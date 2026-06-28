منظمة الصحة العالمية: أكثر من 1300 وفاة زائدة وسط موجة حرّ أوروبا

- اجتاحت موجة حرّ شديدة دول غربي أوروبا، مسجلة درجات حرارة قياسية، مما أدى إلى تعطيل الأنشطة الحياتية وارتفاع عدد الضحايا بسبب الإجهاد الحراري، مع تسجيل أكثر من 1,300 حالة وفاة زائدة منذ 21 يونيو. - في فرنسا، سُجلت وفيات زائدة بنحو ألف حالة، بينما في ألمانيا بلغت درجات الحرارة 41.7 درجة مئوية، مما أدى إلى حوادث سباحة مميتة. توقعت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية انحسار الموجة تدريجياً. - التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية مسؤول عن موجات الحرّ الشديدة، حيث أكدت الدراسات أن الليالي الحارة صارت أكثر ترجيحاً بمئة مرة مقارنة بموجة الحرّ في عام 2003.

منذ أيام تجتاح موجة حرّ شديدة، هي الثانية من نوعها هذا العام، مختلف دول غربي أوروبا التي سجّلت درجات حرارة قياسية لشهر يونيو/ حزيران، فيما عطّلت أنشطة حياتية مختلفة وخلّفت أعداداً من الضحايا الذين إمّا قتلهم الإجهاد الحراري وإمّا أجبرهم على دخول المستشفيات، وسط ضغط على المنظومات الصحية في عدد من الدول المتضرّرة من هذا الحدث المناخي المتطرّف. وما زالت التحذيرات تُطلق في هذا السياق، على الرغم من أنّ موجة الحرّ هذه راحت تنحسر في مناطق دون أخرى، وفقاً لما تفيد به مراكز الأرصاد الجوية.

وحذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من المخاطر التي تهدّد أوروبا في ظلّ موجة الحرّ الراهنة، مشيراً إلى أنّ هذه القارة تُعَدّ الأسرع احتراراً على كوب الأرض، مع ضعفَي المتوسط العالمي. أضاف أنّ 150 مليون شخص يعيشون في الوقت الراهن في ظلّ حرّ شديد، فيما لقي مئات الأشخاص حتفهم وأُغلقت المدارس وانهارت شبكات الكهرباء.

وأوضح غيبريسوس، في تدوينة نشرها على موقع إكس اليوم الأحد، أنّ موجات الحرّ المدفوعة بتغيّر المناخ والاحتباس الحراري التي كانت "تحدث مرّة واحدة في كلّ جيل" صار تُسجَّل بوتيرة سنوية تقريباً. وإذ كتب "سبق أن جرى تحذيرنا" من ذلك، بيّن أنّ أكثر من 1,300 حالة وفاة زائدة سُجّلت منذ 21 يونيو الجاري، مرتبطة بدرجات الحرارة المرتفعة في أوروبا. وتابع أنّ غالباً ما يُطلَق على الإجهاد الحراري لقب "القاتل الصامت"، مشدّداً على أنّ المنازل في أوروبا وكذلك أماكن العمل والمدارس لم تُبنى بطريقة تناسب درجات الحرارة المرتفعة هذه.

وأكد المسؤول الأممي أنّ منظمة الصحة العالمية تعمل مع دولها الأعضاء وشركائها لمواجهة التهديدات الصحية الناجمة عن الحرّ الشديد، من خلال التركيز على عمليات الاستعداد والوقاية واستجابات أقوى من المنظومات الصحية. وأكمل غيبريسوس أنّ على وجه الخصوص، "نشجّع الدول الأوروبية على تنفيذ خطط عمل للصحة الحرارية، بوصفها جزءاً من الأجندة الأوسع لحماية الصحة من تغيّر المناخ".

Europe is the fastest-warming continent on Earth, heating at twice the global average. Right now 150 million people are living under extreme heat, hundreds have died, schools are shut, grids are buckling.



