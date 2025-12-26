منح طلاب غزة... مقبولون بجامعات كندا يعوقهم فحص البصمة

- يواجه الطلاب من غزة صعوبات في بدء دراستهم بكندا بسبب إغلاق المعابر، مما يمنعهم من إجراء فحص البصمة الضروري لاستكمال إجراءات المنحة. - تعاني الطالبات مثل روان المدهون وأمل الأسطل من تحديات في متابعة تعليمهن بسبب الحرب والظروف المعيشية، مع رغبة قوية في مواصلة التعليم والمساهمة في مستقبل غزة. - تقترح مؤسسة "العدالة للكل في كندا" حلولاً مثل إعفاءات من فحص البصمة، وتسعى مؤسسة PSSAR لدعم دولي لتسهيل استضافة الطلاب الفلسطينيين مؤقتًا.

حصل عشرات من طلاب قطاع غزة على منح دراسية في جامعات كندية، لكنهم لا يستطيعون بدء الدراسة، لكون المعابر مغلقة، واستكمال إجراءات المنحة يتطلب الذهاب إلى ممثلية دبلوماسية لإجراء فحص البصمة.

تبدأ الدراسة الجامعية عادة بقبول التسجيل في إحدى الجامعات بعد إثبات المعدلات والقدرة على دفع الرسوم، لكن الأمر مختلف بالنسبة إلى عشرات من طلاب قطاع غزة، الذين حصلوا على قبول في جامعات كندية لاستكمال برامج الدراسات العليا عن جدارة علميّة، وفي تخصصات تتوزّع بين الطب والهندسة وأبحاث السرطان والذكاء الاصطناعي، لكن يحول بينهم وبين الدراسة فحص شكلي يُسمّى فحص البصمة "بيومتركس".

في الأوضاع الطبيعية، يفترض ألا يستغرق فحص "بيومتركس" إلا نحو دقيقة واحدة، إذا ما استثنينا المسافة التي يستغرقها الوصول إلى أي ممثّلية دبلوماسية كندية. بينما في قطاع غزة، يصطدم هذا بأزمة المعبر، وبالحصار، وحرب الإبادة التي تتخذ عدّة مسمّيات، من الجسديّة إلى التعليمية. أتمّ هؤلاء الطلاب الفلسطينيون، وعددهم يجاوز 130 طالباً وطالبة، مراحل الدراسة الأولى في غزة خلال سنوات الحصار الطويلة بتفوّق، ثمّ مارسوها خلال عامي حرب الإبادة داخل الخيام، وبينما كانت نسبة الأمّية في القطاع من بين الأقل في العالم، صارت الأجيال مهددة بعدما صارت المرافق التعليمية ركاماً.

يستغرق فحص "بيومتركس" في أي ممثّلية دبلوماسية كندية دقيقة واحدة، وبوسع دائرة الهجرة الكندية منح إعفاء من البصمة أسوةً بالأوكرانيين

الطالبة الفلسطينية روان المدهون، واحدة من هؤلاء الطلاب، وفي رصيدها شهادتان، الأولى في التكنولوجيا الحيوية من الجامعة الإسلامية في غزة، والثانية في البيولوجيا الجزيئية من الجامعة الأردنية، وقد عادت إلى قطاع غزة للعمل، وكانت آخر وظائفها في الجامعة الإسلامية؛ قبل أن تحصل على منحة لنيل الدكتوراه في جامعة شيربروك الكندية، بتنسيق من مؤسسة "العلماء والطلاب الفلسطينيون المعرضون للخطر" (PSSAR)، وهي شبكة يديرها ناشطون وأكاديميون بهدف التجسير بين الجامعات الكندية والطلاب الفلسطينيين. لكن بعد النجاة من الإبادة، لم يكن تحقيق الحلم إلا أزمة جديدة.

تقول المدهون لـ"العربي الجديد" إنه "بعد الحصول على القبول الجامعي مرّ فصل دراسي، وبعده آخر، والآن ثمّة ثالث على الأبواب، ولا أزال رهن الانتظار. ليس في وسعي العمل، ولا استكمال التعليم، ولا الحصول على تأشيرة. أدور في حلقة مفرغة بعد أشهر من التنقل من بيت إلى آخر، ثم من بيت مهدّم إلى خيمة".

