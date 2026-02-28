- أسفر العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران عن مقتل 85 طالبة في مدرسة "الشجرة الطيبة" بمدينة ميناب، مع وقوع هجمات أخرى في طهران وقزوين، مما أثار استنكاراً واسعاً من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. - أكد المسؤولون الإيرانيون استمرار عمليات الإغاثة في المناطق المتضررة، مع بقاء الأوضاع تحت السيطرة في مدينة ميناب، بينما أعلنت السلطات تعليق الدراسة وتقليص العمل في المؤسسات الحكومية. - دعت وزارة الداخلية الإيرانية المواطنين إلى التزام الهدوء والاعتماد على المصادر الرسمية للأخبار، وسط تصاعد التوترات والانفجارات في طهران ومدن أخرى.

خلّف العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران مجزرة، راح ضحيتها 85 طالبة. وأعلنت النيابة العامة في مدينة ميناب الإيرانية مقتل 85 طالبة، في الهجوم الذي استهدف مدرسة "الشجرة الطيبة" جنوبي البلاد، وشمل أيضاً نقاطاً أخرى في طهران وقزوين. وكان التلفزيون الإيراني قد أعلن مسبقاً عن مقتل 57 طالبة وإصابة 60 آخرين في إحصاء أولي.

ونعى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الطالبات الإيرانيات، قائلاً إن هذه "الفاجعة المروّعة قد آلمتنا"، مضيفاً أن عشرات التلاميذ الأبرياء قُتلوا "إثر الهجوم الغادر من قبل المعتدين الأميركيين والصهاينة على المراكز المدنية".

وأكد بزشكيان أن "هذا الإجراء الوحشي يمثل صفحة سوداء أخرى في سجلّ الجرائم التي لا حصر لها للمعتدين على هذه الأرض، ولن تمحى من الذاكرة التاريخية لأمتنا أبداً". وأدان بـ"شدة هذا العمل اللا إنساني"، مقدماً خالص التعازي لعائلات الضحايا وأهالي مدينة ميناب والشعب الإيراني، وداعياً جميع مراكز الإغاثة والعلاج والمسؤولين المعنيين في المنطقة إلى حشد الإمكانات كافة، وجعل العناية الفورية والمستمرة بوضع جرحى هذه الحادثة وعائلاتهم في أولويات أعمالهم.

#شاهد | سقوط قتلى بينهم أطفال في قصف استهدف مدرسة جنوب #إيران pic.twitter.com/Lsw9QBUwg5 — العربي الجديد (@alaraby_ar) February 28, 2026

وفي تصريح سابق للتلفزيون الإيراني، قال حاكم مدينة ميناب في محافظة هرمزجان المطلة على الخليج، محمد رادمهر، إن عدد ضحايا الهجوم الأميركي الإسرائيلي على مدرسة للبنات في المدينة مرشح للارتفاع. وأوضح أن عمليات الإغاثة وإنقاذ المصابين لا تزال جارية في المدرسة، مؤكداً: "رغم هذا الهجوم، تبقى الأوضاع في المدينة تحت السيطرة، ويسود الهدوء في باقي أحيائها".

ونقلت وكالة "فارس" عن نائب رئيس محافظة هرمزجان الجنوبية، أحمد نفسيه، قوله إن الهجوم الإسرائيلي الأميركي استهدف مباشرةً مدرسة ابتدائية في مدينة ميناب، ما أسفر عن استشهاد طالبات من بين 170 طالباً، كما استشهد طالب وأصيب آخرون في مدينة أبيك بمحافظة قزوين، وأفادت وكالة "مهر" باستشهاد طالبتَين في منطقة نارمك شرقي طهران.

وفي بيان أولي، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تعليق الدراسة في المدارس والجامعات حتى إشعار آخر، وتقليص العمل في المؤسسات الحكومية إلى 50%.

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الداخلية الإيرانية بياناً استنكرت فيه العدوان على طهران ومدن أخرى، مشددة على اتخاذ الإجراءات كافّة للحفاظ على الأمن وخدمة المواطنين، ودعت المواطنين إلى التريث والتحلي بالهدوء، والاعتماد على المصادر الرسمية للأخبار، وتجنّب نشر الشائعات.

وبدأ صباح اليوم السبت عدوان أميركي إسرائيلي مشترك على إيران، وقد سُمعت انفجارات ضخمة في العاصمة طهران من جراء سقوط صواريخ في شوارع رئيسية، كما تصاعد الدخان من محيط المقرّ الرئاسي. كذلك هزّت انفجارات كبيرة مدينة قم.