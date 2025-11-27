مقتل مدوّنة يثير مخاوف من تكرار الاغتيالات في ليبيا

- أعادت حادثة اغتيال خنساء المجاهد في طرابلس مشهد الاغتيالات المجهولة، حيث تعرضت سيارتها لإطلاق نار من مسلحين مجهولين، مما أثار غضب عائلتها ومطالبتهم بتحقيق عاجل. وكشفت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن تورط عناصر مسلحة تابعة لجهاز الأمن العام. - أدانت البعثة الأممية والمجلس الأعلى للدولة الحادثة، معتبرين أنها تسلط الضوء على نمط خطير من العنف ضد النساء، ودعوا إلى تحقيق سريع وشفاف. تأتي الحادثة في ظل الفوضى الأمنية، حيث تم القبض على متهمين في سبع حالات اغتيال خلال نوفمبر. - وثقت منظمات حقوقية مقتل واغتيال العديد من النشطاء منذ 2011، حيث شملت الاغتيالات نحو 150 شخصاً. ويشير المحامي طه الفلاح إلى أن مقتل خنساء يعكس الفوضى العامة، مشدداً على ضرورة حشد الرأي العام للضغط على السلطات لضبط السلاح.

أعاد اغتيال المدوّنة الليبية خنساء المجاهد في العاصمة طرابلس، الجمعة الماضية، مشهد الاغتيالات إلى الواجهة، ولا سيما تلك المجهولة الفاعل، والتي طبعت الساحة الليبية منذ أكثر من عقد، وسُجّلت ضد مجهول من دون أن تصل إلى المحاكم.

وأعلنت مديرية أمن طرابلس مقتل المجاهد في منطقة السراج غربي العاصمة، بعد أن تعرّضت سيارتها لإطلاق نار من مسلّحين مجهولين، وتعهدت بملاحقة المتورطين وتنفيذ خطتها التي أطلقتها مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لتأمين العاصمة.

وقبيل إعلان مقتلها، تناقلت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر خنساء ملقاة على الأرض إلى جانب سيارتها التي حاولت الفرار منها، قبل أن يلاحقها مطلقو الرصاص. وفيما أعرب ذوو المغدورة عن ألمهم وغضبهم، حمّلوا السلطات الأمنية مسؤولية الكشف عن المتورطين، وطالبوا بتحقيق عاجل، بحسب بيان تلاه أحد وجهاء قبيلة خنساء.

وكشفت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن تورّط عناصر مسلحة في حادثة الاغتيال، وهي عناصر منسوبة إلى جهاز الأمن العام التابع لوزارة الداخلية، مع ترجيحات بأنّ زوج المغدورة كان الهدف الأساسي للاغتيال، وهو عضو في لجنة الحوار السياسي.

وأدانت البعثة الأممية في ليبيا الحادثة، معتبرة أنها تسلط الضوء على "نمط خطير من العنف ضد النساء، واستهداف الناشطات في الحياة العامة"، ودعت إلى تحقيق سريع وشفّاف وتقديم الجُناة للعدالة. كما أدان المجلس الأعلى للدولة جريمة القتل، مطالباً بالتحرك العاجل لكشف ملابساتها وضبط الجُناة.

لم تحصل الحادثة من فراغ وسط الفوضى الأمنية التي تشهدها البلاد، وضياع ملف الحقوق والحريات المدنية منذ عقود. فوفقاً لإعلانات مكتب النائب العام، قُبض على متّهمين في سبع حالات اغتيال خلال نوفمبر الجاري، في مؤشر يربط بين الانفلات الأمني وانتشار السلاح واستهداف الفئات المدنية.



وبين عامَي 2011 و2013 وثّقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مقتل ما لا يقلّ عن 51 شخصاً في موجة اغتيالات ذات طابع سياسي في بنغازي ودرنة شمال شرقي البلاد، من دون أن تعلن السلطات عن أي ملاحقة أو محاسبة جادّة للجُناة. وفي العام التالي تخطّى عدد جرائم القتل مائة جريمة وفق المنظمة ذاتها، وارتفعت مؤشرات الاغتيالات والقتل بدخول البلاد موجة حروب متتالية منذ العام 2014 وحتى منتصف العام 2021، خصوصاً ما كُشف عنه من مقابر جماعية ضمّت أكثر من 360 قتيلاً، بالإضافة الى إصابة ما يزيد على 20 ألف مدني في أعمال عنف مختلفة.

مقابر جماعية في ترهونة، 27 سبتمبر 2021 (ندى حريب/Getty)

وطاولت الاغتيالات والانتهاكات كذلك النشطاء والحقوقيين والمدوّنين في ليبيا، إذ شملت نحو 150 شخصاً بين تهديد واختطاف واغتيال، وذلك بين عامَي 2012 و2016، وفقاً لتقرير المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب. وفي تقرير آخر للمنظمة ذاتها استند إلى توثيق ميداني بين عامَي 2020 و2022، رُصدت 581 حالة قتل خارج نطاق القضاء استهدفت مدنيّين ليبيّين وأجانب، مع التأكيد أن هذه الأرقام لا تمثل سوى جزء من الواقع، في ظل عجز المنظومة القضائية وخوف الشهود وأقارب الضحايا من الانتقام.

ويلفت المحامي والناشط الحقوقي طه الفلاح إلى أن مقتل خنساء المجاهد على يد مسلّحين مجهولين "ليس حالة استثنائية بل جزء من الفوضى العامة التي طاولت أوضاع الحقوق والحريات في البلاد، وهو حلقة ضمن سلسلة لم تتّحد فيها المسؤوليات، ولم تتّضح فيها نتائج التحقيقات، ولم نرَ أي محاكمة عادلة وشفافة للجُناة، باستثناء عمليات القبض بين الحين والآخر".

ويعتبر الفلاح في حديث خاص لـ"العربي الجديد" أن حادثة خنساء تُعدّ "جرس إنذار بوجود من يتحكم بمصير كل مواطن يختار الظهور في الفضاء العام، خصوصاً النساء اللواتي يواجهن أصلاً قيوداً اجتماعية وثقافية، والأخطر أن خنساء مدوّنة ومؤثرة تعرض الأزياء وصيحات الموضة للنساء، ولا علاقة لها بالسياسة لا من قريب ولا من بعيد".

ويرى الفلاح أن "جريمة خنساء لا ينبغي التعامل معها بوصفها جريمة جنائية عادية، بل إحدى جرائم النوع الاجتماعي التي تستهدف النساء بسبب حضورهنّ في المجال العام أو لأنهنّ نساء فقط"، مشدداً على "ضرورة حشد الرأي العام من أجل الضغط على السلطات الأمنية، ودفعها إلى ضبط السلاح والحد من تفلّته، خصوصاً أن كل المجموعات المسلحة في البلاد تعلن تبعيتها للأجهزة الأمنية المختلفة". ويؤكد أن موجة الاستنكار الحالية تتطلب المتابعة الجديّة، كي لا يعوّل المسلّحون ومَن يقف خلفهم أو يُرهب المواطنين، على مسألة نسيان حوادث الاغتيالات مع مرور الوقت.