء من طاقمها، لكن وصولها غير متوقع قبل مساء الأحد.

