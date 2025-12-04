منظمة الصحة العالمية: الوفيات بالملاريا زادت في 2024

- أودت الملاريا بحياة 610 آلاف شخص في 2023، معظمهم أطفال في أفريقيا جنوب الصحراء، مع زيادة طفيفة في الوفيات والإصابات مقارنة بالعام السابق، حيث ارتفعت الإصابات من 273 مليوناً إلى 282 مليوناً. - تواجه جهود مكافحة الملاريا تحديات كبيرة بسبب مقاومة الأدوية والمبيدات، وتغير المناخ، والصراعات، رغم إعلان 47 دولة خالية من المرض، إلا أن دولاً مثل إثيوبيا ومدغشقر واليمن شهدت زيادة في الإصابات. - توصلت الأمم المتحدة إلى اتفاق مع تحالف "غافي" لخفض سعر لقاح الملاريا، مما يوفر 90 مليون دولار لتمويل 30 مليون جرعة إضافية خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن الملاريا أودت بحياة نحو 610 آلاف شخص العام الماضي، معظمهم أطفال صغار في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وحذرت من مخاطر ارتفاع مقاومة المواد الفعّالة في الأدوية، وتغير المناخ، وخفض التمويل. وأورد التقرير السنوي للمنظمة عن الملاريا أن "هذا الرقم يمثل زيادة طفيفة مقارنة بعدد وفيات عام 2023، كما ارتفع عدد الإصابات بالمرض من 273 مليوناً إلى نحو 282 مليوناً".

وبعد التقدم الهائل الذي تحقق في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تجمّدت جهود مكافحة الملاريا في العقد الماضي. ورغم إعلان 47 دولة خالية من الملاريا، شهدت بلدان أخرى قفزة في الإصابات العام الماضي، لا سيما إثيوبيا ومدغشقر واليمن. وقال دانيال نجاميجي ماداندي، مدير برنامج الملاريا العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية: "يموت كثير من الناس بسبب مرض يمكن الوقاية والشفاء منه".

وذكر ماداندي أن المقاومة المتزايدة للمواد الفعّالة في أدوية الملاريا والمبيدات الحشرية المستخدمة في بعض شبكات الوقاية من الناموس على الأسرّة، إلى جانب تغير المناخ والصراعات، كلها عوامل تشكل تحدياً في التصدي للمرض الذي ينتشر عن طريق البعوض.

وترتبط الزيادة في حالات الإصابة والوفيات جزئياً بالنمو السكاني الذي رفع، بحسب منظمة الصحة العالمية، الإصابات من 59 إلى 64 حالة من بين كل 100 ألف شخص معرضين للخطر بين عامي 2015 و2024. وانخفض معدل الوفيات في شكل طفيف من 14.9 إلى 13.8 بين كل 100 ألف معرضين للخطر.

وفي نهاية نوفمبر/ نشرين الثاني الماضي، توصلت الأمم المتحدة إلى اتفاق مع تحالف "غافي" العالمي للقاحات والتمنيع لخفض ​​ثمن لقاح الملاريا "آر 21/ ماتريكس-إم" من أربعة دولارات إلى 2.99 دولار للجرعة خلال عام، ما سيوفر، بحسب تقديرات تحالف "غافي"، نحو 90 مليون دولار تكفي لتمويل أكثر من 30 مليون جرعة إضافية من اللقاح خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

(رويترز)