مقتل 8 أطفال في إطلاق نار بولاية لويزيانا الأميركية

قالت شرطة شريفبورت إنّ مسلحاً في ولاية لويزيانا الأميركية قتل ثمانية أطفال في عمليات إطلاق نار مرتبطة بخلافات أسرية داخل منازل متفرقة، وذلك في وقت مبكر صباح اليوم الأحد. وقال المتحدث باسم شرطة شريفبورت، كريس بورديلون، إنّ أعمار الضحايا تراوحت بين عام واحد ونحو 14 عاماً، مضيفاً أن إجمالي عدد المصابين بالرصاص بلغ 10 أشخاص. وأشار إلى أنّ المسلح سرق سيارة أثناء مغادرته موقع حوادث إطلاق النار، ولقي حتفه لاحقاً بعد مطاردة من جانب رجال الشرطة الذين أطلقوا النار عليه.

وقال مسؤولون إنهم لا يزالون يجمعون تفاصيل حول مسرح الجريمة، الذي امتد عبر ثلاثة مواقع. وأوضح بورديلون أن بعض الأطفال الذين أُصيبوا بالرصاص كانوا على صلة قرابة بالمشتبه به. وأضاف: "هذا مسرح جريمة واسع النطاق، على نحو لم يشهد معظمنا شيئاً مماثلاً له من قبل".

وقالت شرطة ولاية لويزيانا إن شرطة شريفبورت طلبت من محققيها تولي التحقيق في القضية. ودعت شرطة الولاية أي شخص لديه صور أو مقاطع فيديو أو معلومات إلى تزويد محققي شرطة الولاية بها.

(أسوشييتد برس)