مغادرة 40 راكباً سفينة تفشى فيها فيروس "هانتا" بجزيرة سانت هيلينا

- غادر نحو 40 راكبًا سفينة سياحية تفشى فيها فيروس "هانتا" إلى جزيرة سانت هيلينا بعد وفاة أول راكب، بينما تم نقل امرأة إلى مستشفى في أمستردام للاشتباه بإصابتها بالفيروس. - أكدت منظمة الصحة العالمية ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "هانتا" إلى خمس حالات، مع وفاة ثلاثة ركاب، وتواصل السلطات تتبع المخالطين للركاب الذين غادروا السفينة. - يُعتبر خطر الفيروس على العامة منخفضًا، وينتقل عادةً عن طريق القوارض، مع عدم وجود علاجات محددة، ويقتصر التعامل معه على الرعاية الداعمة.

أفاد مسؤولون هولنديون، الخميس، بأن نحو 40 راكبا كانوا على متن سفينة سياحية تفشى فيها فيروس "هانتا"، قد غادروا السفينة في وقت سابق ونزلوا على جزيرة سانت هيلينا النائية الواقعة جنوبي المحيط الأطلسي، بعد وفاة أول راكب. وذكرت وزارة الخارجية الهولندية أن عشرات الركاب، من بينهم زوجة رجل هولندي توفي، غادروا السفينة السياحية أثناء توقفها في الجزيرة الصخرية الصغيرة التابعة لبريطانيا.

من جهتها، قالت وزارة الصحة الهولندية، اليوم، إن امرأة نقلت إلى مستشفى في أمستردام بعد ظهور أعراض محتملة للإصابة بفيروس "هانتا". وقالت شبكة (آر.تي.إل) إن المرأة هي مضيفة تعمل لدى شركة كيه.إل.إم الهولندية للطيران وكانت على اتصال بأخرى توفيت جراء إصابتها بفيروس هانتا في جوهانسبرغ.

وكانت شركة الرحلات البحرية المشغلة للسفينة ذكرت في وقت سابق، أن سيدة هولندية نزلت من السفينة مع جثمان زوجها في سانت هيلينا، ثم تم نقلها إلى جنوب أفريقيا على متن طائرة تجارية. إلا أن الشركة لم تقر بنزول أي شخص آخر من على متن السفينة. ولم تؤكد السلطات الهولندية المكان الذي يوجد به حاليا الركاب الذين غادروا السفينة. وتحاول السلطات في جنوب أفريقيا وأوروبا تتبع المخالطين لأي ركاب نزلوا من السفينة.

ولقي ثلاثة ركاب حتفهم بسبب تفشي الفيروس على متن السفينة، بينما يعاني عدد آخر من الركاب من توعك. وأمس أفادت منظمة الصحة العالمية، بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "هانتا" من السفينة السياحية ارتفع إلى خمس، ومن بين المصابين مسافران تم إجلاؤهما الأربعاء. وكانت المنظمة قد أكدت في وقت سابق وجود ثلاث حالات إصابة وخمس حالات مشتبه بها.

ومنذ بداية تفشي المرض، قالت منظمة الصحة العالمية إن الخطر الذي يشكله الفيروس على عامة الناس منخفض، وشددت، الأربعاء، على أن هذا لا يزال هو ​الحال. تجدر الإشارة إلى أن فيروسات "هانتا" تنتقل عن طريق القوارض، وقد تسبب أمراضا خطيرة لدى الإنسان؛ ويُقدّر أن الآلاف من حالات الإصابة تحدث سنويا وفق المنظمة. وعادة ما يُصاب الأشخاص بالعدوى نتيجة ملامسة القوارض المصابة، أو ملامسة بولها، أو فضلاتها، أو لعابها.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يُعد انتقال العدوى بين البشر أمرا غير شائع، إلا أنه قد أُبلغ عن حدوث انتشار محدود بين المخالطين المقربين في تفشيات سابقة لفيروس "الأنديز"، الذي يُصنَّف ضمن مجموعة فيروسات "هانتا". ولا توجد علاجات محددة لفيروس "هانتا"، ويقتصر التعامل معها على الرعاية الداعمة.

(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)