Driven by climate change and global warming, the phenomenon of the… — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 28, 2026

فرنسا: لم ينتهِ أمر الحرّ الشديد بعد

وسجّلت فرنسا أخيراً عدد وفيات يزيد بنحو الألف عن المستوى المعتاد، منذ يوم الأربعاء الماضي، فيما نبّهت الوكالة الوطنية للصحة العامة في البلاد، اليوم الأحد، إلى أنّ الحصيلة قد تكون أكبر بكثير حتّى لو بدأت موجة الحرّ الشديدة بالانحسار. وفي حين يأتي الانحسار في غرب البلاد، فإنّ شمال شرقيها ما زالت تسجّل أرقاماً قياسية، وفقاً لآخر تحديثات هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية "ميتيو فرانس" التي نشرتها اليوم الأحد.

وفي تصريحات أدلت بها وزيرة الصحة والأسر والاستقلالية والأشخاص ذوي الإعاقة ستيفاني ريست، لصحيفة "لا تريبون" الفرنسية، أشارت إلى أنّ تأثير موجة الحرّ، التي تجتاح أوروبا راهناً، على فرنسا ربّما يستمرّ على مدى 10 أيام بعد اعتدال الطقس. في السياق نفسه، أكدت الوزيرة الفرنسية لشبكة "بيه. إف. إم." الإخبارية أنّ "الأمر لم ينتهِ بعد".

وأفادت الوكالة الوطنية للصحة العامة، في بيان أخير، بأنّ "منذ 24 يونيو الجاري، سُجّلت نحو ألف وفاة إضافية مقارنة بالحالات التي أحصيت في الأشهر السابقة"، مع الإشارة إلى أنّ هذه الأرقام ليست نهائية. وأعلنت الوكالة أنّ المناطق المشمولة بإنذار أحمر من الحرّ تأثّرت خصوصاً بهذه الظاهرة التي طاولت من هم فوق الخامسة والستين بنسبة 85% من الحالات، مضيفةً أنّ الوفيات في المنازل سجّلت أعلى زيادة إذ ارتفعت بنحو 40%، ولا سيّما في منطقة إيل دو فرانس التي تضمّ باريس وضواحيها. وشدّدت الوكالة الصحية الفرنسية، في بيانها نفسه، على أنّ هذا الارتفاع "تذكير بالحاجة الماسة إلى تدابير تضامنية إزاء من هم معزولون أو يعانون من وحدة قاسية، بما في ذلك في المناطق عالية التحضّر".

🔴🟠🌡️ La canicule se poursuit ce dimanche. Les températures baissent par l'ouest, mais les maximales restent très élevées dans le Nord-Est.



🟠⛈️ Dans l’après-midi et la nuit de dimanche à lundi, des orages remontent des Pyrénées vers le Massif Central.https://t.co/w5OGXbEEhP https://t.co/eUNU86ILZ2 — Météo-France (@meteofrance) June 28, 2026

ألمانيا تسجّل أدفأ ليلة في تاريخها ورقماً قياسياً جديداً

ويمضي الأوروبيون، خصوصاً في ألمانيا وبولندا والتشيك والمجر، في معاناتهم من الحرّ الشديد، اليوم الأحد، فيما بدأت موجة الحرّ التي خنقت فرنسا لأيّام، مع مستويات تخطّت أحياناً 40 درجة مئوية في مناطق كثيرة، تنحسر في أجزاء منها.

وسجّلت ألمانيا، اليوم الأحد، مستوى قياسياً جديداً لدرجات الحرارة، مع 41,7 درجة مئوية، وفقاً لبيانات أولية صادرة عن هيئة الأرصاد الجوية الألمانية. وأوضح امسؤولون في الهيئة لوكالة فرانس برس أنّ محطة رصد في منطقة كوشين، الواقعة بالقرب من الحدود البولندية شرقي ولاية براندنبورغ، سجّلت درجة الحرارة هذه عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم الأحد، متجاوزةً المستوى القياسي السابق البالغ 41,5 درجة مئوية الذي سُجّل في منطقة دريويتز أمس السبت.

كذلك أعلنت ألمانيا، في وقت سابق من اليوم، أنّ ليلة السبت الأحد كانت الأكثر دفئاً منذ بدء تسجيل درجات الحرارة في البلاد. وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية، وفقاً لبيانات أولية، اليوم الأحد، أنّ الرقم القياسي سُجّل في بلدة كوبشوتس بولاية سكسونيا (شرق)، حيث لم تنخفض درجة الحرارة في خلال الليل عن 29,4 درجة مئوية. وأرجعت الهيئة تسجيل هذه الدرجة المرتفعة في كوبشوتس إلى طبيعة المنطقة الجبلية؛ هي تقع في منطقة أوبرلاوزيتس بالقرب من الحدود مع التشيك وبولندا.

