مقتل 10 أشخاص بحريق في دار لرعاية المسنين في البوسنة

- اندلع حريق في دار لرعاية المسنين في توزلا، البوسنة، مما أسفر عن مقتل عشرة نزلاء وإصابة حوالي 20 آخرين، بينهم عناصر إطفاء وشرطيون وعمال إنقاذ. - الحريق بدأ في الطابق السابع وتمت السيطرة عليه، بينما أظهرت الصور ألسنة اللهب في الطابق العلوي، وبدأ فريق من المحققين التحقيق في مصدر الحريق. - قدم رئيس مجلس الرئاسة في البوسنة والهرسك تعازيه لعائلات الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

قُتل عشرة أشخاص وأصيب حوالى 20 آخرين في حريق اندلع في مساء الثلاثاء في دار لرعاية المسنين في مدينة توزلا في شمال شرق البوسنة وفق ما أفادت الشرطة. وقالت ناطقة باسم الشرطة في بيان "وفقاً للمعلومات الأولية، فقد عشرة من نزلاء دار رعاية المسنين في توزلا حياتهم في الحريق".

وأضافت أن حوالى عشرين شخصاً، بينهم عناصر إطفاء وشرطيون وعمال إنقاذ وموظفون ونزلاء، تلقوا العلاج الطبي في المركز الطبي في جامعة توزلا. وكانت المنشأة أفادت في بيان سابق بأن الحريق اندلع في الطابق السابع قرابة الساعة 20,45 (19,45 بتوقيت غرينتش)، وأودى بحياة عشرة نزلاء. وتمت السيطرة عليه.

وقالت روزا كاييتش، وهي من نزلاء الدار، لقناة BHRT التلفزيونية العامة "كنت قد ذهبت إلى الفراش عندما سمعت صوت طقطقة. لا أعلم إن كان ذلك صوت تحطم نوافذ غرفتي". وأضافت "أسكن في الطابق الثالث (من دار المسنين)... نظرت من النافذة فرأيت أشياء مشتعلة تتساقط من الأعلى. هرعت إلى الممر. في الطوابق العليا، كان هناك أشخاص في أسرّتهم".

وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام محلية حريقاً في الطابق العلوي من مبنى دار المسنين. وقالت الناطقة باسم الشرطة أدنانا سبرتشيتش إن فريقاً من المحققين توجه إلى الموقع وسيتم إجراء تحقيق لتحديد مصدر الحريق بمجرد أن تسمح الظروف بذلك. وقدم رئيس مجلس الرئاسة في البوسنة والهرسك جليكو كومشيتش تعازيه لعائلات الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون البوسنية.

(فرانس برس)