قال المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر، اليوم السبت، إنه يعتزم الاعتماد أكثر على مبدأ "العصا والجزرة" في التعامل مع دول العالم الثالث بشأن الهجرة، في إشارة إلى نهج بين الضغط والمساعدات، وأضاف برونر في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "يمتلك الاتحاد الأوروبي أدوات، مثل سياسة التأشيرات والتعاون التجاري والتنموي، التي يجب أن نستخدمها كأدوات استراتيجية لمصلحة أوروبا".

وأشار برونر إلى خلافات مع دول قال إنها لم تبذل جهداً كافياً في الماضي لمعالجة مسألة الهجرة غير النظامية، وأوضح: "ثم فرضنا عقوبات بشأن التأشيرات على دولة واحدة فقط وفجأة نجح الأمر". ووصف المفوض الأوروبي، النمساوي، هذا بـ"دبلوماسية الهجرة". وأوضح أنّ العديد من الدول تستهدف تسهيل التأشيرات مع الاتحاد الأوروبي لأنّها تتوقع فوائد ملموسة لاقتصاداتها، وأفاد بأنه يمكن للاتحاد الأوروبي استخدام هذا لصالحه، إذ إنّ سياسة الهجرة في التكتل ليست مصممة فقط للحد من الهجرة غير النظامية ولكن أيضاً لتقديم الفرص.

وقال برونر: "علينا أن نصبح أكثر مرونة وسرعة ورقمنة، على سبيل المثال، بالنسبة فيما يتعلق بالعمالة الماهرة، والعلماء". وبحسب استراتيجية الهجرة التي كشفت عنها المفوضية الأوروبية النقاب هذا الأسبوع، سوف يزداد نقص العمالة في العديد من القطاعات الرئيسية سوءاً في غضون السنوات الخمس المقبلة.

ويرى برونر أن في هذا فرصة، لكنّه قال إن أولويات التكتل واضحة. وأضاف: " إذا منحنا مواطنينا شعوراً بأننا نسيطر على الهجرة غير النظامية، عندها يمكننا التحدث على نحوٍ أفضل عن الهجرة القانونية". وقال إنه خلال السنوات العشر الماضية، لم يكن الاتحاد الأوروبي يتحكم فيها وكانت القواعد قديمة، وأكد برونر: "يجب أن نتمكن من أن نقرر نحن بأنفسنا من الذي يأتي إلى أوروبا، وليس مهربو البشر".

ولتخفيف وضع المهاجرين في الاتحاد الأوروبي أكثر، يعتزم برونر ردع طالبي اللجوء عن الطرق الخطيرة والتي تكون غالباً عبر البحر المتوسط وتوسيع التعاون مع دول العالم الثالث. وتتضمن استراتيجية الهجرة، إنشاء مراكز خاصة على طول طرق اللاجئين، يشار إليها باسم "المراكز متعددة الأغراض" وقد جرى عرضها في ورقة استراتيجية قُدمت هذا الأسبوع. ووفقاً للمفوضية، يمكن لمثل هذه المراكز تسهيل عمليات الإجلاء، والاهتمام بإيواء الأشخاص المحتاجين، أو دعم المهاجرين في العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية.

(أسوشييتد برس)