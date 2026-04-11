"مقاعد الأمل" مبادرة سورية لمواجهة نقص التجهيزات الدراسية في الرقة

- مبادرة "مقاعد الأمل" في الرقة: تهدف إلى معالجة نقص المقاعد المدرسية بتوفير 1500 مقعد لأكثر من 4300 طالب، مما يحسن ظروف التعليم ويقلل من جلوس الطلاب على الأرض في ظل نقص 10 آلاف مقعد. - التحديات والجهود المبذولة: تواجه مديرية التربية تحديات مثل عودة الطلاب وتدمير المدارس، وتسعى لتحسين التعليم عبر تجهيز المدارس المتضررة وإطلاق مبادرات شعبية لدعم التعليم. - الوضع التعليمي وتأثير المبادرة: يعاني الطلاب من صعوبات بسبب نقص المقاعد وتحول المدارس لمأوى للنازحين، والمبادرة تسعى لتوفير بيئة تعليمية كريمة بتكلفة 40 دولاراً للمقعد، مما يخفف الأزمة التعليمية.

تتواصل مبادرة إنسانية في محافظة الرقة، شمال شرقي سورية، تحت عنوان "مقاعد الأمل"، لمواجهة النقص الحاد في المقاعد المدرسية وخروج عدد كبير من المدارس عن الخدمة، حيث جُهّز نحو 1500 مقعد، ما يتيح لأكثر من 4300 طالب الحصول على مقاعد بدل الجلوس على الأرض.

وأوضح مدير التربية والتعليم في الرقة خليل إبراهيم، لـ"العربي الجديد"، أن مبادرة "مقاعد الأمل" وفّرت حتى الآن نحو 1500 مقعد، مشيراً إلى أن مدارس المحافظة تعاني نقصاً يُقدّر بنحو 10 آلاف مقعد. وأضاف أن بعض مدارس ريف الرقة يضم نحو 100 طالب في الصف الواحد، ويضطر عدد كبير منهم للجلوس على الأرض، لا سيما خلال فصل الشتاء، بسبب هذا النقص الكبير.

وأضاف إبراهيم أن مديرية التربية قطعت شوطاً لا بأس به في تحسين جودة التعليم منذ تسلّم الحكومة إدارة المحافظة، مشيراً إلى تحديات كبيرة لا تزال قائمة. وأوضح ضرورة إيجاد حلول وبدائل لإعادة تفعيل العملية التعليمية، لافتاً إلى أن أبرز التحديات تمثلت في عودة أعداد كبيرة من الطلاب، إذ تجاوز عددهم 250 ألفاً في مدارس الرقة، إلى جانب إعادة العديد من المدارس إلى الخدمة.

وأشار إلى أن الحملة أُطلقت بمبادرة شعبية، وبالتنسيق مع مديرية التربية في الرقة، في إطار دعم العملية التعليمية، وحققت نتائج إيجابية خلال يومين من انطلاقها. كما لفت إلى وجود مبادرات مشابهة نفذها الأهالي، من بينها تجهيز مدرسة في قرى السخنة التابعة للمحافظة، إضافة إلى تجهيز مرافق صحية في بعض المدارس.

وقال إبراهيم إن الرقة مرّت بمرحلتين خلال السنوات الماضية، منها مرحلة سيطرة تنظيم "داعش"، تلتها مرحلة سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وهو ما دفع كثيراً من الأهالي إلى العزوف عن إرسال أبنائهم إلى المدارس، ما فاقم أزمة الانقطاع عن التعليم. وأضاف: "نعمل على خطة لتعويض الطلاب المنقطعين عن التعليم، تشمل غرفاً صفية مخصصة لتعويضهم أو تعليمهم مبادئ القراءة والكتابة".

وتابع إبراهيم: "هناك احتياجات وتحديات كبيرة، إذ نعاني من دمار 100 مدرسة بالكامل نتيجة القصف وغيره من قبل التحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة واشنطن، وكذلك نظام الأسد، وأكثر من 600 مدرسة بحاجة إلى ترميم جزئي من أبواب ونوافذ وغيرها من أبسط الأمور التعليمية، وأكثر من 600 مدرسة بحاجة إلى ترميم كلي لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب"، لافتاً إلى جهود متواصلة في إطار دعم قطاع التعليم في المحافظة.

بدوره، أوضح الخمسيني محمد العلي، من سكان مدينة الرقة، لـ"العربي الجديد"، أن أزمة المقاعد الدراسية تمثل مشكلة حقيقية، قائلاً: "الجلوس على الأرض كفيل بإصابة الطالب بالبرد، ولا يُقارن بالمقعد الدراسي. أحد أبنائي يتبادل المقعد أحياناً مع زملائه؛ فيجلس على الأرض تارة وعلى المقعد تارة أخرى. هذه المبادرة قد تُخفف من حدة الأزمة".

في المقابل، أشار فايز العبد الله من ريف الطبقة، لـ"العربي الجديد"، إلى أن الوضع التعليمي صعب على الطلاب، لافتاً إلى أن أبناءه كانوا يدرسون في الفصل الأول منهاجاً وضعته "الإدارة الذاتية" (التابعة لـ"قسد")، في حين تحولت معظم المدارس إلى مأوى للنازحين. وأضاف: "المقاعد قليلة في المدارس، ومن الجيد أن تتوفر، ونأمل أيضاً أن تتحسن العملية التعليمية خلال العام الدراسي المقبل".

يذكر أن المبادرة أُطلقت قبل نحو يومين من قبل أهالي مدينة الرقة، وبالتنسيق مع مديرية التربية، بهدف توفير بيئة تعليمية كريمة ومناسبة للأطفال، وتأمين أكبر عدد ممكن من المقاعد الدراسية للطلاب المحتاجين، إذ يُقدَّر سعر المقعد الواحد بنحو 40 دولاراً.