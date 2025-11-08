منسقية سودانية: 3240 أسرة نزحت من الفاشر إلى طويلة

- نزحت 3240 أسرة من الفاشر إلى طويلة بشمال دارفور بسبب استيلاء "قوات الدعم السريع" على المدينة وارتكابها مجازر، مما أدى إلى حاجة ملحة للغذاء والدواء والمياه والدعم النفسي. - كشفت "أطباء بلا حدود" عن ارتفاع حالات سوء التغذية بين النازحين، بينما أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح أكثر من 81 ألف شخص منذ أكتوبر 2025. - يشهد السودان حرباً دامية منذ أبريل 2023 بين الجيش و"قوات الدعم السريع"، مما أدى إلى مقتل وتشريد الملايين، مع سيطرة الأخيرة على معظم دارفور.

أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بالسودان، اليوم السبت، أن ثلاثة آلاف و240 أسرة نزحت من مدينة الفاشر إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور غربي البلاد. وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استولت "قوات الدعم السريع" على الفاشر، وارتكبت مجازر بحق مدنيين وفق مؤسسات محلية ودولية، كما أقر قائدها محمد حمدان دقلو "حميدتي" بحدوث "تجاوزات" في المدينة، مدعياً تشكيل لجان تحقيق.

وقالت المنسقية (أهلية) في بيان: "بلغ عدد الأسر النازحة من الفاشر إلى منطقة طويلة خلال الأحداث الأخيرة ثلاثة آلاف و240 أسرة، تضم 16 ألفاً و200 نسمة". وأضافت أن هذه الأسر "في أمسّ الحاجة إلى الغذاء والدواء والمياه والصرف الصحي ومواد الإيواء والدعم النفسي وغيرها". وأشارت إلى أن النازحين "يواجهون معاناة متفاقمة مع تزايد احتياجات الحياة الأساسية".

والجمعة، كشفت منظمة "أطباء بلا حدود" عن ارتفاع كبير في حالات سوء التغذية بين النازحين من مدينة الفاشر إلى طويلة. والأربعاء، أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح أكثر من 81 ألف شخص من الفاشر ومحيطها منذ 26 أكتوبر 2025.

ويشهد السودان منذ إبريل/نيسان 2023، حرباً دامية بين الجيش و"قوات الدعم السريع" أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص. ومن أصل 18 ولاية بعموم البلاد، تسيطر "قوات الدعم السريع" حالياً على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غرباً، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور، لا تزال تحت سيطرة الجيش، الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية بالجنوب والشمال والشرق والوسط، وبينها العاصمة الخرطوم.

(الأناضول)