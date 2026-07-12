مقتل امرأة برصاص أطلقه طفل في تعز... وضبط مخدرات شبو في حضرموت

- باشرت الأجهزة الأمنية في تعز التحقيق في مقتل امرأة برصاص طفل كان يعبث بسلاح، مما يبرز مخاطر انتشار الأسلحة وتركها في متناول الأطفال. - ضبطت إدارة مكافحة المخدرات في حضرموت 661 غراماً من مادة الشبو المخدرة بعد بلاغ من مواطن، مما يعزز أهمية التعاون المجتمعي في مكافحة المخدرات. - تتكرر الحوادث الأمنية في اليمن بسبب انتشار السلاح وضعف تأمينه، إلى جانب تهريب المخدرات، مما يستدعي تكثيف حملات التوعية والضبط.

باشرت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، اليوم الأحد، التحقيق في حادثة مقتل امرأة في الـ30 من العمر إثر إصابتها بعيار ناري أطلقه طفل في التاسعة من عمره حين كان يعبث بسلاح داخل أحد المنازل، ما أعاد إلى الواجهة مخاطر انتشار السلاح وتركه في متناول الأطفال.

وأفادت وزارة الداخلية بأن "فرق البحث الجنائي والأدلة الجنائية انتقلت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وأجرت المعاينة الميدانية وجمعت الأدلة، كما تحفظت على السلاح الذي استخدم في الحادثة واعتقلت مالكه البالغ 19 عاماً، واتخذت في حقه الإجراءات القانونية تمهيداً لاستكمال التحقيق وإحالته إلى الجهات المختصة.

وجددت شرطة تعز دعوة المواطنين إلى حفظ الأسلحة في أماكن آمنة وعدم تركها في متناول الأطفال، مع الالتزام بإجراءات السلامة عند حيازتها أو استخدامها للحدّ من الحوادث الناجمة عن الإهمال والعبث بالسلاح.

وفي سياق أمني منفصل أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في ساحل حضرموت (شرق) ضبط 661 غراماً من مادة الشبو المخدرة في مديرية الديس (شرق) بعد تلقي بلاغ من أحد المواطنين عن وجود حقيبة مشبوهة ملقاة في أحد شوارع المديرية. وأوضح فرع الإدارة أن فريقاً ميدانياً انتقل إلى الموقع عثر على المادة المخدرة داخل حقيبة فتحفظ عليها لاستكمال الإجراءات القانونية. وأكدت أن تعاون المواطنين والإبلاغ عن التحركات المشبوهة يساهمان في تعزيز جهود مكافحة المخدرات، ويساعدان الأجهزة الأمنية في كشف شبكات التهريب والترويج.

وتأتي الحادثتان في ظل استمرار التحديات الأمنية والاجتماعية التي تواجهها المحافظات اليمنية، إذ تتكرر حوادث إطلاق النار العرضية المرتبطة بانتشار السلاح وضعف إجراءات تأمينه داخل المنازل، بالتوازي مع تنامي مخاطر تهريب وترويج المخدرات، ما يدفع السلطات الأمنية إلى تكثيف حملات التوعية والضبط والاعتماد على تعاون المواطنين للحدّ من هذه الظواهر.