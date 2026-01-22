- أعربت عشر منظمات حقوقية عن قلقها من سياسة "ترحيل مُقنَّع" تستهدف اللاجئين السوريين في مصر، مشيرة إلى تغييرات إدارية وقانونية مفاجئة وحملات أمنية واسعة النطاق. - قرارات إلغاء أو تعطيل تجديد الإقامات السياحية وتشديد شروط الإقامة دفعت السوريين إلى حالة "عدم انتظام" قانوني، مما أدى إلى حملات تفتيش واحتجاز الأفراد والعائلات. - أكدت المنظمات أن هذه الممارسات تتعارض مع التزامات مصر الدولية، وتقوض منظومة الحماية الدولية، مما يدفع الأسر السورية للعيش في خوف دائم ويقيد حقوقهم الأساسية.

أعربت عشر منظمات حقوقية مصرية ودولية عن "قلق بالغ" إزاء ما وصفته بـ"سياسة ترحيل مُقنَّع" تستهدف اللاجئين واللاجئات السوريين في مصر، محذّرة من أن هذه السياسات "تقوّض الالتزامات الدستورية والدولية للدولة، وتعرّض آلاف الأسر لخطر الاحتجاز والترحيل القسري". وقالت المنظمات في بيان مشترك، اليوم الخميس، إن الأشهر الأخيرة شهدت تصعيدا غير مسبوق في السياسات والممارسات المرتبطة باللاجئين والمهاجرين، تجلّى في تغييرات إدارية وقانونية مفاجئة وحملات أمنية واسعة النطاق في عدة محافظات، استهدفت بشكل خاص السوريين المقيمين في البلاد.

و"هذا التصعيد لا يمكن فهمه بوصفه تطبيقا عاديا لقواعد الإقامة، بل يمثل نمطا من الضغط المنهجي لدفع اللاجئين إلى مغادرة مصر تحت الخوف، بما يقوّض منظومة الحماية الدولية على أراضيها"، بحسب ما ورد في البيان الصادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان وآخرين.

وأشارت المنظمات إلى أنه منذ عام 2024 أدّت قرارات إلغاء أو تعطيل تجديد الإقامات السياحية، وتشديد شروط الإقامة وربطها بمسارات محدودة، مثل التسجيل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو الدراسة أو الاستثمار، إلى دفع عشرات الآلاف من السوريين إلى حالة "عدم انتظام" قانوني مفروضة قسرا. وأضافت أن مواعيد الحصول على الإقامة أو حتى حجز موعد لدى إدارات الجوازات والهجرة قد تمتد إلى عامين، ما ترك كثيرين في فراغ قانوني تتحمل مسؤوليته السلطات وليس الأفراد أو الأسر، وفق تعبيرها.

ولفت البيان إلى أن السلطات وضعت السوريين غير المسجلين، ومن بينهم من يحملون تصاريح إقامة غير اللجوء، في مسار تقنين وُصف بأنه "غير عادل"، يتطلب دفع مبلغ ألف دولار أو ما يعادله، مع تقديم مستضيف مصري. وذكرت "منصة اللاجئين في مصر" أن هذا الإجراء يشكل "استغلالا من منظور عقابي" ولا يحقق غرضا قانونيا، وفق توصيفها السابق.

وبحسب الإبلاغات التي وثقتها المنظمات، تُرجم هذا الفراغ القانوني ميدانيًا إلى حملات تفتيش وكمائن أمنية موسعة في أحياء تضم تجمعات سورية في القاهرة والجيزة والإسكندرية، خلال الفترة الممتدة من بداية الأسبوع الثاني من يناير/ كانون الثاني 2026 وحتى تاريخ نشر البيان. كما رُصدت حالات توقيف في مدينة الغردقة، حيث جرى توقيف أفراد وعائلات من الشوارع وأماكن السكن والعمل بدعوى عدم حمل إقامة سارية أو بدافع "الاشتباه"، بما في ذلك أشخاص مسجلون لدى مفوضية اللاجئين أو يحملون مستندات تثبت مواعيد لتجديد الإقامة.

