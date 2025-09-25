مقتل محتجز وإصابة اثنين بمركز للهجرة في تكساس وانتحار المهاجم

- أطلق مسلح النار على مركز لإنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في دالاس، مما أدى إلى مقتل مهاجر وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة قبل أن ينتحر. وأشارت التحقيقات إلى دوافع أيديولوجية وراء الهجوم. - أكدت وزارة الأمن الداخلي أن المسلح أطلق النار عشوائيًا من سطح مبنى قريب، بينما حملت ذخيرة المسلح رسائل مناهضة لـ ICE، مما أثار قلق المسؤولين من تصاعد العنف ضد الهيئة. - دعا الرئيس ترامب والديمقراطيون إلى تهدئة الخطاب الموجه ضد ICE، محملين الخطاب السياسي مسؤولية التحريض على العنف.

أطلق مسلح النار على مركز لإنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية في مدينة دالاس بولاية تكساس أمس الأربعاء، ما أسفر عن مقتل محتجز من المهاجرين وإصابة اثنين آخرين إصابات خطرة، قبل أن يطلق المسلح النار على نفسه ويلقى حتفه. وقال المسؤولون إن الهجوم استهدف عناصر إنفاذ قوانين الهجرة (ICE). ونشر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل صورًا للذخيرة على منصة إكس، موضحًا أن "المراجعة الأولية للأدلة تشير إلى دوافع أيديولوجية". ومن جانبها، قالت وزارة الأمن الداخلي إن المسلح "قناص أطلق النار عشوائيًا" من سطح مبنى قريب، ما أدى إلى سقوط الضحايا. وكشفت شبكة "فوكس نيوز" أن المتهم يُدعى جوشوا جان ويبلغ من العمر 29 عامًا.

وذكرت شرطة مدينة دلاس في مؤتمر صحافي أن أيًّا من ضباط هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك لم يُصب خلال الهجوم، فيما قال العميل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في دلاس جو روثروك إن رصاصة عُثر عليها قرب مطلق النار كانت تحمل رسائل مناهضة للهيئة، معتبرًا أن الهجوم كان "عملًا من أعمال العنف المستهدف".

وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصة "تروث سوشال" أنه اطّلع على تفاصيل الحادث، مشيرًا إلى أن أغلفة الرصاص حملت رسائل مناهضة لدائرة الهجرة والجمارك، وقال: "يحاول أفراد إدارة الهجرة والجمارك القيام بعملهم والقضاء على أسوأ المجرمين في بلدنا، لكنهم يواجهون زيادة غير مسبوقة في التهديدات والعنف"، وألقى باللوم على "اليسار السياسي"، داعيًا الديمقراطيين إلى التوقف عما وصفه بـ"خطابهم الموجه ضد ICE".

كما حمّل مسؤولو وزارة الأمن الداخلي "الخطاب الموجَّه ضد ICE" مسؤولية التحريض، وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان: "كان الدافع وراء هذا الهجوم هو الكراهية ضد إدارة الهجرة والجمارك… لشهور نحذر السياسيين ووسائل الإعلام ونطالب بتخفيف حدة خطابهم الموجه للإدارة قبل أن يؤدي ذلك إلى مقتل أي شخص"، وهو ما أكده السيناتور الجمهوري عن تكساس تيد كروز بقوله: "لا يجب إطلاق عبارات تثير الهلع ضد قوات إنفاذ القانون".