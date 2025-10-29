- دعت منظمة الصحة العالمية إلى وقف إطلاق النار في السودان بعد مقتل أكثر من 460 شخصاً في مستشفى الفاشر، معبرة عن صدمتها من الهجمات الأخيرة وخطف العاملين الصحيين. - سيطرت قوات الدعم السريع بقيادة محمد دقلو على دارفور، بينما يسيطر الجيش السوداني على شمال وشرق ووسط البلاد، مما يثير مخاوف من تقسيم جديد للسودان وعودة المجازر. - أكدت منظمة الصحة العالمية على ضرورة حماية المرافق الصحية والعاملين فيها، حيث سجلت 185 هجوماً على مرافق صحية منذ بدء النزاع في أبريل 2023.

طالبت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، بـ"وقف إطلاق النار" في السودان، بعد مقتل أكثر من 460 شخصاً في مستشفى بمدينة الفاشر التي سقطت في قبضة قوات الدعم السريع نهاية الأسبوع الماضي.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في بيان، إن منظمة الصحة العالمية "مستاءة ومصدومة بشدة لمعلومات تحدثت عن مقتل أكثر من 460 مريضاً وأشخاص يرافقونهم في المستشفى السعودي للتوليد في الفاشر بالسودان، إثر الهجمات الأخيرة وخطف عاملين في مجال الصحة". وأضاف "أوقفوا إطلاق النار!".

.@WHO is appalled and deeply shocked by reports of the tragic killing of more than 460 patients and companions at Saudi Maternity Hospital in El Fasher, #Sudan, following recent attacks and the abduction of health workers.



Prior to this latest attack, WHO has verified 185… pic.twitter.com/CbAjtqYUAh — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 29, 2025

بعدما استولت على مدينة الفاشر الأحد، والتي كانت في أيدي الجيش، بقيادة عبد الفتاح البرهان، باتت قوات الدعم السريع تسيطر على دارفور كاملة، وهي منطقة شاسعة في غرب السودان تُغطي ثلث مساحة البلاد. وتسيطر قوات الدعم السريع بقيادة محمد دقلو، والتي أنشأت إدارة موازية في دارفور، مع حلفائها، على غرب السودان وأجزاء من الجنوب. في المقابل، يسيطر الجيش السوداني على مناطق شمال وشرق ووسط البلاد الغارقة في الحرب منذ أكثر من عامين.

ويخشى الخبراء من تقسيم جديد للسودان، وعودة المجازر التي شهدها إقليم دارفور في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بين الحكومة والمليشيات.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "يجب أن تتوقف كل الهجمات على المرافق الصحية فوراً ومن دون شروط. ويجب حماية جميع المرضى والعاملين في مجال الصحة والمرافق الصحية، بموجب القانون الإنساني الدولي". من دون احتساب الهجوم الأخير على المستشفى في الفاشر، سجّلت منظمة الصحة العالمية 185 هجوماً على مرافق صحية منذ بدء النزاع في إبريل/نيسان 2023، أسفرت عن 1204 وفيات و416 إصابة. ووقعت 49 من هذه الهجمات هذا العام وحده، ما أسفر عن مقتل 966 شخصاً.

(فرانس برس)