منظمة الصحة العالمية تطالب بإدخال مستلزمات أساسية إلى غزة بلا تأخير

- طالبت منظمة الصحة العالمية بتسريع إدخال المستلزمات الصحية الأساسية إلى قطاع غزة المحاصر لإعادة بناء الخدمات الصحية، مشددة على إزالة العوائق البيروقراطية والقيود المفروضة على الأدوية والمعدات الطبية. - أشار المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى إنشاء "عيادة الطيّب" في جباليا شمالي غزة، لتوفير خدمات صحية أساسية مثل صحة الأم والطفل، والتحصين، وعلاج إصابات الحروب، وإحالة الحالات المتخصصة. - حذر وكيل وزارة الصحة الفلسطينية من تدهور الأوضاع الصحية في غزة، مشيراً إلى نقص حاد في الخدمات الأساسية وتدمير البنية الصحية، مما يعرض حياة السكان لمخاطر جسيمة.

بعد أكثر من ستّة أشهر على دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في قطاع غزة المنكوب، عقب الحرب الإسرائيلية المدمّرة التي استهدفت كذلك المنظومة الصحية فيه على مدى أكثر من عامَين، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، طالبت منظمة الصحة العالمية بالإسراع في إدخال المستلزمات الصحية الأساسية إلى القطاع الذي تمضي إسرائيل في حصاره، وذلك من أجل البدء بإعادة بناء الخدمات الصحية على نطاق واسع.

.@WHO has supported the establishment of a new primary health care clinic in northern Gaza, where extremely limited health services have left most of the community without access to care.



The clinic brings services directly to where communities are living. It will deliver… pic.twitter.com/Dm3fkEGGRW — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 30, 2026

وشدّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس على ضرورة حماية الرعاية الصحية، والسماح بإدخال الأدوية والمستلزمات الأساسية إلى قطاع غزة من دون تأخير، وإزالة العوائق البيروقراطية والقيود المفروضة على الأدوية الأساسية المعترف بها دولياً، وكذلك التسريع في إدخال قطع غيار المعدّات الطبية ومولدات الكهرباء.

أتى ذلك في تدوينة نشرها غيبريسوس على موقع إكس، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، تعليقاً على الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة الذي تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي حصاراً مشدَّداً عليه. وأرفق غيبريسوس تدوينته بتسجيل مصوّر حول إنشاء "عيادة الطيّب" في جباليا شمالي قطاع غزة، حيث الخدمات الصحية محدودة جداً، الأمر الذي يؤدّي إلى حرمان معظم السكان من الرعاية التي يحتاجون إليها.

وبيّن المسؤول الأممي أنّ منظمة الصحة العالمية دعمت إنشاء العيادة الجديدة الخاصة بالرعاية الصحية الأولية في شمال قطاع غزة أخيراً، مؤكداً أنّها تساهم في إيصال الخدمات الصحية مباشرة إلى الفلسطينيين.

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أنّ العيادة الجديدة توفّر الخدمات الصحية مباشرةً للسكان؛ ولا سيّما تلك الأساسية التي تشمل الإحاطة بالأمراض غير المعدية، وخدمات صحة الأم والطفل، والتحصين الدوري الأساسي للأطفال، وعلاج إصابات الحروب، والتأهيل البدني الأساسي، بالإضافة إلى إحالة الحالات التي تتطلّب رعاية متخصّصة إلى حيث يجب إحالتها.

وإذ شدّد غيبريسوس على أنّ "الاحتياجات الصحية في عموم قطاع غزة هائلة"، لفت إلى الحاجة إلى الانتقال من الاستجابة الفورية لإنقاذ الأرواح إلى البدء في إعادة بناء الخدمات الصحية على نطاق واسع.

وكان وكيل وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ماهر شامية قد حذّر أخيراً من تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع، في ظلّ ما وصفه بتدهور كبير في منظومة الرعاية الصحية ونقص حاد في الخدمات الأساسية. وأكد أنّ قطاع غزة يواجه وضعاً مأساوياً نتيجة تدمير أجزاء واسعة من البنية الصحية، الأمر الذي يعرّض حياة السكان لمخاطر جسيمة.

(قنا، العربي الجديد)