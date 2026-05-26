- قدم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مكرمة لتغطية تكاليف حج 180 حاجاً سورياً لعام 1447هـ/2026، تعزيزاً للعلاقات الأخوية بين قطر وسوريا، مع تمنيات بأداء مناسك الحج بيسر وقبول. - شكرت وزارة الأوقاف السورية أمير قطر على المكرمة، مؤكدة إشرافها الكامل لضمان وصولها لمستحقيها بشفافية وتنظيم، عبر لجان مختصة لضمان تكافؤ الفرص بين المتقدمين. - تزامنت المكرمة مع ذروة مناسك الحج، حيث أكدت وزارة الحج السعودية اكتمال تصعيد الحجاج إلى عرفات، مع دعوة خطيب عرفة لإصلاح أحوال المسلمين، وسط تنظيم وخدمات ميدانية لضمان راحة الحجاج.

أعلنت سفارة دولة قطر في دمشق، أمس الاثنين، أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

قدّم مكرمة أميرية لتغطية تكاليف حج 180 حاجاً من سورية لموسم الحج لعام 1447هـ/ 2026.

وأفادت السفارة، في بيان، بأن "هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون بين قطر وسورية"، مشيرة إلى أنها "تعبّر عن عمق الروابط بين الشعبين، مع التمنيات للحجاج بأداء مناسكهم بيسر وقبول، وأن يديم الله نعمة الأمن والتآخي بين البلدين".

مكرمة أميرية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى " حفظه الله " لتغطية تكاليف 180 حاجاً من الجمهورية العربية السورية الشقيقة لعام 1447هـ / 2026م. pic.twitter.com/M5CglFwT6e — سفارة دولة قطر - دمشق (@QatarEmb_Syria) May 25, 2026

من جهتها، وجّهت وزارة الأوقاف في الجمهورية العربية السورية شكرها إلى أمير دولة قطر على هذه المكرمة التي تشمل تغطية تكاليف حج 180 سورياً، مبينة أن هذه "المبادرة تعكس عمق العلاقات الأخوية والتضامن بين الشعبين".

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنها "ستتولى الإشراف الكامل على تنفيذ المكرمة لضمان وصولها إلى مستحقيها، عبر لجان مختصة ستُشكَّل لهذه الغاية، بما يضمن الشفافية وحسن التنظيم وتكافؤ الفرص بين المتقدمين".

شام || وزارة الأوقاف تشكر أمير دولة قطر على مكرمة تغطية تكاليف الحج لـ 180 حاجاً سورياً لموسم 2027

▪️ تقدمت وزارة الأوقاف في الجمهورية العربية السورية بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى أمير دولة قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، على المكرمة الأميرية المتمثلة بتغطية تكاليف… pic.twitter.com/IV1DEYhShb — شبكة شام الإخبارية (@ShaamNetwork) May 26, 2026

وتزامنت هذه المكرمة مع ذروة مناسك الحج في الأراضي المقدسة، حيث أعلنت وزارة الحج السعودية اكتمال تصعيد جميع الحجاج إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج، وهو الوقوف بعرفة.

وأوضحت الوزارة أن عملية التصعيد تمت عبر قطار المشاعر المقدسة الذي ينقل مئات آلاف الحجاج، إضافة إلى عشرات آلاف الحافلات العاملة ضمن مسارات تشغيلية مدروسة لضمان انسيابية الحركة وتقليل الازدحام بين المشاعر.

قضايا وناس اكتمال تصعيد الحجاج إلى عرفات وخطيب عرفة يدعو إلى الوحدة

وفي خطبة يوم عرفة، دعا خطيب عرفة الشيخ علي الحذيفي إلى إصلاح أحوال المسلمين وجمع كلمتهم على الحق، مؤكداً خلو موسم الحج من أي شعارات سياسية أو حزبية، في رسالة روحية يتابعها ملايين المسلمين حول العالم.

كما شددت وزارة الصحة السعودية على الحجاج بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، والبقاء في المخيمات خلال ساعات الذروة، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، مع الإكثار من شرب المياه واستخدام المظلات للوقاية من الإجهاد الحراري.

وتوافد الحجاج منذ ساعات الصباح إلى مسجد نمرة في عرفات لأداء صلاتي الظهر والعصر والاستماع إلى خطبة عرفة، وسط تنظيم واسع وخدمات ميدانية تشمل الإرشاد والتبريد والرعاية الصحية لضمان راحة الحجاج.