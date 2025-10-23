منظمة الصحة العالمية تقود إجلاء طبياً لـ 41 مريضاً في حالة حرجة من غزة

23 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 12:27 (توقيت القدس)
وفد أممي في مستشفى المعمداني بغزة، 8 أكتوبر 2025 (الأناضول)
وفد من منظمة الصحة يزور مستشفى المعمداني بغزة قبل عملية الإجلاء، 8 أكتوبر 2025 (الأناضول)
- قادت منظمة الصحة العالمية عملية إجلاء طبي لـ 41 مريضًا و145 مرافقًا من غزة، بينما ينتظر حوالي 15,000 مريض آخرين الإجلاء الطبي.
- تدهورت الأوضاع الصحية في غزة بسبب الحرب الإسرائيلية، حيث يعاني السكان من إصابات وأمراض مزمنة، مع تراجع كبير في عمليات الإجلاء منذ إغلاق معبر رفح في مايو 2024.
- توفي 740 شخصًا، بينهم 137 طفلًا، أثناء انتظار الإجلاء، وتستمر منظمة الصحة العالمية في حث الدول على فتح المعابر لتسريع عمليات الإجلاء.

قادت منظمة الصحة العالمية عملية إجلاء طبي شملت 41 مريضاً في حالة حرجة و145 مرافقاً من قطاع غزة، وفقًا لما أعلنه المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس يوم الأربعاء. وأوضح غيبريسوس أن نحو 15 ألف مريض في غزة ما زالوا بانتظار الإجلاء الطبي، مشيراً إلى أن المنظمة تواصل حثّ الدول على إظهار التضامن وفتح جميع المعابر لتسريع عمليات الإجلاء الطبي.

ويعاني كثيرون في قطاع غزة من إصابات تعرضوا لها خلال الحرب الإسرائيلية التي استمرت عامين، فيما يواجه آخرون أمراضاً مزمنة مثل السرطان والقلب تعجز المنظومة الصحية المتهالكة في القطاع التعامل معها. وجرى خلال الحرب إجلاء أكثر من سبعة آلاف مريض من غزة، واستقبلت مصر أكثر من نصفهم.

وتراجع معدل الإجلاء بشكل كبير منذ إغلاق معبر رفح الحدودي في مايو/أيار 2024 وسيطرة إسرائيل عليه. ومنذ انهيار وقف سابق لإطلاق النار في مارس/آذار، يغادر أقل من أربعة مرضى يوميا. وسبق أن ذكرت منظمة الصحة العالمية أن حوالي 15600 مريض في غزة ينتظرون الإجلاء، بينهم 3800 طفل.

سوء التغذية يضاعف آلام الحرب على أطفال غزة، 31 مايو 2025 (Getty)
قضايا وناس
التحديثات الحية

فلسطيني يترقب فتح معبر رفح لعلاج ابنه.. كل يوم يمر كأنه عام

ولا يزال معبر رفح، الذي كان يُستخدم في الماضي لمغادرة المرضى عبر مصر، مغلقا أمام حركة العبور. وتقول منظمات طبية والسلطات الصحية الفلسطينية بحسب تقارير سابقة، إن المئات توفوا وهم ينتظرون الإجلاء. وتشير منظمة الصحة العالمية التي تولت إدارة العملية العام الماضي أن 740 شخصا، بينهم 137 طفلاً مدرجون في القائمة، لقوا حتفهم منذ يوليو/تموز 2024. وسبق أن ذكر مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهو وحدة الجيش الإسرائيلي التي تشرف على تدفق المساعدات إلى غزة، أن الموافقات تخضع لمراجعات أمنية.

(رويترز)

