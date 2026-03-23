مقتل طيار ومساعده باصطدام طائرة بمركبة إطفاء في نيويورك

- اصطدمت طائرة "إير كندا إكسبرس" بمركبة إطفاء في مطار لاغوارديا، مما أدى إلى مقتل الطيار ومساعده وإصابة 13 شخصاً، وأغلقت السلطات المطار للتحقيق. - أظهرت الصور أضراراً كبيرة في الطائرة، وأعلنت هيئة موانئ نيويورك ونيوجيرسي أن الاصطدام كان بمركبة إنقاذ تستجيب لحادث آخر. - تسبب الحادث في اضطرابات بحركة الطيران في لاغوارديا، المطار الثالث الأكثر انشغالاً في نيويورك، مما يبرز أهمية تعزيز إجراءات السلامة الجوية.

اصطدمت طائرة ركاب تابعة لشركة "إير كندا إكسبرس"، تُقلّ عشرات الأشخاص، بمركبة إطفاء على مدرج مطار لاغوارديا في نيويورك ليل أمس الأحد، ما أدى إلى مقتل الطيار ومساعده وتعليق الرحلات، وفق ما أعلنت السلطات وتقارير إعلامية أميركية. وذكرت وسائل إعلام أميركية، بينها "سي إن إن" و"إن بي سي"، أن الطيار ومساعده قُتلا في الحادث. وأوضحت شبكة "أيه بي سي" أن 13 شخصاً آخر، بينهم 11 راكباً وعنصران من فرق الطوارئ، أُصيبوا ونُقلوا إلى المستشفى. وكان على متن الطائرة 72 راكباً وأربعة من أفراد الطاقم، وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبيرغ للأنباء.

فيما أصدرت شركة "جاز أفييشن" بياناً أكدت فيه وقوع الحادث، مشيرةً إلى أن قوائم الركاب وأفراد الطاقم أولية، ويجرى العمل على تأكيدها. إذ أظهرت قائمة أولية للركاب وجود 76 شخصاً على متن الطائرة، بينهم أربعة من أفراد الطاقم، بحسب بيان لـ"جاز للطيران".

واصطدمت الطائرة الإقليمية بمركبة إطفاء، ما أدى إلى تحطم مقدمة الطائرة، وفقاً لما ذكرته السلطات وكشفت عنه صور الحطام. وكانت الطائرة تقوم برحلة لشركة "جاز أفييشن" تعمل نيابة عن شركة "إير كندا إكسبرس"، وفقاً لبيان من شركة الطيران. وأقلعت الرحلة من مطار مونتريال بيير إليوت ترودو الدولي، المطار الرئيسي الذي يخدم مدينة مونتريال.

وأكدت إدارة شرطة نيويورك وقوع التصادم، لكنّها لم تتمكن حتى الآن من تقديم معلومات إضافية. وقال متحدث باسم إدارة إطفاء مدينة نيويورك إنّ رجال الإطفاء استجابوا لبلاغات عن اصطدام طائرة بمركبة على المدرج مساء أمس الأحد. ولم تتوفر على الفور معلومات إضافية.

وأفاد موقع نظام المجال الجوي الوطني التابع لإدارة الطيران الفيدرالية بإغلاق مطار لاغوارديا. وأظهرت الصور أن مقدّمة الطائرة التابعة للخطوط الجوية "إير كندا إكسبرس" وقمرة القيادة، تعرّضتا لأضرار جسيمة، وكانت الطائرة على مدرج ومحاطة بمركبات طوارئ. وكذلك أظهرت مقاطع فيديو متعددة التقطها شهود عيان، ونُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور أضرار بالغة في مقدمة الطائرة.

وقالت هيئة موانئ نيويورك ونيوجيرسي في بيان لها إنّه "عند الساعة 11:40 مساء أمس الأحد بالتوقيت المحلي، تعرضت رحلة تابعة لشركة جاز أفييشن تعمل نيابة عن شركة طيران كندا لحادث على المدرج رقم 4 في مطار لاغوارديا، حيث اصطدمت الطائرة بمركبة للإنقاذ ومكافحة حرائق الطائرات تابعة لهيئة الموانئ كانت تستجيب لحادث منفصل".

وأشار بيان هيئة موانئ نيويورك ونيوجيرسي إلى أن شرطة هيئة الموانئ ورئيس الهيئة والمدير التنفيذي موجودون في موقع الحادث على مدرج المطار، الذي أُغلق أثناء التحقيق في الحادث.

وأصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية أمراً بإيقاف الرحلات في المطار، مشيرةً إلى وجود احتمال "كبير" بتمديد القرار. وأفادت في بيان بأنّ "المطار مغلق حالياً لتسهيل الاستجابة والسماح بإجراء تحقيق شامل"، فيما جرى "تفعيل" بروتوكولات الاستجابة للطوارئ "فوراً".

وأعلن مجلس سلامة النقل الوطني أنه أرسل فريقاً إلى الموقع للتحقيق في الحادث. وذكرت "جاز للطيران" أن الطائرة التي تعرضت للحادث هي من طراز "سي آر جاي-900" قدمت إلى لاغوارديا من مونتريال في إطار الرحلة "أيه سي 8646".

وأفادت منصّة تعقّب الرحلات الجوية "فلايت رادار 24" أن الطائرة "كانت تتحرّك على المدرج عندما اصطدمت" بالمركبة التي كانت تمرّ في المكان.

وذكرت إدارة الطوارئ في نيويورك أن على المسافرين أن يتوقعوا "إلغاء رحلات وإغلاق طرقات ووجود تأخيرات في حركة السير وانتشاراً لعناصر الطوارئ" قرب المطار في منطقة كوينز. ودعت إلى "استخدام طرقات بديلة".

وكان لاغوارديا يعاني أساساً من اضطرابات في حركة الطيران نتيجة سوء الأحوال الجويّة، بحسب ما أفاد المطار على "إكس" الأحد. إضافة لذلك، يضطر الركاب للانتظار لوقت أطول لعبور بوابة التفتيش بسبب تداعيات أزمة التمويل الفيدرالي على حضور الموظفين، وفق ما أعلن الأسبوع الماضي.

ويُعدّ لاغوارديا الواقع في منطقة كوينز المطار الثالث الأكثر انشغالاً في نيويورك، إذ مرّ عبره 33,5 مليون مسافر في 2024، بحسب بيانات هيئة الموانئ. واستُكملت عملية تطويره بكلفة ثمانية مليارات دولار أميركي في عام 2024، إذ جرى تحديث بنيته التحتية القديمة عبر مبانٍ ومسارات جديدة.

وشهدت الولايات المتحدة حوادث تحطّم طائرات دامية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك حادث اصطدام وقع بين طائرة ركاب ومروحية للجيش قرب واشنطن في يناير/ كانون الثاني 2025، أسفر عن مقتل 67 شخصاً. ووقعت حوادث أخرى أو كادت تقع بينما كانت طائرات على الأرض.

(أسوشييتد برس، فرانس برس)