مستقبل طلاب جامعات غزة غامض، نوفمبر 2025 (خميس الريفي/الأناضول)

الحال نفسه ينطبق على الطالبة أمل الأسطل، خريجة كلية الهندسة بالجامعة الإسلامية، والحاصلة على منحة في تخصص الهندسة الكهربائية من جامعة بوليتكنيك مونتريال، بقبول استثنائي لتفوقها الأكاديمي أهّلها لمرحلة الدكتوراه. وتقول لـ"العربي الجديد" إنها بعدما تركت حاسوبها وجهازها اللوحي في منزلها قبل النزوح، اقتنت جهازاً آخر لمتابعة العمل والدراسة والبحث عن الفرص، لكنها فقدته أيضاً بعدما عادت إلى الخيمة في أحد الأيام ولم تجده. وتضيف الأسطل: "كان توثيق الأبحاث خلال أحلك فصول الحرب يكلّفني قطع مسافة نحو كيلومترين لإيجاد الإنترنت، أو التزوّد بالكهرباء، وظللت أقطع الطريق يوميّاً من خيمة النزوح في مواصي خانيونس إلى مستشفى ناصر، حيث يتوفّر الإنترنت، حتى أتممت متطلبات المنحة، وكان عليّ دائماً أن أختار بين تحميل المواد الشارحة ومشاهدة المقاطع التعليمية المصوّرة، أو تأدية الاختبارات التجريبية؛ ومع بطء الإنترنت كان ذلك يستغرق أكثر من وقته الطبيعي".

بدورها، تلخّص الطالبة مجد أبو السعود، وهي حاصلة على قبول بأحد برامج الماجستير في كندا، الواقع بالقول: "نخشى مع كلّ يوم يمرّ أن تضيع منحنا الدراسية. نحن الشباب الذي سيبني هذا الوطن، لكننا عالقون بين الحرب والفرص المهددة بالضياع". وهدم الاحتلال نحو 91% من المنشآت التعليمية في قطاع غزة، وفق إحصاء وكالة "أونروا"، ضمن خطة هدم مجتمع يحمل نحو ثلث شبابه، ذكوراً وإناثاً، شهادات جامعية، بحسب أرقام مركز الإحصاء الفلسطيني. لكن رغم ذلك، كانت عودة التعليم في الخيام وبقايا المنازل المدمّرة ومراكز إيواء النازحين أوّل ملامح البناء بعد الحرب، ويبرز ذلك شغف مواصلة التعليم.

تقول روان المدهون: "آخر مساقٍ درّسته كان خلال الحرب، لكن التدريس المتعسّر عن بعد، وما واكبه من صعوبات تقنية حالت دون إتمامه، وأتوق إلى الانخراط مجدّداً في البيئة الأكاديمية، والاختلاط بأهل الخبرة لتبادل المعرفة كما عهدته في الماضي القريب. تنافر الذكريات هذا، بين الماضي الذي يبدو أبعد من مجرّد عامين، وبين الحاضر المعيش بكل ما فيه من صعوبات وركام؛ من أكثر التجارب أثراً في النفس، على كثرة ما مرّ بنا من أهوال خلال الحرب".

طلاب داخل الجامعة الإسلامية، مدينة غزة، نوفمبر 2025 (خميس الريفي/الأناضول)

الحياة الكريمة هي أبعد ما تريده المدهون على المستوى الشخصي، وتضيف: "أنا أم، وأريد حياة آمنة لأطفالي؛ حياة ينالون فيها حقهم بالتعليم، وفي أساسيات الحياة. أريد أن أؤسس إنساناً. في النهاية، غايتي من كل هذا غزة؛ فتلك مسؤولية في أعناقنا جميعاً، أن نعود ونبني القطاع التعليمي. بقدر ما كان إطعام أطفالي مهمّاً خلال الحرب، كان تعليمهم كذلك".

