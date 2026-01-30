بعد تداول معلومات كثيرة غير دقيقة حول فيروس نيباه الذي رُصد في الهند أخيراً، أفادت المسؤولة في برنامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية أناييس لوغان، اليوم الجمعة، بأنّ خطر انتشاره منخفض، مشيرةً إلى أنّ أكثر من 190 شخصاً خالطوا الشخصَين اللذَين التقطا عدوى هذا الفيروس من دون أن تُثبت إصابة أيّ منهم به أو تظهر عليه أيّ أعراض.

ودفعت الإصابتان بفيروس نيباه، اللتان سُجّلتا لدى ممرّضَين في ولاية البنغال الغربية التي تقع شرقي الهند، السلطات في هونغ كونغ وماليزيا وسنغافورة وتايلاند وفيتنام وبلدان آسيوية أخرى إلى تشديد إجراءات الفحص في مطاراتها، هذا الأسبوع، بهدف منع انتشار العدوى.

After two nurses in West Bengal, India, tested positive for #Nipah virus infection, the central and state government health agencies have enhanced surveillance, laboratory testing, and field investigations.



196 contact persons linked to the confirmed cases have been identified,… pic.twitter.com/l5miVTrZe7 — World Health Organization South-East Asia (@WHOSEARO) January 29, 2026

وذكرت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحافي عُقد في جنيف اليوم، أنّ "خطر انتشار فيروس نيباه على المستوى الوطني كما الإقليمي والعالمي يُعَدّ منخفضاً"، مضيفةً أنّ الشخصَين المعنيَّين لم يسافرا في أثناء ظهور الأعراض عليهما. أضافت لوغان أنّ المصابَين دخلا إلى المستشفى وهما على قيد الحياة، وأنّ أحدهما يُظهر علامات تحسّن.

وأوضحت لوغان أنّ منظمة الصحة العالمية تنتظر إعلان الهند تسلسل فيروس نيباه حتى تتمكّن من تقييم أيّ طفرة محتملة، لكنّها أشارت إلى "عدم وجود أيّ دلالات محدّدة تدعو إلى القلق في الوقت الحالي". ويمكن لفيروس نيباه، الذي تحمله خفافيش الفاكهة وحيوانات مثل الخنازير، أن يسبّب الحمّى والتهاب في الدماغ. وتتراوح نسبة الوفيات الناجمة عنه ما بين 40 و75%، في حين لا يتوفّر أيّ علاج له، علماً أنّ العمل جارٍ لتطوير عدد من اللقاحات المضادة له، غير أنّها ما زالت قيد الاختبار.

وتفيد منظمة الصحة العالمية، في بياناتها، بأنّ مصدر العدوى لم يُعرف بصورة كاملة بعد. ولفتت لوغان إلى "فرضيات قيد الدراسة"، من قبيل العدوى من جرّاء شرب عصير النخيل أو التعرّض للفيروس في مرافق الرعاية الصحية. يُذكر أنّ المنظمة تصنّف فيروس نيباه واحداً من مسبّبات الأمراض ذات الأولوية، نظراً إلى عدم توفّر لقاحات أو علاجات له وكذلك إلى ارتفاع معدّل الوفيات المرتبطة به والخوف من تحوّره فيصير أكثر قدرة على الانتشار.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أجابت على أسئلة لوكالة رويترز، في هذا الشأن، في وقت سابق من اليوم الجمعة، مبيّنةً أنّ "احتمال انتشار فيروس نيباه القاتل إلى خارج الهند ضعيف"، فيما أشارت إلى أنّها لا توصي بفرض قيود على السفر أو التجارة بعد تسجيل إصابتَين في الدولة الواقعة في جنوب آسيا. أضافت المنظمة، في رسالة إلكترونية تضمّنت ردّها على وكالة رويترز، أنّ "لدى الهند القدرة على احتواء مثل هذه الحالات من العدوى".

وأوضحت المنظمة أنّ "لا دليل حتى الآن على ازدياد انتقال العدوى من إنسان إلى آخر"، مبيّنةً أنّها نسّقت مع السلطات الصحية في الهند. لكنّها لم تستبعد احتمال تسجيل مزيد من الإصابات بفيروس نيباه الذي ينتشر بين الخفافيش في أجزاء من الهند وبنغلادش المجاورة.

تجدر الإشارة إلى أنّ فيروس نيباه ينتقل عادة إلى البشر من الخفافيش المصابة أو الفاكهة الملوّثة به، مع العلم أنّ من غير السهل انتقاله من شخص إلى آخر، بل يحدث ذلك في حالة مخالطة مطوّلة مع شخص مصاب به. وفي الغالب، تكون حالات العدوى محدودة.

(رويترز، العربي الجديد)