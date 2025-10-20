مقتل شخصين في تحطم طائرة شحن قادمة من دبي في مطار هونغ كونغ

- انحرفت طائرة شحن بوينغ 747 تابعة لشركة "إير أكت" التركية عن المدرج في مطار هونغ كونغ الدولي وسقطت في البحر بعد اصطدامها بمركبة، مما أدى إلى مقتل شخصين. - أُغلق المدرج الشمالي للمطار بعد الحادث، بينما استمر العمل في المدرجين الجنوبي والأوسط، وتم إنقاذ أربعة من أفراد الطاقم وموظف خدمات أرضية، بينما فُقد آخر. - لم ترد شركة طيران الإمارات و"إير أكت" على طلبات التعليق، والحادث وقع حوالي الساعة 3:50 صباحاً بتوقيت هونغ كونغ.

أعلنت شركة تشغيل مطار هونغ كونغ الدولي، اليوم الاثنين، أن طائرة شحن قادمة من دبي انحرفت عن المدرج أثناء الهبوط وسقطت في البحر بعد اصطدامها بمركبة على الأرض، وأفادت وسائل إعلام محلية بمقتل شخصين. وقال مطار هونغ كونغ الدولي إن المدرج الشمالي للمطار أُغلق بعد الحادث، مضيفاً أن المدرجين الجنوبي والأوسط سيستمران في العمل.

ووقع الحادث حوالي الساعة 3:50 صباحاً بتوقيت هونغ كونغ اليوم الاثنين (19:50 بتوقيت غرينتش أمس الأحد)، وأكد المطار أن الطائرة كانت تحمل رقم رحلة طيران الإمارات. ولم ترد شركة طيران الإمارات بعد على طلب "رويترز" للتعليق. وقال المطار الدولي في بيانه إنه تم إنقاذ أفراد الطاقم الأربعة الذين كانوا على متن الطائرة، كما تم إنقاذ أحد موظفي الخدمات الأرضية، بينما فُقد آخر.

ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" في وقت لاحق عن الشرطة قولها إن رجلين كانا على متن المركبة الأرضية لقيا حتفهما. وذكر موقع "فلايت رادار 24" لتتبع الرحلات الجوية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن الطائرة التي خرجت عن المدرج في هونغ كونغ هي طائرة شحن من طراز "بوينغ 747".

وأضاف الموقع على منصة "إكس" أن الطائرة تابعة لشركة طيران "إير أكت"، وهي شركة تركية توفر سعة شحن إضافية لشركات الطيران الكبرى. ولم ترد الشركة بعد على طلب للتعليق خارج ساعات العمل الرسمية.

(رويترز)