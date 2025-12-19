- منذ عام 2014، لقي نحو 80 ألف شخص حتفهم في رحلات الهجرة، مع بقاء معظمهم مجهولي الهوية، مما يترك الأسر في حالة عدم يقين دائم. تدعو منظمة الصحة العالمية إلى هجرة آمنة ومنظمة لحماية الحقوق الصحية ومنع المزيد من الوفيات. - الهجرة جزء من تاريخ البشرية، حيث ينتقل الناس بحثاً عن فرص أفضل وهرباً من الصراعات وتغير المناخ. اليوم، هناك مليار مهاجر، وتؤكد المنظمة على ضرورة توفير رعاية صحية كريمة وميسورة التكلفة لهم. - تعتبر صحة اللاجئين والمهاجرين حقاً أساسياً لتعزيز صمود المجتمعات وازدهارها. تدعو المنظمة إلى بناء منظومات صحية شاملة تراعي خصوصيات المهاجرين الثقافية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التماسك الاجتماعي.

في وقت تكثر فيه التحذيرات من الوفيات التي تُسجَّل على مختلف مسارات الهجرة عالمياً، أفادت منظمة الصحة العالمية بأنّ نحو 80 ألف شخص لقوا حتفهم في خلال رحلات الهجرة التي خاضوها منذ عام 2014. جاء ذلك في تدوينة نشرتها الوكالة التابعة للأمم المتحدة على موقع "إكس" أمس الخميس، بمناسبة يوم المهاجرين العالمي الموافق فيه 18 ديسمبر/ كانون الأول من كلّ عام، وشدّدت على أنّه "لا ينبغي لأيّ رحلة (هجرة) أن تنتهي بمأساة".

Since 2014, nearly 80,000 people have died on migration journeys. Most remain unidentified, leaving families in endless uncertainty.



Let’s ensure safe, regular, dignified migration. Protect their rights to health, prevent more deaths.… pic.twitter.com/ADctCv2rmO — World Health Organization (WHO) (@WHO) December 18, 2025

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنّ "منذ عام 2014، فقد ما يقرب من 80 ألف شخص حياتهم في رحلات الهجرة"، مضيفةً أنّه "لم تُحدَّد هوية معظم هؤلاء، الأمر الذي ترك الأسر في حالة من عدم يقين دائم". ودعت المنظمة إلى ضمان هجرة آمنة ومنظّمة ومشرّفة، مشدّدةً على أنّ ذلك بهدف "صون الحقوق الصحية" و"منع مزيد من الوفيات".

وفي تدوينة أخرى، لفتت منظمة الصحة العالمية إلى أنّ الهجرة لطالما كانت جزءاً من تاريخ البشرية، فالناس ينتقلون من بقعة إلى أخرى بحثاً عن فرص أفضل وهرباً من الصراعات والعنف وتداعيات تغيّر المناخ. وبيّنت أنّ عدد المهاجرين اليوم يبلغ مليار شخص، داعيةً إلى "الالتزام بضمان حصول كلّ مهاجر على رعاية صحية كريمة وفي الوقت المناسب وبأسعار معقولة".

Migration has always been a part of human history, with people moving to seek better opportunities and escape conflicts, violence and climate-related impacts.



Let’s commit to ensuring that every migrant… pic.twitter.com/027N0lEN7D — World Health Organization (WHO) (@WHO) December 18, 2025

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أفادت، في بيان أصدرته بمناسبة يوم المهاجرين العالمي، بأنّ صحة اللاجئين والمهاجرين حقّ وليست امتيازاً، مشدّدةً على أنّها أساسية لتعزيز صمود المجتمعات وتنميتها وازدهارها. وشرحت أنّ بناء منظومات صحية شاملة للمهاجرين ومراعية لخصوصياتهم الثقافية تُعَدّ مفتاحاً لحوكمة فعّالة للهجرة ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكّدةً أنّ المساواة في الرعاية الصحية تُعزّز الصمود وتُنمّي التماسك الاجتماعي وتحمي الصحة العامة للجميع.

أضافت منظمة الصحة العالمية أنّ اللاجئين والمهاجرين يمثّلون محرّكاً للتنمية ويساهمون بصورة أساسية في المنظمومات الصحية، بوصفهم عاملين في مجال الرعاية الصحية ووسطاء ثقافيين ومبتكرين ومحفّزين للمجتمعات. وحذّرت من أنّه مع ذلك، ما زال كثيرون منهم يواجهون عوائق قانونية ومالية وثقافية تُحدّ من حصولهم على الرعاية.

