منتدى فلسطين في الدوحة... بدائل إعادة إعمار غزة وتحقيق الأمن الغذائي

- أكدت أستاذة الاقتصاد سهام معط الله على أهمية رفع الحصار وإنهاء الاحتلال لتحقيق إعادة إعمار مستدامة في غزة، مشددة على ضرورة إشراك الفلسطينيين في رسم مستقبلهم وتوحيد المساعدات ضمن أطر محلية. - قدم أحمد وحليمة أبو هنية ورقة حول تعزيز الأمن الغذائي في غزة عبر الزراعة المائية والغاز الحيوي، مقترحين اعتماد هذه التقنيات كمصدر مستدام للغذاء والطاقة ضمن استراتيجية إعمار شاملة تعتمد على الموارد المحلية. - أشار خبير القانون الدولي إياد نصر إلى أن الاحتلال والحصار يعيقان الأمن الغذائي، داعيًا لوقف العمليات العسكرية وتبني مفهوم جديد للإعمار يقوم على الصمود والتحرر الاقتصادي والسيادة الغذائية.

ناقشت الجلسة الرابعة من المنتدى السنوي لفلسطين، التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة بعنوان "أطر فلسطينية لإعادة إعمار غزة" في اليوم الختامي للمنتدى أمس الاثنين، واقع الدمار الاقتصادي والإنساني في القطاع، وركزت على محور "السيادة الغذائية وسبل العيش في غزة: بدائل محلية لإعادة الإعمار".

أكدت أستاذة الاقتصاد في جامعة وهران 2 بالجزائر، سهام معط الله، في ورقتها بعنوان "معضلة سياسات إعادة إعمار غزة: إشكالية الاستدامة والدوران في حلقة مفرغة"، أن "غزة غارقة منذ عقود في حلقة مفرغة من الدمار وإعادة الإعمار المؤجلة، وإعادة إعمارها بعد الحرب الأخيرة لا يمكن أن تكون مستدامة من دون رفع الحصار، وإنهاء الاحتلال وتقرير المصير الفلسطيني، علماً أن خطط الإعمار الحالية تُدار من خارج الإرادة الفلسطينية، وتُستخدم أدوات لضبط السكان وليس لتحريرهم".

ودعت إلى "رفع شامل للحصار عن غزة بآليات دولية مفوضة، وإخضاع السياسات الإسرائيلية القمعية لمساءلة، وتوحيد المساعدات ضمن أطر محلية يتحكم بها الفلسطينيون لا المانحون، فإشراك الفلسطينيين في رسم مستقبلهم شرط أول للإعمار الحقيقي". تابعت: "يظهر التاريخ أن إعادة الإعمار من دون معالجة الأسباب الجذرية أمر غير مجد، كما يتطلب رفع الحصار توفير حماية دولية مفوضة من خلال سلطة انتقالية لغزة تابعة للأمم المتحدة من أجل تسهيل البيئة السياسية. كما يجب أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات جماعية لمواجهة التدابير القمعية الإسرائيلية. وهذا العزم قد يشعل التعافي المعنوي في غزة، بدءاً من إزالة الحطام ثم الوصول غير المقيد للمواد، ما يسمح بإعادة الإعمار الشامل مع توفير الدعم الإنساني المطلوب، بما في ذلك التحويلات النقدية للسكان المتضررين. ويجب أن يوحد المانحون الموارد، وأن توجه المساعدات حصراً لأولويات الفلسطينيين، وتنفيذ هذه الخطط من خلال آليات التحكم المجتمعي المحلي من دون تدخل إسرائيلي لضمان أن تعمل المساعدات بوصفها قناة للتعافي الحقيقي".

الإعمار في غزة يجب أن يكون مشروع سيادة، 26 يناير 2026 (حسين بيضون)

وقدّم أحمد أبو هنية، أستاذ الهندسة الميكانيكية في جامعة بيرزيت، ورقة مشتركة مع حليمة أبو هنية من الجامعة العربية الأميركية بعنوان "سياسات تعزيز الأمن الغذائي في غزة بعد الحرب: التكامل بين الزراعة المائية والغاز الحيوي" عرضت لأرقام صادمة عن دمار حرب الإبادة: سقوط أكثر من 69 ألف شهيد و170 ألف مصاب، وتدمير 90% من المباني، وإلحاق خسائر بـ 70 مليار دولار، وإبادة 95% من الأراضي الزراعية و97% من الثروة الحيوانية، و98% من الأشجار المثمرة.

