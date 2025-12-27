"ممشى أهل مصر"... عندما صار النيل حُلماً مستحيلاً

- مشروع "ممشى أهل مصر" الذي كان يهدف ليكون متنفساً عاماً، أصبح محصوراً برسوم دخول مرتفعة، مما أثار انتقادات اجتماعية واقتصادية بسبب عدم قدرة العديد من الأسر على الاستمتاع بالنيل كما في السابق. - يواجه المشروع تحقيقات قضائية بسبب مخالفات مالية وإدارية، مثل تحويل أجزاء منه إلى مطاعم وأنشطة تجارية دون دراسات كافية، مما أثر على شبكات الصرف الصحي وأدى إلى تصريف مياه ملوثة في النيل. - رغم الدفاع الرسمي عن المشروع كجزء من رؤية مصر 2030، تزداد الانتقادات الشعبية بسبب ارتفاع التكاليف وإغلاق أجزاء من الممشى، مما يثير تساؤلات حول جدوى الإدارة الحالية.

يحنّ المصريون إلى النيل، بعدما حاصره مشروع سياحي بات يحرمهم متنفساً طبيعياً كان يوماً ما مجانياً قبل أن يُحدّد الدخول إليه بتذكرةٍ وبوابةٍ ورسوم باهظة تمنعهم حتى من المشي على ضفافه.

أمام مبنى الحزب الوطني المنحلّ وعلى امتداد أرضه الفارغة، وقف زياد بعد انتهاء عمله بوسط القاهرة، منتظراً الحافلة الصغيرة (ميكروباص) التي ستُقلّه إلى منزله جنوبي العاصمة، حيث يترقب والده ووالدته وأشقاؤه زيارته نهاية الأسبوع للخروج في نزهة نادرة ومؤجّلة حتى تقاضي راتبه. التفت زياد نحو المبنى المواجه لموقف الميكروباص، قبل أن تستعيد ذاكرته ما حدث قبل 14 عاماً، حينما طالع المبنى محترقاً إبّان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، والتي شارك فيها حينها بوصفه فتًى جامعيّاً يافعاً وحالماً بأن تصبح مصر للمصريين.

وما إن أطلّت الحافلة، حتى هرع زياد وصعد إلى داخلها، قبل أن يختار مقعده، ويبدأ بالتفكير في الفسحة المنتظرة مع أهله، وبوجهةٍ لا تكبّده كلفة كبيرة. التفت زياد نحو كورنيش النيل المواجه لأرض الحزب الوطني، فكان أن اصطدم نظره بسياج كئيب يحاصر الكورنيش، ويَحُول دون الناس ودون نهر النيل، وذلك بعدما توقف العمل في تلك المنطقة المقرّر لها أن تصبح جزءاً من مشروع "ممشى أهل مصر". فلا صارت ممشى ولا صارت لأهل مصر. وعلى الفور، استبعد زياد كورنيش النيل من فكرة الفسحة المجانية، وواصل التفكير في بدائل صعبة، بحسب قوله لـ"العربي الجديد".

بين والد يتقاضى راتباً بالكاد يلامس الحد الأدنى للأجور، ووالدة تُحصي ما تبقّى من راتب الشهر، وثلاثة أشقاء جميعهم أصغر منه، يعتقد زياد أنّه لن يكون بمقدورهم الاستمتاع عن قرب بمشهد النيل الذي كان لعقودٍ طويلة متاحاً بلا بوابات ولا تذاكر.

"ممكن نتمشّى شوية على الكورنيش"، قالتها والدة زياد ذات يوم، مستعيدةً زمناً كان فيه النيل مساحةً عامة لا يُسأل الداخل إليها عن قدرته على الدفع، ما أثار ضحك أفراد أسرتها إزاء انفصال الوالدة عن الواقع المستجد خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ بات الحلم البسيط واقعاً مختلفاً يبدأ من بوابات إلكترونية إلى تذاكر الدخول، ورسوم مواقف السيارات، وأسعار المطاعم والمشروبات، ما يجعل النزهة القصيرة عبئاً مادياً حقيقياً.

هكذا وجدت الأسرة نفسها خارج "ممشى أهل مصر"، المشروع الذي رُوّج له باعتباره متنفساً عاماً، قبل أن يتحوّل في نظر شريحة واسعة من المصريين إلى مساحة لا يستطيع ارتيادها سوى من يملك فائضاً من الدخل. لم تعد حكاية زياد وعائلته استثناء، بل باتت تشكل مدخلاً لفهم أزمة مركّبة تحيط بمشروع "ممشى أهل مصر"، أحد أبرز المشاريع القومية المقامة على ضفاف النيل في قلب القاهرة، والذي يواجه اليوم تحقيقات قضائية في وقائع فساد، وانتقادات اجتماعية واقتصادية حادّة، يقابلها دفاع رسمي يستند إلى الأرقام ومؤشرات "النجاح".

