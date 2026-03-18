منطقة الانبعاثات شديدة الانخفاض... فخ غرامات لسائقي لندن

- توسعت "منطقة الانبعاثات شديدة الانخفاض" في لندن لتشمل جميع أنحاء لندن الكبرى، مما أدى إلى زيادة الإيرادات من الرسوم والغرامات إلى 267 مليون جنيه إسترليني في عام واحد، مع إصدار أكثر من 2.13 مليون إشعار مخالفة. - يواجه السائقون تحديات في التكيف مع النظام الجديد، حيث يشير البعض إلى عدم وضوح الإشارات التحذيرية، كما حصل دوغلاس على 19 مخالفة في أقل من شهر بسبب خلل في تصميم النظام التحذيري. - ترفض هيئة النقل في لندن وصف النظام بأنه "فخ لتحصيل غرامات"، مؤكدة وجود إشارات كافية، لكن حالة دوغلاس تكشف عن خلل في التواصل بين السلطات والسائقين.

تحوّلت "منطقة الانبعاثات شديدة الانخفاض" في لندن من سياسة بيئية لتحسين جودة الهواء إلى تجربة يومية يصفها سائقون بأنها منظومة عقابية تعمل بصمت في ظل تبدّل القواعد على الطريق. ووسّعت السلطات المنطقة في 29 أغسطس/ آب 2023، وشملت عملياً كل لندن ضمن حدود هيئة لندن الكبرى، بعدما كان نطاقها محدوداً، وأعاد هذا التغيير الجغرافي تصنيف شوارع وأحياء لم تخضع سابقاً للمنظومة.

وخلال عام واحد، بين 29 أغسطس 2023 و28 أغسطس 2024، بلغت إيرادات "منطقة الانبعاثات شديدة الانخفاض" 267 مليون جنيه إسترليني توزّعت بين 199 مليون جنيه رسوماً يومية مدفوعة مسبقاً و68 مليون جنيه غرامات مخالفات. وعكس ذلك ارتفاع وتيرة إصدار الغرامات بمتوسط أكثر من 6300 يومياً، وصولاً إلى 2.13 مليون إشعار مخالفة خلال عام. واللافت أنّ أكثر من 1.45 مليون مخالفة لم تسدّد حتى نهاية أغسطس 2024.

واستقرّ عدد المخالفات الشهرية نسبياً في الفترة التالية، ما أوحى بأن الإشكالية ليست ظرفية، بل ترتبط ببنية التطبيق نفسها. وفي منظومة تُنتج آلاف الغرامات يومياً، تصاعدت التساؤلات حول إذا ما كانت الكاميرات تسبق وعي السائق بالمخالفة بدلاً من أن تسبقه إشارة واضحة.

في المقابل، رفضت هيئة النقل في لندن وصف المنظومة بأنها "فخ لتحصيل غرامات"، وأكدت وجود إشارات عند جميع مداخل المنطقة وأكثر من 600 لوحة حدودية، وتحذيرات مسبقة على الطرق الرئيسية، لكن هذه الصورة النظرية لا تنسجم دائماً مع التجارب على الطرقات.

يعيد سائق يدعى دوغلاس ترتيب ما تحوّل في حياته اليومية إلى أرقام جامدة، ويخبر أنه حصل على 19 مخالفة خلال أقل من شهر. وهو يرفض وصف نفسه بأنه "هارب من الدفع"، ويصرّ على أن المسألة تتمثل في سؤال بسيط هو "كيف يُفترض أن أعرف وأنا أقود أن حدود المنطقة تغيّرت؟".

