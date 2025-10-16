- أغلقت الأمم المتحدة 420 مركزاً صحياً في أفغانستان هذا العام بسبب نقص التمويل، مما حرم أكثر من ثلاثة ملايين شخص من خدمات الرعاية الصحية الأساسية، وفقاً لتقارير قناة "طلوع نيوز" الأفغانية. - رغم إغلاق المراكز، يطالب المواطنون بإنشاء مرافق جديدة، بينما أكد وزير الصحة الأفغاني على ضرورة الاكتفاء الذاتي في القطاع الصحي، مشيراً إلى بناء 318 مستشفى جديداً لتوفير خدمات شاملة. - تواجه النساء والفتيات تأثيراً غير متناسب من أزمة الرعاية الصحية، مع تقارير عن إعادة اللاجئين الأفغان قسراً من باكستان، مما قد يؤثر على نحو مليون شخص.

أعلنت الأمم المتحدة غلق 420 مركزاً صحياً في أفغانستان هذا العام بسبب نقص التمويل، بحسب ما أوردته قناة "طلوع نيوز" الإخبارية الأفغانية، اليوم الخميس. وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن "غلق هذه المراكز حرم أكثر من ثلاثة ملايين شخص من الحصول على خدمات الرعاية الصحية". ورغم ذلك، يواصل المواطنون في مختلف الأقاليم الأفغانية المطالبة بإنشاء المزيد من مرافق الرعاية الصحية، وتقديم الخدمات الطبية بشكل كامل.

وأكد وزير الصحة الأفغاني نور جلال جلالي، أمس الأول الثلاثاء، ضرورة الاكتفاء الذاتي في قطاع الرعاية الصحية. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة العامة الأفغانية كانت أعلنت، في العام الماضي، بناء 318 مستشفى في أنحاء البلاد.

وستوفر هذه المراكز الصحية، وفق تصريحات الوزير، خدمات شاملة تشمل القبول العام، الجراحة العامة، خدمات الأطفال، التوليد، والطوارئ الطبية، بهدف تحسين الخدمات الصحية وتعزيز الوصول إلى الرعاية الطبية في المناطق الريفية والنائية.

وقد أدى نقص خدمات الرعاية الصحية الكافية إلى تقويض الحق في الصحة لملايين الأفغان خلال السنوات الأخيرة، وترك السكان عرضة للأمراض وغيرها من عواقب عدم كفاية الرعاية الطبية، بحسب ما أوردت تقارير أممية سابقة وشهادات مرضى عن مشاكل القطاع الصحي الكثيرة. كما تطرقت أيضا إلى تأثر النساء والفتيات بشكل غير متناسب بأزمة الرعاية الصحية في أفغانستان.

وفي 12 سبتمبر/أيلول الماضي، أفاد مسؤول في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بأنّ وكالته أغلقت ثمانية مراكز تقدّم الدعم للاجئين الأفغان الذين أُجبروا على العودة إلى بلادهم، وذلك لأنّ سلطات حركة طالبان تمنع موظفات الأمم المتحدة من دخول هذه المراكز. وذكرت الأمم المتحدة أنّ باكستان تعيد اللاجئين الأفغان إلى بلادهم رغماً عنهم، وحذّرت من أنّ ذلك قد يؤثر على نحو مليون شخص.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)