مقتل 4 من أسرة واحدة بانفجار لغم أرضي في الحديدة اليمنية

لقي أربعة أفراد من أسرة واحدة مصرعهم، مساء الاثنين، جراء انفجار لغم أرضي بداخل منزلهم في مديرية الزيدية بمحافظة الحديدة، غربي اليمن، بعدما نقل أحد أفراد الأسرة جسما متفجرا إلى المنزل ظنا منه أنه قطعة خردة معدنية قابلة للبيع. وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" إن أحد أفراد الأسرة عثر على الجسم المعدني وهو يجمع العبوات البلاستيكية والخردة لتأمين مصدر دخل، وأعتقد أنه يحتوي على معادن يمكن الاستفادة منها، فحمله إلى المنزل، قبل أن ينفجر مخلفاً أربعة قتلى من أفراد الأسرة.

وأضافت المصادر أن الانفجار وقع أثناء محاولة الرجل تفكيك الجسم أو العبث به، قبل أت يتبين أنه لغم أرضي، ما أسفر عن مقتله وثلاثة من أفراد أسرته على الفور. وذكر بيان صادر عن إعلام ألوية الزرانيق أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الرجل كان يعاني من اضطرابات نفسية، وكان معتاداً جمع العبوات البلاستيكية والخردة المعدنية وبيعها بوصفها مصدراً للرزق. وأضاف البيان أن الجثامين نُقلت إلى هيئة مستشفى الثورة العام بمدينة الحديدة، فيما لا تزال ملابسات الحادثة قيد المتابعة.

وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار سقوط ضحايا مدنيين بسبب الألغام ومخلفات الحرب في عدد من المحافظات اليمنية، ولا سيما في المناطق الريفية، حيث تتسبب الأجسام المتفجرة وغير المنفجرة في حوادث متكررة أثناء تنقل السكان أو ممارستهم أعمالهم، بما في ذلك الزراعة وجمع الخردة.

وتُعد الألغام من أخطر التهديدات التي تواجه المدنيين في اليمن بعد سنوات من الحرب، إذ تواصل حصد الأرواح والتسبب بإصابات وإعاقات دائمة، وسط دعوات متكررة من منظمات حقوقية وإنسانية لتسريع عمليات نزع الألغام وتوعية السكان بمخاطر الأجسام المتفجرة المنتشرة في مناطق واسعة من البلاد.