وبحسب تجارب موثقة وشهادات مواطنين لـ"العربي الجديد"، تفوق كلفة زيارة الممشى قدرة غالبية الأسر المصرية. فالدخول بحد ذاته يتطلب تذكرة تبدأ من 20 أو 30 جنيهاً مصرياً للفرد الواحد (أقل من دولار أميركي)، وتصل في أجزاء أخرى، مثل الممشى المواجه لجزيرة الزمالك إلى 50 جنيهاً (دولار واحد) في الأيام العادية و75 جنيهاً (دولار ونصف دولار) في عطلات نهاية الأسبوع. ما يعني أن أسرة مكوّنة من زوج وزوجة وطفلين يتحتّم عليها بالحد الأدنى دفع رسم دخول لا يقلّ عن 80 إلى 120 جنيهاً (بين دولار ونصف دولار إلى دولارين ونصف) من دون احتساب كلفة الطعام والشراب. لكن الكلفة الحقيقية تبدأ بعد عبور البوابات، إذ بمجرد شراء مشروبات أو وجبة خفيفة قد ترتفع الفاتورة إلى أرقام صادمة.

ويؤكد مواطنون أن العصائر والمياه المعدنية والآيس كريم تُباع بأسعار قد تصل إلى 120 جنيهاً للقطعة، فيما يمكن أن يتجاوز إجمالي الحساب ألف جنيه بسهولة لأقل فسحة. وبالنسبة لمَن يتقاضى الحد الأدنى للأجور، مثل أفراد أسرة زياد، فإنّ ذلك يعني إنفاق ما بين 15 و20% من راتبه الشهري على فسحة يُفترض أنّها مجرد مشي بجانب النيل.

الصورة مقاعد خالية وبوابات موصدة عند كورنيش القاهرة (العربي الجديد)

يروي أحد الزائرين تجربته لـ"العربي الجديد"، بالقول: "قرّرتُ برفقة ثلاثة من أصدقائي زيارة الممشى. بدأنا بمرأب السيارات، وكانت المفاجأة أن رسم الموقف 100 جنيه تُدفع مقدّماً. تناولنا الطعام في أحد المطاعم، ودفعنا قرابة 1,600 جنيه (نحو 34 دولاراً) لثلاثة أفراد مقابل جودة متدنية، بل إن تلك التجربة كانت الأسوأ في حياتي".

ويتابع: "حتى شراء المكسرات من محل شهير داخل الممشى، جاء بثلاثة أضعاف سعر السوق، وعندما سألنا عن السبب، قيل لنا إنّ الإيجارات مرتفعة".

دفعت هذه التجارب الكثير من المصريين إلى إطلاق توصيف ساخر، لكنّه معبّر، بنظرهم، مستبدلين الاسم بـ"ممشى أغنياء مصر"، بدلاً من "ممشى أهل مصر". ولا تقتصر أزمة الممشى على غلاء الأسعار فحسب، ففي المنطقة المواجهة لفندق "النيل ريتز كارلتون" بوسط القاهرة، يبقى جزء من الممشى في حالة توقف وغموض. لا هو مُتاح للناس، ولا مستغل اقتصادياً أو سياحياً، وكأنه عبارة عن مساحة مغلقة بلا وظيفة واضحة، تزيد شعور الإقصاء لدى المواطنين، وتطرح تساؤلات حول جدوى إدارة الواجهة النيلية بهذا الشكل، في وقت تُغلق مساحات عامة كان يمكن أن تكون متنفساً مجانياً أو منخفض الكلفة.

ويستعيد كثيرون لحظة إعلان المشروع، حين ساد شعور عام بالترحيب. ويقول أحد المواطنين: "عندما بدأ المشروع كنا سعيدين جداً، كان متنفساً حضارياً للجميع. لكن الفرح تبدّد مع فرض رسوم الدخول، وإغلاق أجزاء من المشروع، واحتساب رسوم مواقف السيارات بالساعة". وبحسب هؤلاء، كانت تلك اللحظة هي "بوادر فشل المشروع"، لأنّه لم يعد مخصصاً لكل أهل مصر، بل لفئات بعينها قادرة على الدفع.

وبالتزامن مع الانتقادات الشعبية، برزت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي فضيحتان متوازيتان، الأولى تتعلق ببدء نيابة الأموال العامة التحقيق بمخالفات مالية وإدارية جسيمة في مشروع ممشى أهل مصر السياحي، بعد إحالة ملف كامل من مجلس النواب، استناداً إلى طلبات إحاطة عاجلة قدّمها عدد من النواب، على رأسهم النائب محمد عبد الرحمن راضي. وقد قُيدت القضية برقم 124 لسنة 2025 حصر تحقيق أموال عامة عليا، وتشير مستنداتها إلى مخالفات تُقدَّر بنحو 650 مليون جنيه (أكثر من 13 مليون دولار)، شملت مراحل التشغيل والإدارة والعقود المُبرمة مع الشركة المسندة إليها إدارة المرحلة الأولى. أما الفضيحة الثانية فتمثلت في ضبط وإغلاق ملهى "ذا لندن" السياحي داخل الممشى، بعد ثبوت عمله من دون ترخيص رسمي، وبيع الخمور لمدة عامين ونصف العام. وقد داهمت الأجهزة الأمنية المكان، وضبطت العاملين، وأحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