وأوضحت الورقة أن "الحل لمواجهة انعدام الأمن الغذائي يتمثل في اعتماد الزراعة المائية المدعومة بالطاقة الحيوية عبر تحويل المخلفات العضوية إلى غاز حيوي وسماد سائل يغذي أنظمة الزراعة المغلقة، وتأسيس محطات إنتاج غذائي صغيرة في مراكز الإيواء والمدارس والمنازل. وتتيح هذه المشاريع إنتاج الغذاء والطاقة معاً في بيئات محلية، ما يوفر بدائل مستدامة للزراعة التقليدية التي دمرها العدوان، ويخلق فرص عمل ومصادر دخل جديدة، شرط دعمها بسياسات وطنية واضحة وتبنيها جزءاً من استراتيجية إعمار شاملة قائمة على الموارد المحلية والطاقة المتجددة".

تابع: "الإبادة الزراعية خلال العدوان على غزة سبب انعدام الأمن الغذائي، وتدمير البنى التحتية سبب انعدام مصادر الطاقة. ويمكن توفير الأمن الغذائي من خلال التكامل بين الزراعة المائية والغاز الحيوي، مع تأكيد ضرورة وضع سياسات واضحة لتشجيع الزراعة المائية ومراقبة إنتاجها، وأيضاً لتشجيع إنتاج الطاقة من خلال الغاز الحيوي، وتحلية مياه البحر للحصول على مياه صالحة للري، وتقليل استهلاك المياه من أجل الاستدامة".

من الحضور، 26 يناير 2026 (حسين بيضون)

وقال خبير القانون الدولي الإنساني، الأستاذ في معهد الدوحة للدراسات العليا، إياد نصر لـ"العربي الجديد": "في ظل وجود احتلال وحصار وعملية عسكرية عدوانية على المدنيين لا قيمة لأي إجراءات تحقق الأمن الغذائي بسبب عدم وجود استقرار. وفي ظل تحوّل المجتمع الفلسطيني في غزة الى جماعات متنقلة تُرحل كل ساعة بحسب العمليات العسكرية لا يمكن بناء أي نظام إنتاجي للأمن الغذائي لأنه معرض للإزالة في أي لحظة، وتبقى عمليات إمداد التجمعات السكانية المؤقتة لإبقائها على قيد الحياة بلا فائدة، فهي فعلياً تصارع على البقاء، ولا مجال للزراعة وللصناعة في ظل وجود هذه الهجمة".

تابع: "يجب رفع يد الاحتلال ووقف العمليات العسكرية، فالغزيون لا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، بل إلى فرص لإنتاج ما يحتاجون بأنفسهم، وهم يستطيعون الاعتماد على أنفسهم لكن المقدرات والأدوات انتزعت منهم، وحتى فرصة أن يعيلوا أنفسهم، وأبقيت مساعدات غير مناسبة، مثل إدخال معلبات غذائية ومواد مصنّعة ليست ضمن عملية استمرار الغذاء، علماً أن المجتمع الغزي استهلك المعلبات والمواد المصنّعة اكثر من عامين خلال الحرب، والتي ستنعكس نتائجها بأمراض خطيرة في المستقبل".

وفيما أكد الباحثون أن "الشعب الفلسطيني في غزة لا يفتقد أمنه الغذائي فقط، بل حقه في السيادة على موارده"، أشاروا إلى أن "إسرائيل تسيطر على نحو 20% من الإنتاج الزراعي الفلسطيني في المنطقة الحدودية العازلة التي كانت تؤمّن سلة غذاء كاملة، وتوظف أكثر من 18 ألف مزارع، ما يعدّ جريمة اقتصادية موازية للإبادة المادية".

وأوضحوا أن "استمرار الاحتلال في التحكم بالموارد يقوّض قدرة الفلسطينيين على الإعمار الذاتي، ويجعل إعادة بناء غزة رهن إرادة الآخرين، ما يستدعي تبني مفهوم جديد للإعمار يقوم على الصمود، والتحرر الاقتصادي، والسيادة الغذائية باعتبارها مفاهيم متكاملة. الإعمار في غزة لن يكون فعّالاً إلا إذا تحوّل من مشروع هندسي إلى مشروع سيادي، يُعيد تحكم الفلسطينيين بغذائهم ومواردهم ومستقبلهم".