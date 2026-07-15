- في عام 2025، ارتفعت معدلات تطعيم الأطفال عالمياً، حيث تلقى 90% من الرضع جرعة واحدة من لقاح الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي، وأكمل 85% الجرعات الثلاث، رغم بقاء 13.5 مليون طفل دون تطعيم. - تعاني برامج التحصين من فجوات كبيرة، خاصة في البلدان المتأثرة بالصراعات مثل سورية واليمن، مما يزيد من خطر تفشي الأمراض مثل الحصبة. - الاستثمارات الحكومية والشراكات ساهمت في خفض عدد الأطفال غير الملقحين بنسبة 40% سنوياً، لكن التحديات مستمرة بسبب قيود التمويل وعدم الاستقرار الجيوسياسي.

سجّلت معدلات تطعيم الأطفال على الصعيد العالمي ارتفاعاً طفيفاً في عام 2025، ومع ذلك ظل ملايين الأطفال من دون حماية من أمراض يمكن الوقاية منها وسط تقويض جهود التحصين نتيجة للصراعات وتخفيضات التمويل وتزايد حالات تفشي الأمراض. ووفقاً لأحدث تقديرات التطعيم التي أصدرتها منظمتا الصحة العالمية والأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الأربعاء، فقد تلقى 90 % من الرضع على مستوى العالم أو ما يقرب من 116 مليون طفل جرعة واحدة على الأقل من لقاح الدفتيريا والكزاز (التيتانوس) والسعال الديكي في عام 2025، بينما أكمل 85 % منهم الجرعات الثلاث الموصى بها.

In 2025, the number of children who did not receive a single vaccine fell by nearly 750,000.



But immunization drop-out numbers remain high and stagnant, increasing the risk of disease outbreaks.



Learn more:https://t.co/WJraqdPe7v — UNICEF (@UNICEF) July 15, 2026

وقال رئيس قسم التحصين العالمي في يونيسف، إفريم ليمانجو: "المكاسب التي نحتفل بها الآن في هذه اللحظة هشة للغاية"، محذراً من أنها "يمكن أن تتلاشى بسهولة شديدة". وانخفض عدد الأطفال الذين لم يتلقوا أي جرعة أو غير الملقحين إلى 13.5 مليون طفل في عام 2025 من 14.2 مليون في عام 2024، لكنه ظل أعلى بنحو أربعة ملايين طفل عن المستوى المطلوب للبقاء على المسار الصحيح نحو خفض إجمالي أعداد الأطفال غير الملقحين في عام 2019 إلى النصف بحلول عام 2030. وذكر ليمانجو أن "أكثر من نصف الأطفال غير الملقحين في العالم يعيشون في بلدان تعاني صراعات مثل سورية واليمن والسودان وفلسطين، على الرغم من أنهم لا يمثلون سوى حوالي ثلث المواليد على مستوى العالم".

تشير البيانات إلى أن ما يقدر بنحو 13.5 مليون طفل لم يتلقوا أي جرعة تطعيم خلال عامهم الأول في عام 2025. ورغم أن هذا العدد يمثل انخفاضاً بنحو 750 ألف طفل مقارنةً بالعام السابق، إلا أن هذا التقدم يُقابله ارتفاع في عدد الأطفال الذين يبدؤون برنامج التطعيم ولا يُكملونه. ويعيش معظم هؤلاء الأطفال في بلدان تتلقى فيها برامج التحصين الوطنية دعماً من التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي" (Gavi).