تكشف الوثائق الرسمية أنه جرى تحويل أجزاء واسعة من الممشى الممتد على مسافة تقارب خمسة كيلومترات على ضفاف النيل، إلى مطاعم وأنشطة تجارية من دون دراسات فنية أو بيئية كافية. وأدى ذلك إلى تحميل شبكات الصرف الصحي فوق طاقتها، وتصريف مياه ملوّثة إلى النيل، فضلاً عن استضافة عائمات ومراكب سياحية، بما يخالف التصميمات الأصلية للمشروع. ورصدت المستندات تأخّر توريد مستحقات مالية للدولة، واستغلال مساحات عامة لتحقيق أرباح خاصة، وتعديات على الممرات العامة، وتركيب لوحات إعلانية من دون تراخيص، وإقامة بوابات ومرافق مخالفة للاشتراطات، إضافة إلى عقود إيجار لم تُورَّد عوائدها في مواعيدها.

وقد أكد محرّر البلاغ، وهو عضو هيئة الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة العامة أن الشركة المشغّلة أجرت تعديلات جوهرية مخالفة للتصميمات الهندسية، تضمنت زيادة المساحات المخصصة للأنشطة التجارية والاعتداء على المساحات المخصصة للمشاة، بما يخالف رؤية الدولة للممشى بوصفه مشروعاً قومياً للترفيه عن المواطنين.

وبناءً على ذلك، استعجلت النيابة تقرير اللجنة الفنية المشكّلة لفحص المخالفات، واستدعت مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفتها الجهة المالكة للمشروع، كما ندبت لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لتحديد المسؤوليات، تمهيداً لاستدعاء المتورطين.

وتعود فكرة تطوير الواجهة النيلية إلى العام 2007، حين طرحت حكومة أحمد نظيف، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، خططاً لتطوير شاطئ النيل بين كوبري قصر النيل وكوبري 6 أكتوبر. وقد تعثّر المشروع آنذاك بفعل اعتراضات وضغوط جماعات مصالح، ولم يكتمل، بما في ذلك خطة تحويل كوبري أبو العلا الحديدي إلى متحف وممشى، قبل أن تُباع مخلّفاته خردة.

الصورة صار النيل خلف الأسوار (العربي الجديد)

بعد العام 2011 عاد الحلم المصري في صورة مشروع قومي نُفّذ تحت مسمّى "ممشى أهل مصر"، بطول 4.7 كيلومترات. بدأ التنفيذ في أغسطس/ آب 2019، وافتُتحت المرحلة الأولى في مارس/ آذار 2022، بطول 1.8 كيلومتر، وبتكلفة 585 مليون جنيه (نحو 12 مليون دولار)، وشملت عدداً من المباني والمحال والمطاعم والمسارح والمدرّجات.

ويرى الكاتب الصحافي محمد عبد القدوس أنّ المشروع "عجيب" في توقيته وتنفيذه، معتبراً أنه جاء في ظل أزمة اقتصادية خانقة، وعلى حساب أولويات أكثر إلحاحاً، ومن دون حوار مجتمعي. وينتقد في بيانه لـ"العربي الجديد" عملية هدم حدائق ومنشآت قائمة منذ عقود بحجة المخالفة، مقابل بقاء أندية تابعة لجهات سيادية على النيل من دون المساس بها.

في المقابل، يدافع مسؤولون عن المشروع السياحي، إذ أكد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، النائب محمد عبد الحميد، أن الممشى واجهة حضارية ضمن رؤية مصر 2030، يستقبل أكثر من 300 ألف زائر شهرياً، وقد جذب نحو 35 علامة تجارية دولية، وأسهم في دعم السياحة وزيادة تدفق العملة الصعبة.

وشددت شركة "كاونسل ماسترز"، المشغّلة لجزء من المشروع، على أنّ ما يُثار من انتقادات يعتمد على معلومات مغلوطة، مؤكدةً استمرار التطوير وتحقيق النجاحات.

وبين التحقيقات المفتوحة، والأسعار التي تُقصي الغالبية، والأجزاء المغلقة التي لا يستفيد منها أحد، يبقى "ممشى أهل مصر" نموذجاً عن جدل أوسع مفاده مَن يملك الحق في المدينة، ومَن يملك الحق في النيل. وبينما تُغلَق البوابات الإلكترونية مع غروب الشمس، تبقى هواجس المصريين معلّقة، تردّد أسئلة من مثال "هل كان النهر يوماً بحاجة إلى تذكرة؟"، و"هل يعود النيل متنفساً عاماً كما كان، قبل أن تحاصره الحسابات والرسوم؟". ويأسف هؤلاء لتحوّل المنطقة إلى كافيهات فاخرة تطلّ على نهر الفقراء، بينما تصبح المساحات العامة عبارة عن تجارة مغلقة.