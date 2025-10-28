مقتل 10 سائحين من المجر وألمانيا بعد تحطم طائرة في كينيا

- تحطمت طائرة خفيفة في كينيا، مما أسفر عن وفاة عشرة سائحين من المجر وألمانيا وطيار كيني، أثناء رحلتها من منتجع دياني إلى محمية ماساي مارا. - تصاعد الدخان من حطام الطائرة في منطقة غابات بمقاطعة كوالي، حيث تناثرت ملابس الضحايا، وأرسلت الحكومة الكينية محققين للتحقيق في الحادث. - أكد وزير الخارجية المجري وفاة ثمانية مجريين وألمانيين، بينما تستمر عمليات الإنقاذ، وتعاون شركة الطيران الكينية مع الجهات المعنية.

لقي عشرة سائحين من المجر وألمانيا حتفهم مع طيار كيني بعد تحطم طائرة خفيفة في كينيا اليوم الثلاثاء. وقالت هيئة الطيران إن الطائرة كانت متجهة من منتجع دياني على ساحل المحيط الهندي إلى محمية ماساي مارا الكينية عندما تحطمت حوالي الساعة 8:30 بالتوقيت المحلي (05:30 بتوقيت غرينتش).

وتصاعد الدخان من حطام الطائرة التي سقطت في منطقة غابات بمقاطعة كوالي في جنوب شرق كينيا. وتناثرت ملابس السائحين على الأرض والأشجار القريبة من موقع سقوط الطائرة. وقالت الحكومة الكينية إنها أرسلت محققين لمعرفة ملابسات الحادث. وقدم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان تعازيه لأسر الضحايا.

وأفاد وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، بأن ثمانية مجريين لقوا حتفهم بالإضافة إلى ألمانيين اثنين. وأضاف في بث مباشر على يوتيوب: "سنبلغ أسر الضحايا بمجرد ورود معلومات رسمية عن هوياتهم".

وفي وقت سابق، قال مسؤولون في كينيا إن الطائرة تحطمت في منطقة كوالي الساحلية الكينية، صباح اليوم، بينما كانت في طريقها إلى وجهة سياحية شهيرة في محمية ماساي مارا الوطنية، وسط مخاوف من وفاة 12 شخصا في الحادث. وبحسب السلطات، وقع الحادث في منطقة تلال وغابات على بعد نحو 40 كيلومترا (24 ميلا) من مطار دياني.

وقال مفوض مقاطعة كوالي، ستيفن أوريندي، إن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية في موقع الحادث، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل لاحقا. من جهتها، أكدت شركة الطيران الكينية (مومباسا إير سفاري) أنها تتعاون مع جهات التحقيق.

(رويترز، أسوسييتد برس)