مقتل أب وسبعة من أبنائه بجريمة مروّعة في بنغازي

- تم العثور على جثث أب وأطفاله السبعة في بنغازي، حيث أظهرت التحقيقات الأولية أن الأب قتل أطفاله ثم انتحر، مما أثار صدمة في المجتمع. - شكك العديد من المواطنين والحقوقيين في الرواية الرسمية، ودعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى تحقيق شامل، مشيرة إلى احتمال أن تكون الجريمة مدبرة. - دعا أقارب الضحايا إلى التريث قبل إصدار الأحكام، مؤكدين على سمعة الأب الطيبة، ومطالبين بعدم الترويج لأخبار قبل نتائج التحقيقات النهائية.

هزت حادثة مروعة مدينة بنغازي، مساء الثلاثاء، بعد العثور على جثث أب وأطفاله السبعة داخل سيارة متوقفة على طريق في منطقة الهواري، جنوب غربي المدينة. وأظهرت مقاطع مصورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الضحايا مصابين جميعاً بطلقات نارية في الرأس، بعضهم بملابس مدرسية، ما يشير إلى أن مقتلهم وقع أثناء عودة الأب بأطفاله من المدرسة.

وعقب انتشار المقاطع أصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد بياناً دعا فيه الأجهزة الأمنية إلى "فتح تحقيق عاجل وشامل في الواقعة المروعة"، مطالباً بالكشف السريع عن ملابساتها ورفع تقرير واضح للرأي العام.

وفي بيان مصور، قال مدير أمن بنغازي اللواء صلاح هويدي إن "نتائج التحقيقات الأولية أثبتت أن المواطن حسن خير الله شويرف الزوي قتل أبناءه السبعة؛ أحدهم بالتعذيب وستة رمياً بالرصاص، ثم أطلق النار على نفسه منتحراً".



وأوضح هويدي، خلال بيان نشرته الصفحة الرسمية لمديرية أمن بنغازي، أن "الأجهزة الأمنية عثرت على سيارة بجانب الطريق في منطقة الهواري وبداخلها جثث الأب وستة أطفال، بالاضافة إلى طفل سابع داخل حقيبة الأمتعة". وتابع قائلاً "جميع الأطفال تعرضوا لإطلاق نار في الرأس، كل منهم برصاصة واحدة، باستثناء الطفل الموجود في الحقيبة الخلفية الذي تبين أنه تعرض للتعذيب قبل وفاته، وبدت عليه آثار ذلك، كما انبعثت من المركبة رائحة قوية تدل على أن الوفاة حدثت منذ ساعات أو ربما قبل يوم من العثور عليهم، وتبين أن المتوفى حسن الزوي أطلق عليه النار أيضاً في الرأس".

وأشار مدير الأمن إلى أن "التحقيقات الأولية والأدلة الجنائية وتفريغ كاميرات المراقبة وتسجيلات الهواتف والبصمات على السلاح والسيارة أثبتت أن الأب قتل أطفاله ثم انتحر"، موضحاً أن الضحايا هم الأب وأطفاله: "ميار وخير الله ولامار ومحمد وعبد الرحمن وعبد الرحيم وأحمد"، وأن أعمارهم تتراوح بين 5 و13 عاماً.

الرواية الرسمية لم تقنع كثيرين من المواطنين والحقوقيين، اذ سارع ناشطون للتشكيك

من جهته، قال الضابط بادارة مديريات الأمن في وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب إدريس الجارح لـ"العربي الجديد" إن ما أعلنه مدير الأمن هو "نتائج أولية فقط"، وأن التحقيقات لا تزال مستمرة وتشمل أفراداً من العائلة ومقربين من الضحية وأطفاله.

وأوضح أن المتوفى "كان يعاني من ظروف أسرية معقدة، بعد أن اختلف مع زوجتيه وطلقهما وصار يعول أطفاله لوحده"، مشيراً إلى أن شهادات أقاربه أكدت أنه "كان يمارس العنف أحياناً ضد أولاده". وأضاف: "هناك مؤشرات عديدة، ومنها أن سيارة المتوفى لم تتعرض لإطلاق نار من الخارج، ولو كانت الواقعة بفعل فاعل لظهرت عليها إصابات".

لكن الرواية الرسمية لم تقنع كثيرين من المواطنين والحقوقيين، إذ سارع ناشطون للتشكيك، فيما أصدرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (حقوقية أهلية) بياناً طالبت فيه مكتب المحامي العام في بنغازي ووزارة الداخلية بفتح تحقيق عاجل وشامل في الواقعة، مشيرة إلى "وجود مؤشرات واضحة وصريحة على وقوع جريمة مدبرة بحق الأب وأبنائه، وليس كما يروج له بأنه أقدم على الانتحار بعد قيامه بقتل أطفاله".

وفي السياق، كتب مفتاح بوخليل، أحد اقارب الأب المتوفي، على صفحته في فيسبوك، تدوينة رداً على الادعاء بمقتل الزوي انتحاراً، مؤكداً أنه "رجل تقي ومن رواد المساجد، وميسور الحال، وهو رئيس لجنة الزكاة الخاصة بقبيلة زويه بنغازي"، محذراً من "الترويج لأي أخبار قبل إعلان نتائج التحقيقات النهائية"، ومؤكداً أن القبيلة "لن تسكت عن حقها"، في حال أُسيء إلى الفقيد.