وأوضحت المنظمات أن النيابة العامة تقرر في عدد من هذه الحالات إخلاء سبيل المحتجزين لغياب نص تجريمي لوضعهم، باعتبار أن انتظار تسوية الإقامة وضع قانوني قابل للتصويب. غير أن الإفراج، بحسب البيان، لا يُنفّذ فعليا، إذ يستمر احتجازهم إداريا على ذمة جهات أمنية، ويُطلب من بعض العائلات حجز تذاكر سفر تمهيدا لإبعاد ذويها خارج البلاد.

وأضاف البيان أن "هذا النمط أدى إلى انكشاف قانوني لعشرات الآلاف، ومحاولات لدفع اللاجئين إلى العودة أو مغادرة مصر رغم استمرار المخاطر الجسيمة في بلد الأصل". واعتبرت المنظمات أن "خطورة هذه التطورات تتضاعف في ضوء بيان صادر عن السفارة السورية في القاهرة، أقرّ بوجود حملات أمنية تستهدف السوريين، وقدمها بوصفها حملات (اعتيادية) لتدقيق الأوضاع، في تجاهل للطابع الانتقائي والتمييزي لهذه الإجراءات"، وفق ما ورد في البيان الحقوقي.

وأكدت المنظمات أن هذه الممارسات تتعارض مع التزامات مصر بموجب اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، ولا سيما مبدأ عدم الإعادة القسرية، ومع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يحظر الاحتجاز التعسفي ويكفل الحق في مراجعة قضائية فعالة لقرارات الحرمان من الحرية والإبعاد، كما شددت على أن التوسع في استخدام الاحتجاز الإداري في قضايا الهجرة، دون سقف زمني واضح أو ضمانات إجرائية أساسية، يتنافى مع التوجهات الدولية التي تعتبر الاحتجاز إجراءً استثنائيا لا يُلجأ إليه إلا كملاذ أخير، وفق ما نصت عليه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وربط البيان بين هذا التصعيد والسياق الأوسع الذي يشهد تنامي خطاب معادٍ للأجانب ووصم اللاجئين بوصفهم "عبئا" أو "تهديدا"، بالتوازي مع تمرير إطار تشريعي للجوء يكرس مقاربة أمنية على حساب الحقوق، كما حذرت مراجعات قانونية سابقة لمسودات قانون اللجوء في مصر.

وأشارت المنظمات إلى أن "هذه البيئة أدت إلى تقليص أو تجميد أنشطة مقدمي الخدمات، ما فاقم أثر الأزمة على اللاجئين والمهاجرين". وحذّرت المنظمات من أن "استمرار هذه السياسات يقوّض منظومة الحماية الدولية للاجئين في مصر، ويمس الالتزامات الدستورية التي تمنح المعاهدات الدولية قوة القانون، وتحظر التمييز وتكفل الحق في الأمان الشخصي والكرامة الإنسانية لكل من يقيم على الأراضي المصرية"، وأكدت أن "هذه الممارسات تدفع آلاف الأسر السورية إلى العيش في خوف دائم من القبض والاحتجاز والترحيل، وتقيّد حقوقهم في العمل والتعليم والرعاية الصحية، وتزيد تعرضهم للاستغلال".

المنظمات الموقعة على البيان هي الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وإيجيبت وايد لحقوق الإنسان، ومركز وصول لحقوق الإنسان، ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، ومنصة اللاجئين في مصر، ومنصة الهجرة وحقوق الإنسان، ومركز النديم.

في سياق متصل، نشرت مواقع صحافية محلية، اليوم الخميس، بيانا نقلا عن وزارة الداخلية المصرية، أعلنت فيه إلقاء القبض على رجل أعمال سوري في مطار القاهرة، قبل سفره إلى مدينة إسطنبول التركية، متهم في عدة قضايا، منها الغش التجاري وسرقة التيار الكهربائي والتهرب الضريبي، وهي تهم تودي بصاحبها في حال صحتها إلى السجن المشدد لمدد تصل إلى عشر سنوات. ووفق المصادر نفسها، يمتلك المتهم سلسلة مطاعم شهيرة بالقاهرة وعواصم المحافظات الكبرى لبيع المأكولات السورية الشعبية.