ويأتي ذلك في إطار توالي الأرقام القياسية التي راحت ألمانيا تسجّلها في خلال موجة الحرّ التي تجتاح أوروبا حالياً، وقد سجّلت مدينة زاربروكن بورباخ، أوّل من أمس الجمعة، 41,3 درجة مئوية، غير أنّ هذا الرقم القياسي لم يصمد سوى يوم واحد، إذ بلغت الحرارة في عاصمة ولاية زارلاند، أمس السبت، 41,4 درجة مئوية عند الساعة الثالثة من بعد الظهر، مع العلم أنّها ظلّت أقلّ من الدرجة المسجّلة في موكرن درفيتس في اليوم نفسه مع 41,5 درجة مئوية.

في سياق متصل، أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، أنّ خمسة أشخاص على أقلّ تقدير لقوا حتفهم في حوادث سباحة في البلاد منذ يوم الجمعة، وذلك بعدما دفعت موجة الحرّ الأخيرة في أوروبا الناس إلى البحيرات والأنهر للتخفيف من شدّة الحرارة. يُذكر أنّ هذا أمر سُجّل كذلك في فرنسا، فيما دعت السلطات إلى اتّخاذ الحيطة والحذر وعدم السباحة في المساحات المائية غير المراقبة.

وتوقّعت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية أن تنحسر موجة الحرّ تدريجياً، فيما يشير خبراء الأرصاد إلى احتمالات هبوب عواصف رعدية قد تترافق مع أمطار غزيرة ورياح قوية وحبّات برد كبيرة، خصوصاً في شرق ألمانيا، وفي عدد من مناطقها الغربية كذلك، مع ارتفاع خطر في الظواهر الجوية المتطرّفة. أمّا جنوبي البلاد، فمن المتوقّع أن يشهد عواصف رعدية متفرّقة، إنّما قوية في المناطق الجبلية.

أضافت هيئة الأرصاد الجوية أنّ درجات الحرارة سوف تتراوح ما بين 39 درجة مئوية و41 في أجزاء من شرقي ألمانيا وجنوب شرقيها، مع احتمال وصولها إلى 42 درجة في منطقة لاوزيتس. وفي بقيّة أنحاء البلاد، من المتوقّع أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 32 درجة مئوية و38، فيما يبقى الوضع في المناطق الساحلية أكثر اعتدالاً.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في ألمانيا أنّ الظواهر الجوية المتطرّفة، من قبيل موجات الحرّ الممتدّة، صارت أكثر تكراراً في البلاد نتيجة تغيّر المناخ، مشيرةً إلى أنّ البيانات تظهر ارتفاع متوسّط عدد الأيام التي تتجاوز فيها درجات الحرارة 30 درجة مئوية.

درجات حرارة قياسية في سويسرا والدنمارك والتشيك

ووفقاً للبيانات المتوفّرة من المراجع المتخصّص، فقد طاولت موجة الحرّ هذه مختلف دول غربي أوروبا أخيراً، بعد موجة أولى كانت قد سُجّلت قبلها بأيام فقط، وذلك من ألمانيا وفرنسا مروراً بإيطاليا وإسبانيا والبرتغال، وصولاً إلى المملكة المتحدة، مع العلم أنّها كلّها سجّلت درجات حرارة قياسية في خلال شهر يونيو الجاري، فيما تعطّلت إمدادات الكهرباء وأُغلقت أبواب المدارس والمعالم الثقافية بالتزامن مع إرباك في حركة وسائل المواصلات العامة.

