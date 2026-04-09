مقتل 148 بسبب كوارث طبيعية في أفغانستان وسط تحذيرات من طقس سيئ

- شهدت أفغانستان فيضانات وزلازل وانهيارات أرضية أودت بحياة 148 شخصاً وأصابت 216 آخرين، مع تدمير 1149 منزلاً وتأثر أكثر من 7500 أسرة منذ 26 مارس/آذار، وفقاً لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية. - ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات منطقة هندو كوش، مما زاد من الصعوبات التي تواجهها البلاد، حيث تُعتبر أفغانستان وباكستان من أكثر البلدان عرضة للظواهر الجوية المتطرفة وتغير المناخ. - تقرير الأمم المتحدة الإنمائي يشير إلى أن الكوارث الطبيعية دمرت نحو ثمانية آلاف منزل في أفغانستان، مما وضع الخدمات العامة تحت ضغط كبير.

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية في أفغانستان من أنّ البلاد ستتعرض للمزيد من ظروف الطقس ​السيئة، اليوم الخميس، بعد أن شهدت فيضانات وسيولاً ‌وزلازل وانهيارات أرضية أودت بحياة 148 شخصاً خلال الأسبوعين المنصرمين. وتسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات عارمة في أفغانستان منذ 26 ​مارس/ آذار، ما أدى إلى انهيار منازل وبنايات ​في مناطق مرتفعة السطح. وضرب زلزال بقوة 5.9 درجات ⁠منطقة هندو كوش، الأسبوع الماضي، ما فاقم الصعوبات ​التي تواجهها البلاد.

وقال حمد الله فطرت نائب المتحدث باسم ​إدارة طالبان في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، إن 148 لقوا حتفهم وأصيب 216 ولا يزال ثمانية في عداد المفقودين ​منذ 26 مارس/ آذار بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات ​والزلازل والانهيارات الأرضية. وأضاف أن إجمالي المنازل المدمرة بلغ 1149 منزلاً وتضررت ‌الطرق ⁠والمحاصيل، ما أثر سلباً بحياة أكثر من 7500 أسرة.

وتصنّف الأمم المتحدة أفغانستان وباكستان المجاورة ضمن البلدان الأكثر عرضة للظواهر الجوية المتطرفة وتغير المناخ. وتشهد أفغانستان، ​المحاطة بالجبال الوعرة، ​زلازل متكررة. وأودت ⁠الأمطار الغزيرة بحياة ما لا يقل عن 17 شخصاً، بينهم 14 طفلاً، في ​إقليم خيبر بختون خوا الباكستاني الشهر الماضي. ​وجرفت السيول طرقاً في إقليم بلوشستان المجاور.

وذكر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نوفمبر/ تشرين ⁠الثاني، ​أن الزلازل والفيضانات والجفاف دمرت ​نحو ثمانية آلاف منزل في أفغانستان، ووضعت الخدمات العامة "تحت ضغط يفوق طاقتها" ​خلال 2025.

(رويترز)