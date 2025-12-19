منظمة الصحة العالمية: مصرع نحو 80 ألفاً في رحلات الهجرة منذ 2014

19 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 13:24 (توقيت القدس)
مهاجرون من جمهورية الكونغو الديمقراطية في رواندا - 5 ديسمبر 2025 (فرانس برس)
مهاجرون من جمهورية الكونغو الديمقراطية في رواندا، 5 ديسمبر 2025 (فرانس برس)
- منذ عام 2014، لقي نحو 80 ألف شخص حتفهم في رحلات الهجرة، مع بقاء معظمهم مجهولي الهوية، مما يترك الأسر في حالة عدم يقين دائم. تدعو منظمة الصحة العالمية إلى هجرة آمنة ومنظمة لحماية الحقوق الصحية ومنع المزيد من الوفيات.

- الهجرة جزء من تاريخ البشرية، حيث ينتقل الناس بحثاً عن فرص أفضل وهرباً من الصراعات وتغير المناخ. اليوم، هناك مليار مهاجر، وتؤكد المنظمة على ضرورة توفير رعاية صحية كريمة وميسورة التكلفة لهم.

- تعتبر صحة اللاجئين والمهاجرين حقاً أساسياً لتعزيز صمود المجتمعات وازدهارها. تدعو المنظمة إلى بناء منظومات صحية شاملة تراعي خصوصيات المهاجرين الثقافية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التماسك الاجتماعي.

في وقت تكثر فيه التحذيرات من الوفيات التي تُسجَّل على مختلف مسارات الهجرة عالمياً، أفادت منظمة الصحة العالمية بأنّ نحو 80 ألف شخص لقوا حتفهم في خلال رحلات الهجرة التي خاضوها منذ عام 2014. جاء ذلك في تدوينة نشرتها الوكالة التابعة للأمم المتحدة على موقع "إكس" أمس الخميس، بمناسبة يوم المهاجرين العالمي الموافق فيه 18 ديسمبر/ كانون الأول من كلّ عام، وشدّدت على أنّه "لا ينبغي لأيّ رحلة (هجرة) أن تنتهي بمأساة".

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنّ "منذ عام 2014، فقد ما يقرب من 80 ألف شخص حياتهم في رحلات الهجرة"، مضيفةً أنّه "لم تُحدَّد هوية معظم هؤلاء، الأمر الذي ترك الأسر في حالة من عدم يقين دائم". ودعت المنظمة إلى ضمان هجرة آمنة ومنظّمة ومشرّفة، مشدّدةً على أنّ ذلك بهدف "صون الحقوق الصحية" و"منع مزيد من الوفيات".

وفي تدوينة أخرى، لفتت منظمة الصحة العالمية إلى أنّ الهجرة لطالما كانت جزءاً من تاريخ البشرية، فالناس ينتقلون من بقعة إلى أخرى بحثاً عن فرص أفضل وهرباً من الصراعات والعنف وتداعيات تغيّر المناخ. وبيّنت أنّ عدد المهاجرين اليوم يبلغ مليار شخص، داعيةً إلى "الالتزام بضمان حصول كلّ مهاجر على رعاية صحية كريمة وفي الوقت المناسب وبأسعار معقولة".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أفادت، في بيان أصدرته بمناسبة يوم المهاجرين العالمي، بأنّ صحة اللاجئين والمهاجرين حقّ وليست امتيازاً، مشدّدةً على أنّها أساسية لتعزيز صمود المجتمعات وتنميتها وازدهارها. وشرحت أنّ بناء منظومات صحية شاملة للمهاجرين ومراعية لخصوصياتهم الثقافية تُعَدّ مفتاحاً لحوكمة فعّالة للهجرة ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكّدةً أنّ المساواة في الرعاية الصحية تُعزّز الصمود وتُنمّي التماسك الاجتماعي وتحمي الصحة العامة للجميع.

من عملية إنقاذ بحري نفذتها "إس أو إس هيومانيتي" في البحر الأبيض المتوسط - مايو 2025 (إكس)
أضافت منظمة الصحة العالمية أنّ اللاجئين والمهاجرين يمثّلون محرّكاً للتنمية ويساهمون بصورة أساسية في المنظمومات الصحية، بوصفهم عاملين في مجال الرعاية الصحية ووسطاء ثقافيين ومبتكرين ومحفّزين للمجتمعات. وحذّرت من أنّه مع ذلك، ما زال كثيرون منهم يواجهون عوائق قانونية ومالية وثقافية تُحدّ من حصولهم على الرعاية.

(الأناضول، العربي الجديد)

كريستي نويم ودونالد ترامب في البيت الأبيض - واشنطن - 17 نوفمبر 2025 (ون ماكنامي/ Getty)
برهم صالح في الجمعية العامة للأمم المتحدة - نيويورك - 23 سبتمبر 2011 (Getty)
تعيش عائلات فقدت منازلها في العراء، أم درمان، 24 مايو 2025 (كارولين هوتون/Getty)
