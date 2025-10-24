مقتل ما لا يقل عن 25 شخصاً في حريق حافلة بالهند

- في حادث مأساوي بجنوب الهند، اشتعلت النيران في حافلة بعد اصطدامها بدراجة نارية، مما أدى إلى مقتل 25 شخصًا على الأقل وإصابة آخرين، حيث وقع الحادث في ولاية أندرا براديش. - التحقيقات الأولية تشير إلى أن انفجار خزان الوقود تسبب في انتشار النيران بسرعة، وتمكن 18 راكبًا من الفرار، بينما لا يزال التحقيق جاريًا لتحديد هوية الجثث. - تأتي هذه الحادثة بعد حادثة مماثلة في ولاية راجاستان، مما يبرز الحاجة لتحسين معايير السلامة على الطرق في الهند.

ذكرت الشرطة الهندية أن حافلة ركاب اشتعلت فيها النار بعد أن اصطدمت بها دراجة نارية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل وإصابة آخرين في جنوب الهند. وقال مسؤول الشرطة البارز فيكرانت باتيل إن الحريق اشتعل في الحافلة خلال دقائق، مما أدى إلى محاصرة عشرات الركاب، بينما كانت تسير بسرعة على طول طريق سريع بالقرب من منطقة كورنول في ولاية أندرا براديش.

وكانت الحافلة وعلى متنها 44 راكبا، تسير بين مدينتي حيدر آباد في ولاية تيلانجانا وبنجالورو في ولاية كارناتاكا. ووقع الحادث في قرية تشيناتيكورو بالقرب من كورنول، على بعد حوالي 210 كيلومترات(130 ميلا) جنوب حيدر آباد.

وقال باتيل: "تم التعرف على هوية 11 جثة، ولا يزال يتعين التعرف على تسع جثث أخرى". وأضاف: "بعض الجثث متفحمة بشدة". وتمكن 18 راكبا من الفرار من الحافلة المحترقة ويتلقون العلاج من إصابات تتراوح بين الخطيرة والطفيفة. وليس من الواضح ما إذا كان هناك ركاب آخرون في الحافلة تمكنوا من الفرار.

#Bengaluru-bound bus catches fire after colliding with a bike near Kurnool, #AndhraPradesh. According to reports, flames erupted from the front portion immediately and spread rapidly, leading to a fuel tank explosion.

📸U Subrahmanyam pic.twitter.com/hXBtVAurSK — The Hindu (@the_hindu) October 24, 2025

وأشار باتيل إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحافلة اصطدمت بمركبة ذات عجلتين (دراجة نارية)، والتي علقت أسفل خزان وقود الحافلة، مما أدى إلى انفجار انتشرت بعده ألسنة اللهب بسرعة في جميع أنحاء المركبة. وأظهرت لقطات تلفزيونية الهيكل المتفحم للحافلة على الطريق السريع.

Trigger Warning.#BREAKING Tragedy in #Kurnool:

A Volvo bus traveling from #Bengaluru to #Hyderabad caught fire, leaving several passengers dead. Over 30 people were on board, and the bus was completely burnt. Rescue operations going on and investigation underway. pic.twitter.com/HQWbuO2agZ — Sunil Veer (@sunilveer08) October 24, 2025

من جانبه صرح ومسؤول محلي لوكالة الأنباء الآسيوية الدولية "تم إنقاذ 21 من بين 41 راكبا"، وأضاف أنه جرى التعرف إلى جثث 11 شخصا حتى الآن.

Visited the accident site. Police, doctors, and the administration are on-site, taking all necessary measures.

In a very tragic and heart-breaking incident, a bus caught fire early this morning, leading to the loss of nearly 20 lives near Chinna Tekur, #Kurnool.

The bus was… pic.twitter.com/9eLVTU3Nqc — DrVinushaReddy (@vinushareddyb) October 24, 2025

تأتي حادثة كورنول بعد أقل من أسبوعين على وفاة 22 راكبا في حريق حافلة في ولاية راجاستان الشمالية في 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. وأفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن التحقيقات في ذلك الحادث أشارت إلى أن الحريق نجم عن ماس كهربائي مشتبه به في نظام تكييف الهواء بالمركبة وتسرب للغاز.

ورغم أن الهند هي ثالث أكبر سوق للسيارات في العالم، فإن طرقها من بين الأعلى في تسجيل وفيات جراء حوادث السير. وقالت السلطات في يناير/ كانون الثاني إن حوادث السير أودت العام الماضي بحياة نحو 180 ألف شخص على مستوى البلاد.

(أسوشييتد برس، رويترز)