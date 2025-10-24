مقتل ما لا يقل عن 25 شخصاً في حريق حافلة بالهند

قضايا وناس
مباشر
24 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 12:15 (توقيت القدس)
مشهد من حطام حافلة محترقة على الطريق بالهند، مايو 2024 (Getty)
مشهد من حطام حافلة محترقة على الطريق بالهند، 18 مايو 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- في حادث مأساوي بجنوب الهند، اشتعلت النيران في حافلة بعد اصطدامها بدراجة نارية، مما أدى إلى مقتل 25 شخصًا على الأقل وإصابة آخرين، حيث وقع الحادث في ولاية أندرا براديش.
- التحقيقات الأولية تشير إلى أن انفجار خزان الوقود تسبب في انتشار النيران بسرعة، وتمكن 18 راكبًا من الفرار، بينما لا يزال التحقيق جاريًا لتحديد هوية الجثث.
- تأتي هذه الحادثة بعد حادثة مماثلة في ولاية راجاستان، مما يبرز الحاجة لتحسين معايير السلامة على الطرق في الهند.

ذكرت الشرطة الهندية أن حافلة ركاب اشتعلت فيها النار بعد أن اصطدمت بها دراجة نارية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل وإصابة آخرين في جنوب الهند. وقال مسؤول الشرطة البارز فيكرانت باتيل إن الحريق اشتعل في الحافلة خلال دقائق، مما أدى إلى محاصرة عشرات الركاب، بينما كانت تسير بسرعة على طول طريق سريع بالقرب من منطقة كورنول في ولاية أندرا براديش.

وكانت الحافلة وعلى متنها 44 راكبا، تسير بين مدينتي حيدر آباد في ولاية تيلانجانا وبنجالورو في ولاية كارناتاكا. ووقع الحادث في قرية تشيناتيكورو بالقرب من كورنول، على بعد حوالي 210 كيلومترات(130 ميلا) جنوب حيدر آباد.

وقال باتيل: "تم التعرف على هوية 11 جثة، ولا يزال يتعين التعرف على تسع جثث أخرى". وأضاف: "بعض الجثث متفحمة بشدة". وتمكن 18 راكبا من الفرار من الحافلة المحترقة ويتلقون العلاج من إصابات تتراوح بين الخطيرة والطفيفة. وليس من الواضح ما إذا كان هناك ركاب آخرون في الحافلة تمكنوا من الفرار.

وأشار باتيل إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحافلة اصطدمت بمركبة ذات عجلتين (دراجة نارية)، والتي علقت أسفل خزان وقود الحافلة، مما أدى إلى انفجار انتشرت بعده ألسنة اللهب بسرعة في جميع أنحاء المركبة. وأظهرت لقطات تلفزيونية الهيكل المتفحم للحافلة على الطريق السريع.

فرق الإطفاء تحاول إخماد النيران المندلعة في سنترال رمسيس، 7 يوليو 2025 (Getty)
قضايا وناس
التحديثات الحية

ارتفاع ضحايا حريق مصنع الملابس في دلتا مصر إلى 13 قتيلاً

من جانبه صرح ومسؤول محلي لوكالة الأنباء الآسيوية الدولية "تم إنقاذ 21 من بين 41 راكبا"، وأضاف أنه جرى التعرف إلى جثث 11 شخصا حتى الآن.

تأتي حادثة كورنول بعد أقل من أسبوعين على وفاة 22 راكبا في حريق حافلة في ولاية راجاستان الشمالية في 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. وأفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن التحقيقات في ذلك الحادث أشارت إلى أن الحريق نجم عن ماس كهربائي مشتبه به في نظام تكييف الهواء بالمركبة وتسرب للغاز.

ورغم أن الهند هي ثالث أكبر سوق للسيارات في العالم، فإن طرقها من بين الأعلى في تسجيل وفيات جراء حوادث السير. وقالت السلطات في يناير/ كانون الثاني إن حوادث السير أودت العام الماضي بحياة نحو 180 ألف شخص على مستوى البلاد.

(أسوشييتد برس، رويترز)

دلالات
المساهمون
المزيد في مجتمع
أمطار غزيرة ورياح جراء إعصار بسواحل جامايكا، 3 يوليو 2024 (Getty)
التحديثات الحية
بيئة
مباشر

العاصفة ميليسا تجتاح الكاريبي وسط تحذير من اشتدادها

سودانيات في دارفور يصطفين للحصول على حصص غذائية، 13 إبريل 2025 (Getty)
التحديثات الحية
قضايا وناس
مباشر

الأمم المتحدة: أكثر من 30 مليون سوداني بحاجة للمساعدات الإنسانية

في مكب نفايات بمنطقة صلاح الدين، 3 يونيو 2024 (مرتضى السوداني/ الأناضول)
التحديثات الحية
قضايا وناس
مباشر

"اقتصاد القمامة" في العراق... فقراء في خطر