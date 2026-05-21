"مناطق تبريد" مؤقتة لمواجهة موجة الحرّ في الهند

بيئة
مباشر
21 مايو 2026   |  آخر تحديث: 14:39 (توقيت القدس)
أطفال يبردون أنفسهم في بركة مياه في نيودلهي، 20 مايو 2026 (Getty)
أطفال يبرّدون أنفسهم في بركة مياه في نيودلهي، 20 مايو 2026 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- تشهد الهند موجة حر شديدة، حيث تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية في نيودلهي، مما دفع السلطات لفتح "مناطق تبريد" مؤقتة لمساعدة المواطنين.
- حذرت هيئة الأرصاد من استمرار الطقس الحار في شمال الهند، مما أثر على الحياة اليومية، حيث أغلقت الأسواق والطرق بعد الظهيرة، وتحول المزارعون للعمل ليلاً.
- يعتبر ارتفاع درجات الحرارة جزءاً من نمط عالمي مرتبط بالتغير المناخي، مما يبرز الحاجة لاتخاذ إجراءات وقائية لحماية السكان.

خلت الطرق والأسواق في الهند خلال فترات ما بعد الظهيرة من الأشخاص، وتحوّل بعض المزارعين إلى العمل خلال الليل لتجنب درجات الحرارة المرتفعة، وذلك في الوقت الذي تسجل فيه مناطق كبيرة في الهند درجات حرارة مرتفعة. وتوقعت هيئة الأرصاد الهندية أن تصل أقصى درجات الحرارة اليوم الخميس إلى 45 درجة مئوية في العاصمة نيودلهي، ما دفع السلطات إلى فتح "مناطق تبريد" مؤقتة لمساعدة المواطنين على التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة.

وحذّرت الهيئة من أن من المرجح استمرار الطقس الحار في عدة مناطق بشمال البلاد خلال الأيام المقبلة، حيث ستبقى درجات الحرارة أعلى من مستوياتها خلال هذه الفترة. وحثت السلطات المواطنين على البقاء في أماكن مغلقة خلال الساعات الأكثر حرارة، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة. وقد عرقل الطقس الحار الحياة اليومية في عدة ولايات بشمال الهند.

شخص يقي نفسه من الشمس في كاليفورنيا، 20 مارس 2026 (فرانس برس)
بيئة
التحديثات الحية

موجة حر قياسية تضرب جنوب غرب أميركا في مارس

وفي بعض المناطق من ولاية أوتار براديش، الأكثر اكتظاظاً بالسكان، أغلقت الطرق والأسواق بعد الظهيرة، حيث بقي الأشخاص في المنازل، فيما تحول التجار إلى العمل في الصباح الباكر. وبدأ المزارعون العمل في الليل، لأن الطقس خلال النهار أصبح لا يُطاق. ويقول خبراء المناخ إن ارتفاع درجات الحرارة في الهند يُعَدّ جزءاً من نمط عالمي أوسع نطاقاً مرتبط بالتغير المناخي. 

 (أسوشييتد برس) 

دلالات
المزيد في مجتمع
قافلة جديدة من مدينة القامشلي، 21 مايو 2026 (مديرية إعلام الحسكة)
التحديثات الحية
قضايا وناس
مباشر

عودة 1300 عائلة من أهالي عفرين النازحين في الحسكة

وزير الصحة السعودي يتفقد منشآت صحية، 19 مايو 2026 (إكس)
التحديثات الحية
قضايا وناس
مباشر

السعودية تتأكّد من جهوزية منشآت موسم الحج

فحص الدم للكشف عن الزهري في أحد مختبرات المملكة المتحدة (Getty)
التحديثات الحية
صحة
مباشر

ارتفاع الإصابات بالأمراض البكتيرية المنقولة جنسياً في أوروبا