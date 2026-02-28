مقتل 57 طالبة في قصف مدرسة جنوبي إيران وإغلاق المدارس والجامعات

- هجوم مدمر على مدارس إيران: تعرضت مدرسة في ميناب لهجوم إسرائيلي أمريكي، مما أدى إلى استشهاد 57 طالبة وإصابة 60 آخرين، مع توقع ارتفاع الأعداد. الهجوم شمل أيضاً مناطق في طهران وقزوين. - استجابة حكومية عاجلة: أعلنت السلطات الإيرانية تعليق الدراسة في المدارس والجامعات وتقليص العمل في المؤسسات الحكومية، مع تأكيد السيطرة على الأوضاع في ميناب واستمرار عمليات الإغاثة. - دعوات للهدوء: دعت وزارة الداخلية الإيرانية المواطنين إلى التريث والاعتماد على المصادر الرسمية للأخبار، وسط استنكار واسع للعدوان وتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات لحفظ الأمن.

أفاد التلفزيون الإيراني، اليوم السبت، بمقتل 57 طالبة وإصابة 60 إثر هجوم مباشر على مدرسة في جنوب إيران، شمل أيضاً نقاطاً أخرى في طهران وقزوين. وكان المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم في إيران علي فرهادي، قد قال إنّ عدد قتلى الهجوم الأميركي الإسرائيلي على مدرسة ميناب للبنات قد بلغ 53 شخصاً.

وفي تصريح سابق للتلفزيون الإيراني، قال حاكم مدينة ميناب في محافظة هرمزجان المطلة على الخليج، محمد رادمهر، إن عدد شهداء الهجوم الإسرائيلي على مدرسة للبنات في المدينة مرشح للارتفاع. وأضاف أن الطالبات كنّ في مدرسة "الشجرة الطيبة" للبنات في مدينة ميناب، والتي تعرضت مباشرةً لهجوم إسرائيلي، ما أدى إلى استشهادهنّ، وأوضح أن عمليات الإغاثة وإنقاذ المصابين لا تزال جارية في المدرسة، مؤكداً: "رغم هذا الهجوم، تبقى الأوضاع في المدينة تحت السيطرة، ويسود الهدوء في باقي أحيائها".

ونقلت وكالة "فارس" عن نائب رئيس محافظة هرمزجان الجنوبية، أحمد نفسيه، قوله إن الهجوم الإسرائيلي الأميركي استهدف مباشرةً مدرسة ابتدائية في مدينة ميناب، ما أسفر عن استشهاد طالبات من بين 170 طالباً، كما استشهد طالب وأصيب آخرون في مدينة أبيك بمحافظة قزوين، وأفادت وكالة "مهر" باستشهاد طالبتَين في منطقة نارمك شرقي طهران.

وفي بيان أولي، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تعليق الدراسة في المدارس والجامعات حتى إشعار آخر، وتقليص العمل في المؤسسات الحكومية إلى 50%.

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الداخلية الإيرانية بياناً استنكرت فيه العدوان على طهران ومدن أخرى، مشددة على اتخاذ الإجراءات كافّة للحفاظ على الأمن وخدمة المواطنين، ودعت المواطنين إلى التريث والتحلي بالهدوء، والاعتماد على المصادر الرسمية للأخبار، وتجنّب نشر الشائعات.

وبدأ صباح اليوم السبت عدوان أميركي إسرائيلي مشترك على إيران، وقد سُمعت انفجارات ضخمة في العاصمة طهران من جراء سقوط صواريخ في شوارع رئيسية، كما تصاعد الدخان من محيط المقرّ الرئاسي. كذلك هزّت انفجارات كبيرة مدينة قم.