وذكر التقرير أنه على الصعيد العالمي، تشير التقديرات إلى أن 7.3 ملايين رضيع تلقوا جرعتهم الأولى من لقاح الخناق والكزاز والسعال الديكي، لكنهم انقطعوا عن تلقي الجرعة الأولى من لقاح الحصبة. وقد ساهم هذا الانقطاع في توقف تغطية لقاح الحصبة، حيث تلقى 84% من الأطفال الجرعة الأولى (MCV1) و77% الجرعة الثانية (MCV2). كلا الرقمين أقل بكثير من عتبة الـ95% المطلوبة لمنع تفشي هذا الفيروس شديد العدوى. ونتيجة لذلك، أبلغت 57 دولة عن تفشيات واسعة النطاق أو مُعطِّلة للحصبة في عام 2025.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل: "لقد ساهمت الحكومات والعاملون في القطاع الصحي في انتعاش معدلات التطعيم العالمية بعد انخفاضها بشكل ملحوظ خلال جائحة كوفيد-19. لكن ملايين الأطفال المعرضين للخطر ما زالوا محرومين من الحماية بسبب النزاعات والنزوح والفقر. يجب أن نصل إلى كل طفل، وأن نعيد بناء الثقة حيثما تلاشت. لا ينبغي لأي طفل أن يعاني مرض يمكن الوقاية منه بلقاح بسيط". وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن التخفيضات في التمويل العالمي، التي بدأت في أوائل عام 2025، لم تنعكس بعد على البيانات، لكنها تثير مخاوف بشأن التوقعات لعام 2026.

ℹ️New data from WHO/@UNICEF shows that childhood immunization coverage across Europe and Central Asia is on the rebound, but significant gaps still persist.



➡️ https://t.co/y7NesC1GrY pic.twitter.com/FYd4tXKDhz — WHO/Europe (@WHO_Europe) July 15, 2026

وقالت مديرة إدارة التطعيم واللقاحات والمستحضرات البيولوجية في منظمة الصحة العالمية، كيت أوبراين: "نشهد الآن فجوات حقيقية في نظام التطعيم، ونتوقع مخاطر كبيرة لم تتكشف بعد". وأضافت أوبراين أن منظمة الصحة العالمية ترصد بالفعل تأثير بعض هذه الفجوات في صورة المزيد من تفشي الحصبة والدفتيريا والكوليرا.

بدوره، أفاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "يستحق كل طفل، سواء وُلد في غنى أو فقر، في سلام أو نزاع، الحماية التي توفرها اللقاحات. يُعدّ التطعيم من أكثر التدخلات فعالية من حيث التكلفة، وأكثرها إنصافاً، وأكثرها موثوقية لحماية صحة الأطفال ورفاهيتهم. يبدأ أمننا الأكبر بضمان حماية كل فرد، أينما كان، من الأمراض الفتاكة التي تستطيع اللقاحات الوقاية منها".

ووفقاً للتقرير، فإنه على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، ساهمت الاستثمارات المتواصلة من الحكومات والشركاء، والتزامات المجتمعات المحلية، وتعزيز البرامج، والثقة العامة الواسعة، في خفض عدد الأطفال الذين لم يتلقوا أي جرعة من اللقاحات بنسبة 40% سنوياً. فعلى سبيل المثال، في البلدان التي تدعمها منظمة "جافي"، يتمتع الأطفال اليوم بحماية من أمراض أكثر من أي وقت مضى، حيث تصل نسبة التغطية إلى 74% في المتوسط، وذلك من خلال استكمال جميع جرعات اللقاحات الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية.

وقالت الدكتورة سانيا نيشتار، الرئيسة التنفيذية لتحالف "جافي" للقاحات، إن "المستويات التاريخية للتطعيم التي نشهدها في البلدان ذات الدخل المنخفض تُظهر ما يمكن تحقيقه عندما تعمل جميع الجهات المعنية معًا لتحقيق هدف مشترك"، مضيفة: "مع دخول "جافي" فترة خمس سنوات جديدة، يتمثل التحدي الأكبر الذي يواجهنا الآن في الحفاظ على هذا الزخم في ظل قيود التمويل، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، وتزايد تفشي الأمراض، مع بذل المزيد من الجهود للوصول إلى الأطفال الذين لا يزالون محرومين من التطعيم".

(رويترز، العربي الجديد)