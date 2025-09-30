معهد ماساتشوستس يفوز ببطولة مناظرات الجامعات الأميركية بالعربية

- توّج فريق معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بلقب بطولة مناظرات الجامعات الأميركية بالعربية في نسختها السادسة، متفوقًا على جامعة ستانفورد، بينما حلت جامعة نورث كارولاينا ثالثة. - شارك 36 فريقًا من 34 جامعة أميركية في البطولة التي أقيمت في نيويورك، وناقشت قضايا مثل الذكاء العاطفي، التجارة الإلكترونية، والتعليم التقدمي. - يسعى مركز مناظرات قطر لبناء نموذج عربي للمناظرة، مع التركيز على تطوير مهارات التفكير والنقد، وتدريب المعلمين والكوادر الصحية والدبلوماسية على استراتيجيات الحوار.

توّج فريق معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بلقب بطولة مناظرات الجامعات الأميركية بالعربية في نسختها السادسة التي نظمها مركز مناظرات قطر، بعدما تفوق في الجولة النهائية على فريق جامعة ستانفورد، في حين حل فريق جامعة نورث كارولاينا في المركز الثالث.

وشارك 36 فريقاً من 34 جامعة أميركية في البطولة التي أقيمت في نيويورك، بالتزامن مع اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وشملت المنافسات مناظرات تركيز التعليم المدرسي على الذكاء العاطفي بدلاً من الإنجاز الأكاديمي، وقضايا معاصرة ذات أهمية عالمية، مثل التجارة الإلكترونية، والتعليم التقدمي، وتقليل أيام العمل، ومستقبل الطبقة المتوسطة.

وشهدت البطولة استعدادات مميزة من الجامعات المشاركة التي حرصت على تأهيل وتدريب فرقها الطلابية بأساليب متنوعة تماشت مع طبيعة كل منها. واعتمدت الجامعات على أندية المناظرات التي تأسست من خلال برامج بناء القدرات التي نظمها مركز مناظرات قطر في الأعوام الماضية، وعملت على تطوير مهارات المشاركين والحكام، على صعيد امتلاك التقنيات الأساسية، وإدارة الجولات لضمان جودة المنافسات، وتعزيز بيئة التقييم العادل والبنّاء، كما استهدف برنامج بناء القدرات إعداد الطلاب كي يتولوا تأسيس أندية حوارية وقيادتها في بيئاتهم التعليمية.

وكانت جامعة هارفارد قد فازت في الدورة الافتتاحية للبطولة الأميركية لمناظرات الجامعات باللغة العربية عام 2019، ثم توّجت جامعة شيكاغو بلقب عام 2021، ثم جامعة ستانفورد عام 2022، وجامعة ديوك عام 2023، وانديانا عام 2024.

ويعمل مركز مناظرات قطر، منذ تأسيسه، على بناء نموذج عربي للمناظرة والحوار منفتح على مختلف الثقافات، ووضع قواعد تنظيمية وأخلاقية للحوار لبناء قدرات في التفكير والنقد والتحليل، إلى جانب مهارات التعبير والتقديم. ولا ينحصر التناظر في المجال الثقافي، بل يشمل التفاعل مع مختلف المجالات والتخصصات العلمية والعملية والحياتية.

ويساهم المركز في تدريب المعلمين على توظيف استراتيجية المناظرة في قاعة الدرس، وتدريب العاملين في القطاع الصحي من أطباء وممرضين، وفي تطوير مهارات التواصل عند الكوادر الأمنية، كما يوفر برامج متخصصة للعاملين في السلك الدبلوماسي.