مقتل طالبين وإصابة آخرين في حادثين منفصلين بنورث كارولاينا وكنتاكي

- شهدت الولايات المتحدة حادثي عنف في يوم واحد، حيث قُتل طالب وأصيب آخر في حادث طعن بمدرسة ثانوية في نورث كارولاينا، بينما قُتل طالب وأصيب آخر بجروح خطيرة في إطلاق نار بجامعة كنتاكي ستيت. - أكدت السلطات في نورث كارولاينا استمرار التحقيقات دون الكشف عن تفاصيل إضافية، بينما وضعت جامعة كنتاكي ستيت في حالة إغلاق أمني، مع تقديم الدعم النفسي للطلاب المتضررين. - تعكس هذه الحوادث تزايد العنف المسلح في الولايات المتحدة، حيث سُجلت 189 حادثة إطلاق نار جماعي في النصف الأول من العام الجاري.

قُتل طالبان في الولايات المتحدة الأميركية وأصيب آخرون في حادثين منفصلين، أمس الثلاثاء. ووقع الحادث الأول في مدرسة ثانوية في وسط ولاية نورث كارولاينا حيث قُتل طالب وأصيب آخر في حادث طعن بحسب ما أعلنت السلطات. أما الحادث الثاني فوقع في ولاية كنتاكي حيث قُتل طالب واحد على الأقل وأصيب آخر بجروح خطيرة جراء إطلاق نار قرب أحد مباني السكن الجامعي في جامعة "كنتاكي ستيت"، الثلاثاء، وأعلنت السلطات توقيف مشتبه به.

وقال قائد شرطة مقاطعة فورسيث بوبي كيمبرو إن الضباط في مدرسة "نورث فورسيث" الثانوية بمدينة وينستون - سالم طلبوا تعزيزات إثر مشاجرة بين طالبين بحسب كيمبرو، الذي أضاف في مؤتمر صحافي: "هناك حياة فقدت". ورفض كيمبرو تلقي أسئلة خلال المؤتمر الصحافي، مشيراً إلى أن التحقيق لا يزال جارياً، ولم يتم الإعلان عن أي معلومات بشأن تهم محتملة. وفي رسالة إلكترونية إلى العائلات والموظفين، أكد مشرف مدارس مقاطعة وينستون-سالم/فورسيث، دون فيبس، أن طالباً توفي بينما أُصيب آخر.

وفي ولاية كنتاكي، حيث قُتل طالب واحد على الأقل وأصيب آخر بجروح خطيرة جراء إطلاق نار في جامعة "كنتاكي ستيت"، قالت الشرطة في مدينة فرانكفورت، عاصمة الولاية، إن حرم الجامعة وُضع في حالة إغلاق أمني. وأظهرت مشاهد بثتها محطة "دبليو إل كيه واي – تي في" في لويفيل وجود عدد من مركبات الشرطة خارج مجموعة من مباني السكن الجامعي. وأفادت الجامعة بأن أحد الطلاب الذين أصيبوا بالرصاص قرب مبنى السكن الجامعي يرقد في حالة حرجة لكنها مستقرة، مشيرة إلى أنها لن تعلن في الوقت الحالي أسماء الطلاب.

وقالت الجامعة في بيان: "نحن على تواصل وثيق مع العائلات ونقدم لهم كل أشكال الدعم المتاحة"، مضيفة أن خدمات الإرشاد والدعم النفسي متوفرة للطلاب. ولم تستجب شرطة الحرم الجامعي فوراً لطلبات التعليق. من جانبها، أعلنت شرطة فرانكفورت أنها تعاملت مع حادثة "معتد نشط"، مؤكدة تأمين الحرم الجامعي. وأشارت السلطات إلى أنها ستكشف مزيداً من المعلومات خلال مؤتمر صحافي مساء.

وتشهد الولايات المتحدة عمليات إطلاق نار شبه يومية في الأماكن العامة، وتسجّل المدن الكبرى، على غرار نيويورك وشيكاغو وميامي وسان فرانسيسكو، ارتفاعاً في معدل الجرائم التي ترتكب بواسطة أسلحة نارية. ووفقاً لمنظمة "أرشيف عنف السلاح"، وقع 189 حادث إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وهذه الحوادث بحسب تصنيف المنظمة هي التي يُقتل أو يصاب فيها أربعة أشخاص على الأقل، بخلاف مطلق النار.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)