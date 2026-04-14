منظمة الإنقاذ "سي ووتش" تقاضي خفر السواحل الليبي

قالت منظمة الإنقاذ الألمانية غير الحكومية "سي ووتش" إنها أقامت دعاوى جنائية ضد خفر السواحل الليبي أمام المحاكم الايطالية والألمانية، تتهمه بممارسة العنف وإطلاق النار وأعمال قرصنة في البحر، داعية إلى إنهاء التعاون الأوروبي معه.

وتستند دعاوى المنظمة إلى اعتراض عنيف تعرضت له سفينة الإنقاذ "سي ووتش5"، في 26 سبتمبر/أيلول الماضي، أثناء عملية إنقاذ لـ66 شخصاً، شهد إطلاق نار من قبل زورق ليبي، رغم أن العملية جرت في المياه الدولية. وأكدت المنظمة أن الزورق المهاجم لم ينسحب إلا بعد وصول طائرة تابعة للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس).

وأشارت إلى حادثة أخرى وقعت يوم 24 أغسطس/آب 2025، حين أطلق خفر السواحل الليبي النار على سفينة الإنقاذ "أوشن فايكنغ"، التابعة لمنظمة "إس أو إس ميديتيراني" غير الحكومية، لمدة 20 دقيقة.

وتطالب "سي ووتش" السلطات في إيطاليا وألمانيا بإنهاء جميع أشكال التعاون مع خفر السواحل الليبي، لأنه يتحمل مسؤولية مباشرة من خلال إضفاء الشرعية على القوات المتورطة في العنف.

وبحسب المنظمة، سمحت الحكومة في 2025 للجيش الألماني بتدريب خفر السواحل الليبي، بينما قدمت الحكومة الإيطالية زورقاً جرى استخدامه في إحدى حوادث الاعتراض ضد سفن الإنقاذ. وتحتجز إيطاليا سفينتي الإنقاد "سي ووتش 5" و"أورورا " لرفضهما التواصل مع خفر السواحل الليبي خلال عمليات الإنقاذ.

(أسوشييتد برس)