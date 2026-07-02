منظمة الصحة العالمية: أزمة هانتا انتهت

- أعلنت منظمة الصحة العالمية انتهاء تفشي فيروس هانتا على متن السفينة "إم في هونديوس" بعد عدم تسجيل إصابات جديدة منذ 25 مايو، حيث بلغ إجمالي الإصابات 13 حالة، منها ثلاث وفيات. - تابعت المنظمة أكثر من 650 شخصاً مخالطاً في 33 دولة، وتعمل على تعزيز فهم فيروس هانتا وتطوير أدوات التشخيص والعلاجات واللقاحات لمواجهة تفشيات مستقبلية محتملة. - بدأت الأزمة بظهور أعراض تنفسية حادة على عالم الطيور الهولندي ليو شيلبيرورد، وتأكدت سلالة أنديز القابلة للانتقال بين البشر، وتم إجلاء الركاب بإشراف المنظمة.

في إعلان أخير، عبّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس عن سعادته إزاء "انتهاء تفشّي فيروس هانتا". وبذلك، تُطوى صفحة واحدة من الأزمات الصحية التي ظهرت أخيراً واستدعت استنفاراً عاجلاً أممياً ودولياً، مع العلم أنّ المنظمة راحت تطمئن، منذ رصد الفيروس على متن السفينة السياحية "إم في هونديوس" في المحيط الأطلسي، بأنّ تفشّي هانتا الأخير ليس "بداية وباء" ولا هو "جائحة". وكانت هذه الأزمة قد برزت ابتداءً من أوائل مايو/ أيار الماضي، وأثارت بلبلة على الصعيد العالمي، لا سيّما أنّ ركاب السفينة الذي قُدّر عددهم بنحو 150 كانوا يحملون جنسيات 23 دولة.

Today, the final contact of a person exposed to #hantavirus on the cruise ship MV Hondius completed their quarantine period, tested negative and returned home. No further cases have been reported since the 25th of May. Therefore, @WHO considers the hantavirus outbreak over. pic.twitter.com/ePQnylyo0k — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) July 2, 2026

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحافي عقده اليوم في جنيف إلى جانب عدد من مسؤولي هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة، أنّ آخر مخالطي المصابين بفيروس هانتا على متن السفينة السياحية "إم في هونديوس" أنهى، اليوم، الحجر الصحي المفروض، وأنّ نتائج تحاليله أتت سالبة، وقد عاد إلى منزله. وتابع غيبريسوس أنّ أيّ إصابات إضافية بالفيروس لم تُسجَّل منذ 25 مايو الماضي، وأكد أنّ عدد الإصابات المسجّلة في هذه الأزمة ظلّ محدّداً بـ13 إصابة بالعدوى، مع العلم أنّ ذلك يشمل ثلاث وفيات. وخلص بالتالي إلى أنّ منظمة الصحة العالمية تعلن هذه الأزمة "منتهية".

واستعرض غيبريسوس، اليوم، بيانات بخصوص تفشّي فيروس هانتا الأخير، مبيّناً أنّ منظمته تمكّنت مع السلطات الصحية المحلية من تحديد أكثر من 650 شخصاً مخالطاً ومتابعتهم في 33 دولة وإقليماً، وشدّد على أنّ منظمة الصحة العالمية سوف تواصل العمل مع الحكومات والشركاء من أجل "تعزيز فهمنا لتفشّي فيروس هانتا الأخير وللفيروس بحدّ ذاته، بصورة عامة"، وذلك "على الرغم من انتهاء ذلك التفشّي".

ولفت غيبريسوس، في سياق متصل، إلى أنّ منظمته تعمل على دراسة تشمل 21 بلداً، الهدف منها فهم كيفية تطوّر المرض الذي تسبّبه عدوى هانتا، الأمر الذي من شأنه أن يدعم تطوير أدوات التشخيص والعلاجات واللقاحات لمواجهة تفشيات محتملة في المستقبل.

وكان اشتباه بأحد فيروسات هانتا قد سُجّل على متن سفينة "إم في هونديوس" في المحيط الأطلسي، قبل أن تبدأ منظمة الصحة العالمية بمتابعة القضية والتحقيق فيها، في مسعى لتطويق كلّ انتشار محتمل للعدوى بين البشر. وقد لفت غيبريسوس، منذ اللحظة الأولى، إلى أنّه من غير الممكن استبعاد انتقال هذه العدوى ذات المنشأ الحيواني من إنسان إلى آخر، على الرغم من أنّ ذلك "أمر نادر".

وفي التفاصيل، رُصدت على متن السفينة السياحية التي تشغّلها شركة "أوشن وايد إكسبيديشنز" الهولندية، بعد خمسة أيام من انطلاقها من أوشوايا في الأرجنتين في الأوّل من إبريل/ نيسان الماضي، أعراض تنفسية حادة لدى أحد ركابها؛ عالم طيور هولندي يُدعى ليو شيلبيرورد، ليتوفّى في الحادي عشر من الشهر نفسه. بعده، توفيت زوجته، عالمة الطيور ميريام شيلبيرورد، في مستشفى بجنوب أفريقيا، بعد إجلائها من السفينة، وكذلك مواطنة ألمانية كانت تشارك بدورها في الرحلة.

وبيّنت التحقيقات التي أجرتها منظمة الصحة العالمية بموازاة جهود جهات أخرى، ولا سيّما علماء في جنوب أفريقيا، أنّ ما رُصد على متن سفينة "إم في هونديوس" التي تشغّلها شركة "أوشن وايد إكسبيديشنز" الهولندية المتخصّصة في الرحلات البحرية الاستكشافية هو سلالة أنديز من فيروسات هانتا؛ الوحيدة القابلة للانتقال بين البشر. وقد أعلنت المنظمة ذلك في 13 من شهر مايو، علماً أنّها كانت قد أصدرت في الرابع من الشهر نفسه تقريرها الأول بشأن بؤرة محتملة لفيروس هانتا على متن السفينة السياحية التي كانت قد انطلقت من الأرجنتين ووجهتها الرأس الأخضر.

يُذكر أنّ الإعلان الخاص بتحديد سلالة هانتا المرصودة أتى بعد انتهاء عملية إجلاء ركاب "إم في هونديوس" في جزيرة تينيريفي، كبرى جزر الكناري، التي استمرّت لأيام، تحت إشراف مباشر من منظمة الصحة العالمية ومديرها العام وبتنظيم من الدولة الإسبانية التي استنفرت أجهزتها كافة لإنجاح هذه العملية الدقيقة. وبعد أقلّ من أسبوع على إبحارها من المياه الإسبانية، وصلت السفينة السياحية إلى هولندا في 18 مايو الماضي، تحديداً إلى وجهتها النهائية في ميناء روتردام، غربي البلاد، حيث أُجلي 27 شخصاً كانوا لا يزالون على متنها بعد إنزال معظم الركاب في تينيريفي.