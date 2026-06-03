منظمة الصحة العالمية تقر بتأخرها في الاستجابة لتفشي إيبولا

- اعترفت منظمة الصحة العالمية بتفشي وباء إيبولا بشكل كبير في وسط أفريقيا، حيث تم تتبع 45% فقط من المخالطين، مما يتطلب رفع النسبة لأكثر من 90% للسيطرة على التفشي. - أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية عن بدء الموجة السابعة عشرة من فيروس إيبولا، مع تسجيل 344 حالة مؤكدة و60 وفاة، بينما انخفضت الحالات المشتبه بها إلى 116. - دعت منظمة الصحة العالمية لرفع قيود السفر الشاملة، وأوصت بإجراء فحوص عند المخارج لمنع انتقال العدوى، مع استمرار التعاون لجمع المعلومات وتقييم المخاطر.

اعترفت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، بأن وباء إيبولا تفشى بشكل كبير في وسط أفريقيا قبل أن تبدأ جهود التصدي حاليا بالاستجابة للوضع تدريجا. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس للصحافيين في جنيف "ما زلنا متأخرين"، وحذّر قائلا "لم يتم تتبع سوى 45% تقريبا من المخالطين، وللسيطرة على التفشي نحتاج إلى رفع هذه النسبة إلى أكثر من 90%".

وأعلنت جمهورية الكونغو الديموقراطية في 15 مايو/أيار بدء تفشي الموجة السابعة عشرة من فيروس إيبولا في البلاد التي يزيد عدد سكانها على 100 مليون نسمة. وأصدرت منظمة الصحة العالمية إنذارا صحيا دوليا.

وقال مدير المنظمة الذي زار الكونغو الديموقراطية أخيرا إنه "متفائل جدا بمستوى الالتزام" الذي لمسه، مؤكدا أن ذلك "أعطاه أملا، على الرغم من استمرار التحديات"، وأشار إلى التأخر في اكتشاف الحالات الأولى، وانعدام الأمن في المناطق المتضررة، وانعدام الثقة بين بعض السكان، وعدم وجود لقاح.

LIVE: Media briefing on the #Ebola outbreak caused by Bundibugyo Virus https://t.co/RFjU7Y6YTd — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 3, 2026

ودعا تيدروس الدول التي تفرض قيودا شاملة على السفر بسبب الوباء إلى رفعها، محذرا من أنها تعرقل جهود احتواء الفيروس الفتاك. وأضاف أن المنظمة "توصي بإجراء فحوص عند مخارج المطارات والموانئ والمعابر الحدودية لمنع انتقال العدوى من خلال المصابين والمخالطين".

Healthcare workers are the lifeblood of every health system. This has once again been underscored in the response to the #Ebola disease outbreak caused by the Bundibugyo virus in eastern #DRC.



On the frontlines of the outbreak, health workers are also among those most exposed to… pic.twitter.com/QYe0zX6ogl — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 2, 2026

وسُجلت في جمهورية الكونغو الديموقراطية 344 حالة إصابة مؤكدة، بينها 60 حالة وفاة، في 24 منطقة صحية موزعة على ثلاثة أقاليم (إيتوري، وشمال كيفو، وجنوب كيفو)، بحسب تيدروس. وانخفضت الحالات المشتبه بها إلى 116، مقارنة بأكثر من ألف الأسبوع الماضي. وفي أوغندا، سُجلت حالة وفاة مؤكدة و15 حالة إصابة مؤكدة، بينها إصابة مقيم كونغولي سافر إلى الإمارات العربية المتحدة قبل وصوله إلى أوغندا.

وتتعاون منظمة الصحة العالمية مع السلطات الصحية في أوغندا والإمارات لجمع مزيد من المعلومات حول هذه الحالة، وتقييم المخاطر، وتسهيل تتبع المخالطين. وما زال مواطن أميركي أصيب بالفيروس في جمهورية الكونغو الديموقراطية يتلقى العلاج في ألمانيا.

(فرانس برس)