بدورها، سجّلت سويسرا والتشيك والدنمارك، أمس السبت، درجات حرارة قياسية، إذ امتدّت موجة الحرّ الأخيرة التي اجتاحت دول غربي أوروبا إلى الأجزاء الوسطى والشرقية من القارة. وقد سُجّلت درجات حرارة غير معتادة حتى في دول شمالي أوروبا التي لا تشهد صيفاً حاراً في العادة. وسجّل معهد الأرصاد الجوية في الدنمارك درجة حرارة بلغت 37 درجة مئوية في أودوم شمالي آرهوس، على الساحل الشرقي، وهي أعلى درجة حرارة منذ بدء تدوين سجلات الحرارة في عام 1874.

من جهتها، سجّلت سويسرا أكثر من رقم قياسي، وفقاً لهيئة أرصادها الجوية، في أكثر من منطقة. وأوضحت أنّ ثمّة أرقاماً تخطّت الدرجة المئوية الواحدة مقارنة مع الأرقام السابقة. وفي هذا الإطار، سُجّلت أعلى درجة في مدينة بازل شمال غربي البلاد، مع 39 درجة مئوية. كذلك وُثّقت درجات حرارة قياسية في مناطق أخرى من البلاد، تخطّت 38 درجة مئوية.

À nouveau une journée exceptionnellement chaude. De nombreux #records de température ont été battus (liste non exhaustive). Certains records ont même été battus de plus de 1 °C! #canicule pic.twitter.com/4upI2zvDF2 — MétéoSuisse (@meteosuisse) June 27, 2026

موجات الحرّ وتغيّر المناخ

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قد حذّر، في وقت سابق من هذا الأسبوع، من أنّ نحو نصف مليون شخص يلقون حتفهم سنوياً لأسباب تتعلّق بالحرارة حول العالم. وقد ربط حدّة موجات الحرّ وما تخلّفه من تداعيات كارثية، ولا سيّما على صعيد الصحة، بتغيّر المناخ المتفاقم.

في الإطار نفسه، خلصت شبكة "وورلد ويذر أتريبيوشن" العلمية الدولية، في دراسة نُشرت نتائجها، أوّل من أمس الجمعة، إلى أنّ تغيّر المناخ الذي يتسبّب فيه البشر مسؤول "بطريقة لا لبس فيها" عن موجة الحرّ الشديدة التي تضرب دول غربي أوروبا أخيراً، مبيّنةً أنّها كانت لتكون شبه مستحيلة الحصول قبل نحو 50 عاماً؛ في عام 1976 الذي شهد كذلك موجات حرّ قصوى. وبيّن علماء "وورلد ويذر أتريبيوشن"، الذين يدرسون مسؤولية الاختلالات المناخية الناجمة عن الأنشطة البشرية، أنّه لو وقعت موجة حرّ من هذا القبيل في السابق، لكانت درجاتها لتكون أقلّ من تلك المسجّلة راهناً بـ3,5 درجات مئوية نهاراً و2,4 درجة ليلاً.

ويتأتّى تغيّر المناخ بفعل البشر من جرّاء الاستخدام المكثّف لمصادر الطاقة الأحفورية، من فحم ونفط وغاز، بالإضافة إلى قطع أشجار الغابات. وقد استند العلماء في شبكة "وورلد ويذر أتريبيوشن"، وهم من دول أوروبية عدّة، في أبحاثهم إلى بيانات أرصاد جوية رُصدت في خلال موجة الحرّ الأخيرة وبالتوقّعات كذلك، وقارنوها بالبيانات المسجّلة في عامَي 2003 و1976.

يُذكر أنّ الليالي الحارة صارت أكثر ترجيحاً بنحو مئة مرّة ممّا كانت عليه الحال في خلال موجة الحرّ القصوى في عام 2003، التي كُسرت في خلالها أرقام قياسية عديدة. وصارت الحرارة القصوى في خلال النهار أكثر ترجيحاً بعشر مرّات. في سياق متصل، كشفت دراسة شبكة "وورلد ويذر أتريبيوشن" أنّ نحو 45% من المدن، البالغ عددها 854 مدينة والمشمولة بالتحليل في 30 دولة أوروبية، حطّمت المستويات القياسية للإجهاد الحراري، أو هي على وشك تحطيمها. يُذكر أنّ الإجهاد الحراري الناجم عن درجات حرارة ومستويات رطوبة عالية يجعل هذا الحرّ الشديد "مزعجاً وخطراً بصورة خاصة".

(فرانس برس، أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)