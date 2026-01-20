منخفض جوي يفرض حظر تجول شاملاً شرقي ليبيا

- فرضت الحكومة الليبية حظر تجول كامل في شرق البلاد بسبب منخفض جوي صحراوي قوي أدى إلى تدهور الأحوال الجوية وانعدام الرؤية، مع إغلاق المحال التجارية والأنشطة الاقتصادية باستثناء المرافق الطبية والجهات الأمنية والخدمية الحيوية. - تشهد مدن شرق ليبيا رياحًا شديدة وغبارًا كثيفًا، مما تسبب في أضرار بالمباني وسقوط الأشجار، وأدى إلى تدني مستوى الرؤية على الطرق العامة، مع تداول مقاطع مصورة تظهر آثار الرياح العاتية. - أوقفت الحكومة جميع رحلات الطيران في الجنوب والشرق، ورفعت درجة الاستعداد القصوى في الأجهزة الأمنية والخدمية، مع تكثيف التمركزات الأمنية ومتابعة جاهزية المستشفيات.

أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، فرض حظر تجول كامل داخل المدن والمناطق الواقعة في نطاق الشرق الليبي، وذلك على خلفية تأثر المنطقة بمنخفض جوي صحراوي قوي، تسبب في تدهور ملحوظ بالأحوال الجوية وانعدام في الرؤية.

وأفادت وزارة الداخلية في الحكومة بأن قرار حظر التجول يسري اعتباراً من الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، ويستمر إلى حين اعتدال الأوضاع الجوية. وأشارت إلى أن القرار يتضمن إغلاق المحال التجارية والأنشطة الاقتصادية كافة، مع استثناء المرافق الطبية والجهات الأمنية والخدمية الحيوية.

وأوضحت الوزارة، في بيان نُشر عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن القرار يأتي في إطار حماية الأرواح والممتلكات، والحد من المخاطر الناجمة عن الرياح الشديدة وانعدام الرؤية الأفقية. وتشهد مدن شرق ليبيا، منذ السبت الماضي، تأثيرات مباشرة لمنخفض جوي صحراوي؛ حيث سجلت المنطقة ارتفاعاً كبيراً في سرعة الرياح مصحوباً بانتشار كثيف للغبار والأتربة، ما أدى إلى تدني مستوى الرؤية على الطرق العامة بين المدن.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر آثار الرياح العاتية، التي تسببت في سقوط بعض الأسوار واقتلاع الأشجار، وإلحاق أضرار ببعض المباني، لا سيما في مناطق المرج، وجروثة، والأبيار، والفويهات وغيرها.

طوارئ وإيقاف للطيران في ليبيا

وكانت الحكومة قد أصدرت قراراً بتشكيل "لجنة طوارئ" تتولى متابعة الأوضاع الجوية في مناطق الجنوب والشرق الليبي، وذلك عقب تقارير وردت من المركز الوطني للأرصاد الجوية أفادت باستمرار موجة الطقس السيئ من يوم الأحد وحتى الثلاثاء. لكن قرار فرض حظر التجول المفتوح اليوم، يشير إلى إمكانية استمرار الأوضاع الجوية الصعبة إلى يوم غد الأربعاء.

ومن أبرز الإجراءات التي اتخذتها اللجنة، إعلان إيقاف جميع رحلات الطيران في المطارات الواقعة بمناطق الجنوب والشرق، منذ مساء أمس الاثنين، إلى حين انتهاء تأثير المنخفض الجوي وتحسن الأحوال. وأكدت اللجنة أنها رفعت درجة الاستعداد القصوى في مختلف الأجهزة الأمنية والخدمية، وفق تعليمات صارمة بعدم مغادرة مقار العمل، والإشراف المباشر على تنفيذ الخطط الأمنية، وتكثيف التمركزات على البوابات والمناطق الحساسة، والحد من حركة المركبات إلا للضرورة القصوى، إضافة إلى متابعة جاهزية المستشفيات وتأمين مواقع الشركات الإنشائية.