بدورها، تختار أمل الأسطل العمل، وتقول: "لا أستسيغ دور الضحية، ولا أرى طائلاً من ورائه؛ عشنا صعوبات جمة لعامين، والحياة يجب أن تستمر، ونريد أن نتخطى، ونتعلم، ونعمل، ونبني. التعليم آخر ما بقي لنا من أدوات، وكان انقطاع الكهرباء حافزاً لي مع مجموعة من زملائي للتفكير في توليد طاقة كهربائية من أشجار النخيل في مشروع تخرجي، وقد اكتشفنا أن الأشجار الصغيرة تولّد كهرباء أعلى من الأشجار الكبيرة، وأن الشجرة حينما تكون محمّلة بالثمار، تكون شحنتها الكهربائية أشد نظراً للحركة بين التربة والجذع والثمرة". تتابع: "استكملنا البحث نظريّاً، لكن حال بيننا وبين تنفيذه بعض التقنيّات المفقودة. استطعنا تشغيل آلة حاسبة وساعة إلكترونية عبر طاقة منتجة من نبتة ألوفيرا باستخدام محوّل، لكنه لم يعد متوفّراً، وبينما أنتظر حلّاً لمشكلة التأشيرة، صرت أفكّر في ابتكار جهاز متنقل لأخذ البصمة، أو من طريق الهاتف المحمول، لتصبح هذه براءة اختراع من واقعي في غزة".

من جانبه، يقول الحقوقي طه غيور، من مؤسسة "العدالة للكل في كندا"، إن الأمر لا يحتاج في الواقع إلى جهاز متنقّل، أو رحلة ذهاب وعودة إلى إحدى الممثليّات الدبلوماسية؛ ففي وسع دائرة الهجرة الكندية، قانوناً، أن تمنح إعفاءً من فحص البصمة حينما يكون الحصول عليها مستحيلاً، وقد فعلت هذا في الماضي القريب، حينما أتاحت للطلاب الأوكرانيين استكمال الفحص حين وصولهم". يضيف غيور: "المسألة إذاً متصلة بقرار سياسي، ولا تحتاج العودة إلى تصريح رئيس الوزراء الكندي السابق، جاستن ترودو، الذي أكد أنه لا حدود على استقبال الأوكرانيين، بل يكفي خطاب من ممثلي دائرة الهجرة واللجوء الكندية. لكن يبدو أن طلاب غزة ليسوا أولوية بالنسبة إلى الحكومة".

غير أن هذا الفحص، على ما فيه من تعقيدات، ليس إلا أوّل المتطلّبات، إذ تليه عملية بيروقراطية طويلة، قد يعلّق فيها الردّ لفترة تتجاوز السنة، وهذا حال بعض الطلاب الذين تمكّنوا من مغادرة غزة لإجراء الفحص في مصر، وما زالوا عالقين هناك. وتقول المتحدثة باسم مؤسسة العلماء والطلاب الفلسطينيين المعرضين للخطر، ندى الفلو، لـ"العربي الجديد"، إن "بعض الطلبات لا تزال قيد المعالجة لدى دائرة الهجرة الكندية منذ ما يصل إلى 18 شهراً، فيما تُعالج طلبات طلبة آخرين خلال أسابيع. لكن بمعزل عمّن تسنّى لهم إجراء فحص البصمة، فالطلبة داخل قطاع غزة يواجهون معضلة إضافية تتمثل بعدم قدرتهم على تقديم بياناتهم البيومترية، نتيجة غياب مكتب لوزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية في القطاع، وعدم توفير آليات بديلة تتيح لهم استكمال هذه الإجراءات في دول أخرى، ويمكن للدول العربية إجلاؤهم من أجل إتمام الفحص".

ووجّهت مؤسسة PSSAR نداءً إلى "مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع"، للنظر في إمكانية استضافة الطلبة الفلسطينيين مؤقتاً، وتمكينهم من إجراء الخطوات اللازمة لاستكمال إجراءات التأشيرة الكندية. وتؤكد ندى الفلو أن "دعم هؤلاء الطلبة علمياً استثمار في المعرفة، ما يسهم في تطوير التعليم العالي في فلسطين، ويعزز الإنتاج العلمي داخل المؤسسات البحثية الدولية".