مفوضة أوروبية: أكثر من نصف سكان لبنان يعتمدون على المساعدات للعيش

- الوضع الإنساني في لبنان حرج، حيث يعتمد أكثر من نصف السكان على المساعدات الإنسانية للبقاء، مع استمرار الهجمات الإسرائيلية رغم الهدنة. زارت المفوّضة الأوروبية لحبيب لبنان لتفقد الأوضاع ودعم الأطفال الجرحى. - قدم الاتحاد الأوروبي منذ 2011 أكثر من 3.5 مليارات يورو للبنان، منها مليار يورو كمساعدات إنسانية. ومع بداية الغارات في مارس، تم حشد 100 مليون يورو إضافية لدعم النازحين، مع وصول ست رحلات جوية محملة بالإمدادات. - تواجه لبنان تحديات كبيرة في ظل الأزمة الحالية، مع جهود حكومية لمنع التصعيد. أكدت لحبيب على ضرورة وقف القصف الإسرائيلي للبنى التحتية، حيث خلف العدوان أكثر من 2500 قتيل ونزوح مليون شخص.

أفادت المفوّضة الأوروبية للمساواة والجاهزية وإدارة الأزمات حجة لحبيب بأنّ أكثر من نصف سكان لبنان يعتمدون على المساعدات الإنسانية في الوقت الراهن للبقاء على قيد الحياة، ما يعني أن أكثر من ثلاثة ملايين شخص في البلاد. يأتي ذلك في ظلّ مواصلة إسرائيل هجماتها، على الرغم من "الهدنة" القائمة منذ 17 إبريل/ نيسان الماضي، بعد 46 يوماً من العدوان على لبنان.

وتنقّلت لحبيب، اليوم الجمعة، بين المسؤولين اللبنانيين والمنظمات الإنسانية ومراكز إيواء النازحين والمستشفيات. فجالت مع وزير الصحة العامة اللبناني ركان ناصر الدين على أقسام العناية المركّزة للأطفال في المركز الطبي مستشفى في الجامعة الأميركية في بيروت في أقسام أخرى، متفقّدَين عدداً من الأطفال الجرحى من جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان الذي استمرّ 46 يوماً، منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي. وهؤلاء الصغار يتلقّون علاجات بعد إصابات بليغة، في إطار برنامج "أقوى"، الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي من خلال المديرية العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدة الإنسانية (إيكو) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، علماً أنّ البرنامج مخصّص لتقديم الرعاية الطبية المنقذة للحياة للأطفال المصابين من جرّاء الحرب.

School should be a place of learning, not a shelter from war.



Today, families sleep in classrooms while children carry trauma instead of schoolbags. Over 1 MIL. people have fled their homes.



وشاركت في الجولة المذكورة سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى بيروت ساندرا دي وال، وممثّل منظمة يونيسف في لبنان ماركولويجي كورسي، وممثلة عن مكتب "إيكو" بياتريس نافارو، ومؤسّس صندوق "غسان أبو ستة للأطفال" الطبيب الفلسطيني البريطاني غسان أبو ستة، ونائب رئيس الجامعة الأميركية للشؤون الطبية وعميد كلية الطب ريمون صوايا، ومدير المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت جوزيف عتيق، ورئيس قسم طب الأطفال والمراهقين ميشال عبود.

وفي خلال هذه الجولة، عاين الوفد الأطفال الذين يتلقّون العلاج، من بينهم الذين فقدوا ذويهم في خلال الحرب. وكان توثيق لعدد من الحالات من قبل فرق إعلامية دولية لنقل قصص الأطفال ومعاناتهم إلى العالم.

وفي إطار جولاتها اليوم على مسؤولين لبنانيين، صرّحت المفوّضة الأوروبية للمساواة والجاهزية وإدارة الأزمات بعد لقائها رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا أنّ "منذ عام 2011، حشد الاتحاد الأوروبي أكثر من 3.5 مليارات يورو (نحو 4.2 مليارات دولار أميركي) للبنان، من بينها أكثر من مليار يورو (1.18 مليار دولار) مساعدات إنسانية". أضافت لحبيب أنّ "منذ الغارات الجوية الأولى على لبنان ونزوح سكانه في شهر مارس الماضي، حشدنا على وجه السرعة 100 مليون يورو (نحو 118 مليون دولار) مساعدات إنسانية لمساندة آلاف الأشخاص الذين أُجبروا على النزوح في داخل وطنهم".

وأوضحت لحبيب أنّنا "عزّزنا (في الاتحاد الأوروبي) بذلك جهود شركائنا في لبنان الذين يعملون يومياً على الأرض في ظروف بالغة الصعوبة، لتوفير الغذاء والمأوى والرعاية والحماية. وفي الوقت الراهن، يعتمد أكثر من ثلاثة ملايين شخص، أي أكثر من نصف سكان لبنان، على المساعدات الإنسانية للعيش". وتابعت: "إلى جانب ذلك، سوف ندعم هذا الجهد بصورة أكبر"، مبيّنةً أنّ "ستّ رحلات جوية إنسانية تحمل مئات الأطنان من الإمدادات الأساسية وصلت إلى بيروت، ومن المتوقّع أن تصل طائرة (مساعدات) سابعة غداً السبت، وسوف أكون في استقبالها على أرض المطار".

Je suis venue à Beyrouth pour traduire notre solidarité envers le Liban.



3 millions de personnes, soit la moitié de la population, ont besoin d’aide humanitaire. Une guerre qu’ils n’ont pas choisie. Des vies fauchées.



ولفتت المفوّضة الأوروبية إلى أنّهم يدركون "الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية، في الوقت الراهن، بهدف منع التصعيد، غير أنَّ البلاد لا تزال عالقة (...) في قلب أزمة خارجة عن سيطرتها". ورأت لحبيب أنّ من أجل "إنهاء هذه الأزمة، لا بدّ من استيفاء شروط معيّنة"، من بينها "وجوب أن توقف إسرائيل قصفها الذي استهدف مراراً وتكراراً بنى تحتية مدنيّة وجسوراً ومستشفيات ومدارس".

وأكملت لحبيب أنّ العدوان الإسرائيلي على لبنان خلّف "عدداً هائلاً من الضحايا؛ أكثر من 2500 (2,759 وفقاً لبيانات وزارة الصحة العامة اللبنانية) لقوا مصرعهم، من بينهم نحو 200 طفل، فيما جُرح أكثر من ثمانية آلاف آخرين (8,512 وفقاً للوزارة)، ونزح أكثر من مليون شخص". وشدّدت على "وجوب أن تكون هذه الخسائر البشرية وهذه الأرواح التي أُزهِقَت في ريعان الشباب في صميم المفاوضات الواجب استمرارها".