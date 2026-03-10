منظمة الصحة العالمية تحذر من أخطار "المطر الأسود" في إيران

- حذّرت منظمة الصحة العالمية من "المطر الأسود" في إيران بعد ضربات جوية على منشآت النفط، مما يسبب مشاكل تنفسية، ونصحت السكان بالبقاء في منازلهم. - الدخان الأسود غطى سماء طهران بعد ضرب مصفاة نفط، في تصعيد للضربات على إمدادات الطاقة الإيرانية ضمن حملة أميركية إسرائيلية. - الهجمات المستمرة منذ 28 فبراير/شباط بين إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران أودت بحياة مئات الأشخاص، وترد إيران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل واستهداف "مصالح أميركية" في المنطقة.

حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، من أن "المطر الأسود" المتساقط على إيران، بعد الضربات الجوية التي استهدفت منشآت النفط، ربما يسبب مشاكل تنفسية، ودعمت نصح إيران للناس بالبقاء في منازلهم. وقالت المنظمة الصحية، التابعة للأمم المتحدة، ولها مكتب في إيران وتعمل مع السلطات في حالات الطوارئ الصحية، إنها تلقت عدة تقارير بشأن سقوط أمطار محملة بالنفط هذا الأسبوع. وغطى الدخان الأسود سماء طهران، أمس الاثنين، بعد ضرب مصفاة نفط، في تصعيد للضربات على إمدادات الطاقة المحلية الإيرانية كجزء من الحملة الأميركية الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندماير، في مؤتمر صحافي في جنيف، إن "المطر الأسود والمطر الحمضي المصاحب له يشكلان بالفعل خطراً على السكان، لا سيما الجهاز التنفسي"، مضيفاً أن إيران نصحت الناس بالبقاء في منازلهم.

ورداً على سؤال عما إذا كانت المنظمة تؤيد هذا النصح، أوضح "نظراً لما هو معرض للخطر في الوقت الحالي، منشآت تخزين النفط والمصافي التي تعرضت للقصف، مما تسبب في حرائق وأدى إلى مخاوف جدية بشأن جودة الهواء، فإن هذا بالتأكيد فكرة جيدة". وأظهر مقطع فيديو أرسله أحد موظفي منظمة الصحة العالمية إلى "رويترز" عامل نظافة يمسح سائلاً أسود عند مدخل مكتب المنظمة في طهران في الثامن من مارس/آذار الجاري. ولم تتمكن الوكالة بعد من التحقق من صحة هذا المقطع بشكل مستقل.

ومنذ 28 فبراير/شباط تشنّ إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل، كما تستهدف إيران ما تصفه بـ"مصالح أميركية" في دول عربية.

(رويترز، الأناضول)