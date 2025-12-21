"معهد الدوحة" يجتاز بنجاح المراجعة النصفية للاعتماد المؤسسي الدولي

أعلنت هيئة ضمان جودة التعليم العالي (كيو إيه إيه) في المملكة المتحدة اجتياز معهد الدوحة للدراسات العليا بنجاح المراجعة النصفية للاعتماد المؤسسي الدولي، وأوصت بتأكيد صلاحية فترة الاعتماد الأصلية حتى 2027. ويُعَدّ هذا الإعلان، الذي يأتي بعد مراجعة مؤسسية تهدف إلى التحقّق من استمرار استيفاء معايير الجودة الدولية للمؤسسات الأكاديمية، خطوة جديدة تؤكّد التزام المعهد بمعايير الجودة الأكاديمية الأوروبية، وكذلك استمراره في بناء منظومة تعليمية وبحثية رائدة على مستوى المنطقة.

وأشادت الهيئة البريطانية، في تقرير أصدرته أخيراً، بإحراز معهد الدوحة للدراسات العليا في قطر تقدّماً في سياق تعزيز ممارسات الجودة منذ المراجعة الأولى قبل ثلاثة أعوام، سواء على مستوى تطوير البرامج والسياسات التعليمية أو على مستوى تجربة الطلاب في داخل قاعات الدراسة وخارجها. وأشارت إلى أنّ المعهد حافظ على مؤشّر 6:1 بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وهو من أعلى المؤشّرات في المنطقة، بما يوفّر تعليماً شخصياً وتجربة أكاديمية ترتكز على التفاعل المباشر.

وفي تقريرها نفسه، أبرزت هيئة ضمان جودة التعليم العالي، وفقاً لما جاء في بيان أصدره معهد الدوحة للدراسات العليا اليوم الأحد، التزام المعهد بتعزيز الشمولية وتوسيع فرص الوصول أمام كلّ الطلاب، بما يدعم تمكينهم وتطوير مهاراتهم ويرفع من فرص حراكهم الاجتماعي كما المهني في المنطقة العربية. كذلك، نوّهت بجهود المعهد في دعم البحث العلمي المشترك بين الأساتذة والطلاب وتمويل المشاريع ونشر الأبحاث والمشاركة في المؤتمرات، إلى جانب تطوير منظومة الإرشاد والدعم الطالبي، خصوصاً للطلاب الدوليين وطلاب مناطق النزاعات وذوي الاحتياجات الخاصة. وقد ساهم تطبيق نظام "بلو" لتقييم المقرّرات في توفير بيانات آنية من شأنها المساهمة في تحسين تصميم البرامج ورفع جودة الممارسات التدريسية.

وأثنت هيئة ضمان جودة التعليم العالي في المملكة المتحدة على استمرار المعهد في المحافظة على الاعتمادات الأكاديمية والبرامجية وبجودة البيئة التعليمية والمرافق الحديثة في المعهد. كذلك، أشار فريق المراجعة لدى الهيئة إلى التقدّم الملحوظ في مراجعة السياسات الأكاديمية والمؤسسية وفقاً لدورة منهجية منتظمة، وتوحيد آليات التغذية الراجعة للطلاب عبر سياسة التقييم الجديدة وبرامج التدريب التي يقدّمها مكتب التعليم والتعلّم والتقييم.

وفي تعليق على نتائج مراجعة هيئة ضمان جودة التعليم العالي في المملكة المتحدة، قال رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا عبد الوهاب الأفندي إنّ "تأكيد الاعتماد الدولي حتى عام 2027 شهادة على التزام المعهد بالتحسين المستمر وبتعزيز جودة التعلّم والبحث والخدمات". وأضاف: "نفخر بهذا الإنجاز، ونعمل باستمرار لترسيخ مكانة المعهد بوصفه مؤسسة أكاديمية مرجعية في المنطقة".

بدورها، أشارت مديرة إدارة الفاعلية المؤسسية وضمان الجودة في معهد الدوحة للدراسات العليا هلا شيخ السوق إلى أنّ "النتيجة تعكس سنوات من العمل المؤسسي المنظّم"، وتعكس كذلك "استثماراً في ثقافة الجودة والممارسات المبنية على البيانات". وأكدت: "نعتزّ بهذه الثقة الدولية ونواصل الالتزام بتطوير التجربة التعليمية وخدمة مجتمعنا الأكاديمي".

تجدر الإشارة إلى أنّ هذه المراجعة تُعَدّ جزءاً من منظومة الاعتماد المؤسسي الدولي، وقد أجريت استناداً إلى ملفّ مؤسّسي محدّث قدّمه المعهد في سبتمبر/ أيلول 2025، بالإضافة إلى زيارة من قبل هيئة ضمان جودة التعليم العالي (كيو إيه إيه) في المملكة المتحدة للتأكّد من السياسات والممارسات والبيانات المؤسسية بصورة مباشرة.

ويأتي هذا الإنجاز إضافة جديدة إلى سجلّ معهد الدوحة للدراسات العليا في مجال ضمان الجودة والاعتماد الدولي، ويعكس موقعه بوصفه واحدةً من أبرز المؤسسات الأكاديمية في المنطقة العربية لجهة التطوير المؤسسي، وكذلك دعم البحث العلمي، وتوفير بيئة تعليمية حديثة ومتكاملة.

وكان معهد الدوحة للدراسات العليا قد تأسّس في قطر في عام 2015 بوصفه مؤسّسة مستقلة للدراسات العليا، وهو يقدّم برامج شهادتَي الماجستير والدكتوراه في كلّيتَين؛ كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية وكلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة. ويعتمد المعهد اللغة العربية لغةً أساسية للدراسة والبحث، مع اشتراط إتقان طلابه اللغة الإنكليزية.

ويعمل المعهد على تأهيل باحثين قادرين على المساهمة في إنتاج المعرفة وفقاً للمعايير العالمية، ومهنيّين متمكّنين في المهارات المتقدّمة في تخصّصاتهم، وقياديّين قادرين على الاستجابة لحاجات العالم العربي في التنمية المستدامة والنهوض الفكري والاجتماعي، وهو يتبنّى تكامل التعليم والتعلّم مع البحث العلمي، مع مراعاة تكامل التخصّصات ومحورية الطلاب في العملية التعليمية، ويوفّر لمنتسبيه الحرية الأكاديمية، مع التشديد على قيم النزاهة والمهنية.

من جهتها، تعرّف هيئة ضمان جودة التعليم العالي (كيو إيه إيه) في المملكة المتحدة نفسها بأنّها مؤسسة خيرية مستقلة تعمل لمصلحة الطلاب والتعليم العالي، وواحدة من أبرز الجهات الخبيرة في مجال ضمان الجودة على المستوى العالمي. وتضيف الهيئة أنّها تحظى بثقة مقدّمي خدمات التعليم العالي والهيئات الرقابية للحفاظ على الجودة والمعايير وتعزيزها، وتشير إلى حرصها على إشراك الطلاب في كلّ جوانب عملها. وتشير الهيئة إلى أنّها تتعاون مع الحكومات والهيئات والمؤسسات على مستوى العالم لمصلحة التعليم العالي في المملكة المتحدة وتعزيز سمعته الدولية، مشدّدةً على أنّ "عملنا يدعم رسالتنا في حماية المعايير وتحسين جودة التعليم العالي للمملكة المتحدة حيثما يُقدَّم حول العالم".