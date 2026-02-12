مقتل 21 شخصاً على الأقل من جراء غرق مركب في نهر النيل بالسودان

- غرق مركب في نهر النيل بولاية نهر النيل شمال السودان أدى إلى وفاة 21 شخصاً، بينما يستمر البحث عن المفقودين، حيث كان المركب يحمل 30 راكباً. - الحادث يبرز هشاشة وسائل النقل النهري وغياب معايير السلامة، بالإضافة إلى غياب السلطات المحلية وفرق الإنقاذ في الساعات الأولى من الحادث. - يعتمد السودانيون على مراكب بمحرك واحد في ظل انهيار البنية التحتية بسبب الحرب المستمرة، مما أدى إلى تقسيم البلاد وتدهور الخدمات العامة.

قضى 21 شخصاً على الأقل، يوم الأربعاء، من جراء غرق مركبهم في النهر بولاية نهر النيل في شمال السودان، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية في بيان وما أفاد به شهود لوكالة فرانس برس. وقالت حكومة ولاية نهر النيل في بيان الخميس، إن 21 جثة انتُشلت، فيما يتواصل البحث عن بقية المفقودين ممن كانوا على متن المركب.

وبحسب البيان الذي لم يوضح سبب الحادث، كان الركاب يعبرون نهر النيل بين قريتي طيبة الخواض وديم القراي في شمال الولاية، على بعد نحو 200 كيلومتر شمال العاصمة الخرطوم. وأفاد شهود لفرانس برس بأن المركب كان يحمل 30 شخصاً. وذكرت شبكة أطباء السودان في بيان أن ستة من ركاب المركب نجوا من الغرق. وقالت الشبكة إن الحادث يكشف "هشاشة وسائل النقل النهري وغياب الاشتراطات الأساسية للسلامة، فضلاً عن الغياب التام للسلطات المحلية وفرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني في الساعات الأولى للحادث".

ويعتمد كثر من السودانيين في النقل النهري على مراكب تعمل بمحرك واحد يشغلها أفراد، فيما تشهد البنية التحتية للبلاد انهياراً من جراء الحرب المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات. وأدت الحرب إلى تقسيم البلاد إلى مناطق نفوذ بين الجيش وقوات الدعم السريع، مع قطع للطرق وتدهور كبير في الخدمات العامة والبنية التحتية الطبية والتعليمية.

(فرانس برس)