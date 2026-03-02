مقتل 175 طالبة ومدرّساً في إيران منذ بداية العدوان

- أعلنت وزارة التعليم الإيرانية عن مقتل 175 طالبة ومدرّساً نتيجة العدوان الأميركي الإسرائيلي المستمر منذ فجر السبت، حيث استهدفت مدرسة "الشجرة الطيبة" في منطقة ميناب بمحافظة هرمزغان. - العدوان العسكري الذي تقوده إسرائيل والولايات المتحدة أسفر عن مقتل المئات، بينهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما تردّ إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة تجاه إسرائيل وقواعد أميركية في الخليج. - يأتي هذا التصعيد رغم تقدم المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، حيث تتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برامج نووية وصاروخية تهدد الأمن الإقليمي.

أعلنت وزارة التعليم الإيرانية، الاثنين، مقتل 175 طالبة ومدرّساً جرّاء العدوان الأميركي الإسرائيلي المتواصل على البلاد منذ فجر السبت. جاء ذلك في بيان للوزارة حول محصلة ضحايا قطاع التعليم. وكان التلفزيون الحكومي الإيراني أعلن، السبت، مقتل 153 طالبة في العدوان على مدرسة "الشجرة الطيبة" الابتدائية للبنات بمنطقة ميناب في محافظة هرمزغان جنوبي البلاد.

ومنذ صباح السبت، تشنّ إسرائيل والولايات المتحدة عدواناً عسكرياً على إيران، أودى بحياة المئات، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون. وتردّ طهران بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات مسيّرة تجاه إسرائيل ومواقع وقواعد أميركية في دول خليجية.

وأطلقت تل أبيب وواشنطن العدوان رغم إحراز إيران تقدماً في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني ومسؤولين أميركيين. وهذه المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على مسار التفاوض الإيراني الأميركي، بعد عدوانها الأول في يونيو/ حزيران 2025. وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجَين نووي وصاروخي يهدّدان إسرائيل ودولاً إقليمية صديقة للولايات المتحدة، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.

(الأناضول)