ويوضح أنه انتقل حديثاً إلى المنطقة التي يقيم فيها حالياً، بعدما عاش فيها سابقاً حين لم تكن تخضع لمنظومة "منطقة الانبعاثات شديدة الانخفاض"، ويقول: "لم أرَ أي لافتة تُحذرني من دخول منطقة مختلفة، ومراجعة الإشعارات قادتني إلى اكتشاف الدليل على خلل بنيوي، إذ إن تسع مخالفات من أصل 19 التقطتها كاميرا واحدة عند نقطة محددة قرب دوّار مروري، علماً أن مساراتي اليومية كانت محدودة، وشملت خمس رحلات أو ستّاً تكرّر معظمها إلى منطقة ريدينغ غربي لندن، وفي كل مرة سجَّلت عليّ المخالفة نفسها".

شوارع لندن مشاريع غرامات غير مفهومة، مارس 2025 (فرانس برس)

المفارقة، بحسب رواية دوغلاس، أن المخالفات لم تُسجَّل عند مدخل يُفترض أن يحمل تحذيراً صريحاً، بل عند الالتفاف للخروج أو عند الدوران للالتحاق بالطريق السريع، ما راكم الغرامات عليه قبل أن يدرك أصل الخطأ. وللتحقق من الأمر، سلك دوغلاس مجدداً المسار نفسه من دوار تشيزويك باتجاه ريدينغ عبر الطريق السريع "إم 4"، وصوّر فيديو لإرفاقه بملف القضية كشف غياب أي إشارة تحذير مباشرة عند المدخل أو على المسار السريع، باستثناء لوحات جانبية تخصّ مخارج محددة، كما لم تظهر أي لافتة تشير إلى المنطقة إلا بعد أكثر من 15 دقيقة من القيادة في نقطة يستحيل تغيير المسار فيها.

ويقول: "أي سائق يقود وسط أمطار لندن وزحامها لن يلتفت إلى إشارة خضراء لا تُستقبل ذهنياً باعتبارها تحذيراً"، كما يعترض على لغة التحذير المعتمدة في منطقة الانبعاثات شديدة الانخفاض لأنها تتضمن رمزاً مرئياً لدائرة خضراء يتناقض مع أي رمز مروري يعرفه السائقون، إذ يرتبط اللون الأحمر بالمنع والتحذير، بينما يُستقبل الأخضر كإشارة عبور طبيعية لا تستدعي التوقف أو إعادة التفكير.

وهو يُقارن ذلك بـ"منطقة رسوم الازدحام" التي تعتمد إشارات حمراء واضحة، ولوحات تمنع الدخول أو تحظر الانعطاف كلها حمراء، ما يدفع السائق إلى الانتباه فوراً وإعادة حساب المسار قبل الوصول إلى المنطقة التي تخضع لرسوم. بينما اللون الأخضر يُضعف تلقائياً تأثير التحذير، إذ يعتقد السائق أنه لا يواجه منعاً فعلياً، وأنه يمكنه الدخول من دون دفع أي رسوم، ثم يكتشف أن العبور نفسه تحوّل إلى مخالفة.

وكتب دوغلاس إلى هيئة النقل في لندن موضحاً أنه انتقل حديثاً إلى المنطقة وانشغل بوفاة والده، ما أخّر تحديث سجل المركبة، رغم أنه حدّث عنوان رخصة القيادة لدى "هيئة ترخيص السائقين والمركبات"، وهكذا وصلت الغرامات إلى عنوانه القديم، فتراكمت من دون علمه. وبعدها تلقى رداً برفض طلبه من دون أي إشارة إلى تفاصيل قضيته، أو إلى اختلاف تحديث رخصة القيادة عن تحديث سجل المركبة، ما أوحى بأن الرسالة لم تُقرأ بشرياً، بل عولجت آلياً.

لا تكفي قضية دوغلاس وحدها للإدانة، لكنها تكشف خللاً بنيوياً في معرفة الناس تفاصيل قرار رسمي، وتظهر الأرقام أن ملايين المخالفات صدرت خلال عام واحد. ولا تختصر المشكلة في سؤال ما إذا كانت اللوحات موجودة، بل هل رسائلها مفهومة؟ وفي المكان الصحيح؟