مقتل 3 متسلقين وفقدان 10 بعد ثوران بركان في إندونيسيا

- ثوران بركان جبل دوكونو في جزيرة هالماهيرا شرق إندونيسيا أدى إلى مقتل ثلاثة متسلقين وفقدان عشرة آخرين، مع تحذيرات من مخاطر السحابة الدخانية على الصحة العامة وتعطّل خدمات النقل. - السلطات الإندونيسية تسابق الزمن لإنقاذ 20 متنزهاً محاصرين، مع نشر عشرات الأفراد للبحث عنهم، وتحذير السكان من الاقتراب ضمن نطاق أربعة كيلومترات من فوهة البركان. - إندونيسيا تشهد نشاطاً زلزالياً وبركانياً متكرراً بسبب وقوعها على "حزام النار"، وجبل دوكونو مصنف حالياً عند المستوى الثالث في نظام الإنذار البركاني.

أدى ثوران بركان جبل دوكونو في جزيرة هالماهيرا شرق إندونيسيا إلى مقتل ثلاثة متسلّقين من بينهم أجنبيان وفقدان عشرة آخرين، بحسب الشرطة المحلية. وأوضح رئيس شرطة هالماهيرا الشمالية إرليتشسون باساريبو لقناة "كومباس تي في" أن "هناك ثلاثة قتلى من بينهم أجنبيان وشخص من سكان جزيرة تيرناتي" الواقعة في شرق إندونيسيا. وأضاف أن عشرة آخرين لا يزالون في عداد المفقودين في المنطقة التي أُغلقت أمام الزوار منذ 17 إبريل/نيسان بعد رصد العلماء نشاطا بركانيا.

من جهتها، قالت رئيسة هيئة الجيولوجيا الحكومية لانا ساريا، إن الثوران الذي وقع في الصباح الباكر ترافق مع "دويّ قوي" وعمود كثيف من الدخان ارتفع إلى نحو عشرة كيلومترات فوق قمة جبل دوكونو في إقليم مالوكو الشمالي. وأضافت في بيان: "يتّجه الرماد شمالا، ما يحتّم على المناطق السكنية ومدينة توبيلو توخّي الحذر من تساقط الرماد البركاني"، مشيرة إلى مخاطر السحابة الدخانية على الصحة العامة، وما قد ينتج عنها من تعطّل لخدمات النقل.

من جهته، أفاد مسؤول في إحدى وكالات الإنقاذ في إندونيسيا لرويترز، بأن السلطات تسابق الزمن لإنقاذ 20 متنزها عقب ثوران بركان دوكونو على جزيرة هالماهيرا اليوم الجمعة. وذكر إيوان رامداني رئيس وكالة الإنقاذ المحلية لرويترز أنهم نشروا عشرات الأفراد، ومنهم قوات من الشرطة، للبحث عن 20 متنزها حاصرتهم ثورة البركان. وأضاف أن تسعة من المتنزهين من سنغافورة والباقين من إندونيسيا.

وحذرت السلطات السكان من القيام بأي أنشطة ضمن نطاق أربعة كيلومترات من فوهة البركان. ونبهت وكالة المسح الجيولوجي إلى مخاطر تدفق الطين البركاني عند هطول الأمطار.

وتشهد إندونيسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا متكررا بسبب وقوعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تلتقي الصفائح التكتونية. ويُصنَّف جبل دوكونو حاليا عند المستوى الثالث (ثاني أعلى مستوى) في نظام الإنذار البركاني المكوّن من أربع درجات في إندونيسيا.

وكان البركان قد ثار آخر مرة في 6 إبريل/ نيسان، وتمكن متسلقون موجودون في المنطقة حينها من النجاة دون إصابات. ومنذ ديسمبر/كانون الأول، أوصى مركز علم البراكين والحدّ من مخاطرها (PVMBG) السيّاح والمتسلّقين بعدم الاقتراب لمسافة أربعة كيلومترات من فوهة مالوبانغ وارييرانغ التابعة للبركان.

(فرانس برس، أسوشييتد برس، رويترز)